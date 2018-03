Legenda trip hopu Massive Attack přijede na festival Metronome. V Praze oslaví 30 let od vzniku

před 2 hodinami

Už tak silnou sestavu letošního festivalu Metronome, již prozatím tvoří David Byrne, John Cale, The Chemical Brothers nebo písničkář Tom Odell, doplní triphopeři z anglického Bristolu Massive Attack. V Praze oslaví 30 let od svého vzniku. Festival se na Výstavišti uskuteční 22. a 23. června.

Britská skupina Massive Attack není v České republice nováček, při různých příležitostech se sem vrací už od 90. let minulého století. Na festival Metronome přijede v době, kdy si připomíná 30 let od založení.

Kapelu dala v Bristolu roku 1988 dohromady trojice Robert "3D" Del Naja, Grant "Daddy G" Marshall a Andrew "DJ Mushroom" Vowles. Debut Blue Lines z roku 1991 patří dodnes mezi nejdůležitější alba, která kombinací hip hopu, soulu a písničkářství definovala žánr trip hop.

Kdo také přijede na Metronome 2018

David Byrne

John Cale

Tom Odell

The Chemical Brothers

Faithless DJ Set

Dave Rowntree DJ SET

Tata Bojs (hosté: Zrní, Midi Lidi)





Třičtvrtěhodinová deska byla plná hitů, mezi ty nejvýraznější patřila závěrečná skladba Hymn Of the Big Wheel nebo píseň Unfinished Sympathy s hostující vokalistkou Sharou Nelson. Spolupráce s různými zpěvačkami je pro Massive Attack typická, v jejich hitech hostovaly v minulosti například Martina Topley-Bird nebo Tracey Thorn, polovina dua Everything But The Girl.

A ještě další výročí letos Massive Attack slaví: před dvaceti lety vydali album Mezzanine, s nímž se poprvé dostali na první pozici britského žebříčku. Skladbu Teardrop, která se jako singl vyšplhala na desáté místo, zazpívala Elizabeth Fraserová ze slavných Cocteau Twins.

Zatím poslední řadovou desku vydali Massive Attack pod názvem Heligoland v roce 2010.

Massive Attack 💣 Uvidíme se v červnu na Metronome Festival Prague 2018 (official event)! 👉 bit.ly/MassiveAttack_vstupenky — Products shown: Klienti České Spořitelny, Stání 2 dny / JUNIOR (12-18 let), Studentská vstupenka ISIC, Dvoudenní vstupenka stání / Two-day ticket standing, Dvoudenní vstupenka sezení / Two-day ticket sitting and VIP vstupenky. Zveřejnil(a) Metronome Festival Prague dne 01. Březen 2018

V Praze zahrají v plné sestavě, tedy s živou kapelou a výrazným vizuálním doprovodem, který často reaguje na aktuální společenské a politické události. Ve svých řadách Massive Attack mají Roberta "3D" Del Naju, streetartového výtvarníka, o němž se spekuluje, že by mohl být autorem graffiti Banksym.

Prozatím poslední tuzemský koncert absolvovali Massive Attack předloni v létě na festivalu Rock for People. Tehdy se do České republiky vrátili po šesti letech.