Napoprvé zasáhl soud. Napodruhé teď Paramount prodal nakladatelství Simon & Schuster

Za 1,62 miliardy dolarů, což je v přepočtu 35,6 miliardy korun, firma Paramount Global prodá nakladatelství Simon & Schuster investiční společnosti KKR & Co. Vrcholí tím několikaletý spletitý případ. Firmu publikující knihy Stephena Kinga, političky Hillary Clintonové, novináře Boba Woodwarda nebo bestselleristky Colleen Hooverové se nadnárodní koncern snažil zbavit několik let.

Paramount, donedávna známý pod značkou ViacomCBS, už se v listopadu 2020 dohodl s vydavatelským domem Penguin Random House. Ten hodlal převzít svého rivala Simon & Schuster za 2,18 miliardy dolarů. Akvizici však zakázal americký soud s odůvodněním, že spojení dvou gigantů by drasticky snížilo konkurenci a mohlo by vést k nižším honorářům pro autory na trhu, který v USA ovládá pět velkých hráčů. Kromě Penguin Random House a Simon & Schuster to jsou nakladatelství HarperCollins, Macmillan a Hachette.

V tomto loňském ostře sledovaném soudním sporu si americká vláda snažící se zabránit fúzi předvolala jako svědka mimo jiné populárního hororového spisovatele Stephena Kinga. I jeho svědectví nakonec plány Paramountu zhatilo. Soud transakci zablokoval. Penguin Random House musel uhradit náklady soudního řízení a vyplatit Paramountu 200 milionů dolarů za neuskutečněnou transakci.

Nyní se tato firma dohodla s investiční společností KKR, což je zkratka pro Kohlberg Kravis Roberts. Na poli akvizičních trhů působí desítky let. Paramount za prodej Simon & Schuster utrží méně, 1,62 miliardy dolarů oproti 2,18 miliardám, které hodlal zaplatit Penguin Random House.

Firma ale i na nižší částku přistoupila, neboť si potřebuje uvolnit ruce a zdroje, aby se mohla plně soustředit na rozvoj své streamovací služby Paramount+. Ta se snaží udržet na trhu ovládaném videotékami jako Netflix, Amazon Prime Video nebo Disney+. V Česku je část její produkce dostupná na platformě Skyshowtime.

Podle deníku New York Times má transakce potenciál změnit podobu knižního trhu v USA. Simon & Schuster, jenž zaměstnává přes 1600 lidí po celém světě, příští rok oslaví 100. výročí. Letos se mu daří, v prvním čtvrtletí tržby stouply o 19 procent na 258 milionů dolarů, tedy asi 5,6 miliardy korun, zatímco konkurence spíše stagnovala.