If We Ever Broke Up. Díky písni z TikToku teenagerka dala výpověď v supermarketu

Mae Stephensová z anglického městečka Kettering přes den mívala směny v supermarketu a po večerech skládala hudbu. Začátkem roku se úryvek z její písně If We Ever Broke Up uchytil na sociální síti TikTok, kde nasbíral přes 11 milionů přehrání. Teď devatenáctiletá zpěvačka vydala plnou verzi songu, podepsala smlouvu s velkým vydavatelstvím a díky tomu mohla dát výpověď v práci.

Úryvek ze skladby If We Ever Broke Up od začátku roku trenduje na TikToku, nyní Mae Stephensová zveřejnila celou verzi. Foto: EMI | Video: Universal Music

Jak píše britská BBC, v synthpopové skladbě If We Ever Broke Up vypravěčka za doprovodu přísné šlapavé basy a návykového zvuku syntezátoru vzpomíná na nevydařený vztah z dospívání. Kdyby na to jako šestnáctiletá měla dost odvahy, bývala by byla opustila přítele a ani trochu by se jí nestýskalo, zpívá. Co víc, kdyby se rozešli, zavolala by jeho otci a detailně mu popsala, jak ošklivě se k ní syn choval.

"Hodně lidí mi psalo, že jim ta píseň pomohla se vypořádat s rozchodem, že to díky ní začali mít na háku a získali sebevědomí," popisuje autorka. "Podle mě každá druhá holka ve skrytu duše touží říct tátovi svého bývalého, co je ten kluk za dobytek," dodává.

Přestože hudbě se věnuje od 12 let, "pořád si nemůžu zvyknout, že si lidi fakt zpívají něco, co jsem napsala", přiznává Mae Stephensová. Skládat začala u babiččina starého klavíru, nejčastěji se tím vyrovnávala s emocemi z dospívání. "Jako malá jsem bývala furt naštvaná, hlavně po návratu ze školy. Snažila jsem se ten vztek zpracovat judem, lyžováním, ježděním na kole, ale opravdu zafungovala až hudba," vzpomíná.

Kvůli tomu, že je "divná", ji spolužáci šikanovali. Když pak našli kanál na YouTube, kde zveřejňovala své písně, za každý song se jí posmívali ještě víc. "Chtěla jsem dokázat, že přes tohle všechno na to mám," vysvětluje. Podle ní pro mladou holku není snadné v takové situaci obstát, když nemá žádný pozitivní vzor, ke kterému by mohla vzhlížet. "V tomhle ohledu myslím, že mám co nabídnout. Chtěla bych inspirovat všechny, kdo se tak jako já cítí být na okraji," uvažuje.

V posledních letech začala zpívat po hospodách a hlásit se do talentových soutěží, několikrát účinkovala v regionálním pořadu BBC Music Introducing in Northampton. Častěji ale vystupovala s baladami nebo "smutnými rozchodovými songy, nikdy jsem neudělala nic tak funky jako If We Ever Broke Up," přiznává. Za vzory označuje již nežijícího Freddieho Mercuryho nebo současné zpěvačky Sigrid a Lizzo. Nejvíc zápasila s nejistotou, ostatně úryvek z If We Ever Broke Up se na TikToku dle vlastních slov dlouho zdráhala nahrát, aby nikoho neurazila.

Nakonec to udělala vloni na silvestra. Hned od 1. ledna se skladba díky algoritmu čínské sociální sítě začala rychle šířit. Dnes už tam Mae Stephensovou sleduje přes čtvrt milionu lidí, další oslovila na Spotify, kde song toto úterý překonal hranici tří milionů přehrání. "Nikdy by mě nenapadlo, že se v mojí písní najde tolik lidí. Jsem za tu podporu hrozně vděčná," konstatuje.

Minulý pátek podepsala smlouvu s vydavatelstvím EMI Records spadajícím pod nadnárodní koncern Universal Music, který ji označuje za "vycházející hvězdu generace Z". Díky tomu mohla dát výpověď v pobočce britského řetězce supermarketů Asda, kde pracovala doteď. "Vždycky jsem to měla s penězi nahnuté, můj šéf mě v hudbě podporoval a měla jsem v krámě spoustu kamarádů. Ale bylo správné odtamtud odejít," řekla časopisu Time zpěvačka. Se spravováním sociálních sítí jí dnes pomáhá otec, aby se mohla naplno věnovat hudbě a co nejdřív navázat na úspěch.