před 1 hodinou

Video: YouTube / Sting

Zpěvák Sting vydává 20. dubna společné album s reggae hudebníkem Shaggym. Desku jménem 44/876 nahrávali na Jamajce a v New Yorku ve spolupráci s Robbiem Shakespearem, jenž mimo jiné doprovázel i Boba Marleyho. Pro Stinga to není první setkání s jamajskou hudbou, vlivy reggae byly slyšet už na jeho nahrávkách s kapelou The Police. “Vždycky jsem měl pro karibskou muziku pochopení, takže tuhle desku vnímám jako poctu,” řekl Sting v rozhovoru pro web New Statesman. Sting, jenž byl loni hvězdou pražského Metronomu, se Shaggym chystá evropské turné. Na seznamu Stingových letních koncertů je i vystoupení na Bratislavském hradě 26. června. Společná Show se Shaggym se ale hned vyprodala.

