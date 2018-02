"Nobelovku za hudbu" obdrží Metallica. Dělá muziku tak zuřivou, jako nikdo po Wagnerovi, míní porota

před 5 hodinami

Americká heavymetalová skupina Metallica a afghánský hudební institut dostanou letos prestižní švédské ocenění Polar Music Prize, označované za hudební Nobelovu cenu. Převezmou ho 14. června ve Stockholmu z rukou švédského krále Carla XVI. Gustafa.

Metallica dělá podle porotců Polar Music Prize muziku "tak fyzickou a zuřivou", jakou nedělal nikdo po Richardu Wagnerovi a Petru Iljiči Čajkovském. "Ve světě Metalliky se jak pokoj teenagera, tak koncertní sál stávají Valhallou," přirovnala porota hudbu skupiny k ráji severské mytologie.

"Je to pro nás velké ocenění všeho, co Metallica za posledních 35 let udělala. Zároveň se ale cítíme v nejlepší formě a očekáváme, že máme ještě hodně dobrých let před sebou," komentoval rozhodnutí švédské poroty Lars Ulrich, bubeník Metalliky, která předloni vydala desáté album. Letos v dubnu ho přijede představit i do Prahy.

V případě afghánského hudebního institutu ocenila porota zejména to, že "vrátil radost a hudbu do života dětí" v zemi, kterou léta ovládalo radikální hnutí Tálibán. To zakázalo hudbu i vzdělávání dívek.

Afghánský národní institut hudby založil v Kábulu v roce 2010 Ahmad Sarmast jako školu, v níž se vyučuje afghánská i západní hudba. Vzešel z ní i první afghánský ryze ženský orchestr, který loni vystupoval i na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Cenu Polar Music Prize založil v roce 1989 švédský podnikatel a bývalý manažer skupiny ABBA Stig Anderson. Cenu dostali v minulosti například skupiny Pink Floyd a Led Zeppelin, hudebníci Paul McCartney, Dizzy Gillespie, Elton John a Sting nebo zpěvačky Patti Smithová a Björk, ale také třeba violoncellista a dirigent Mstislav Rostropovič.

Každý z laureátů obdrží také milion švédských korun, což je asi 2,5 milionu korun českých.