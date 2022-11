Přímluva Stephena Kinga pomohla. Americký soud zakázal fúzi nakladatelství

Soud v USA tento týden zablokoval plánovanou akvizici největšího amerického nakladatelství Penguin Random House, které chtělo koupit rivala Simon & Schuster. Soudkyně dala za pravdu argumentaci ministerstva spravedlnosti, že spojení dvou gigantů by drasticky snížilo konkurenci na knižním trhu a vedlo k nižším honorářům pro autory.

Jak připomíná agentura Reuters, chystané spojení dvou nakladatelských domů před rokem napadlo americké ministerstvo spravedlnosti.

Většina antimonopolních sporů se točí okolo toho, kolik budou za služby nebo produkty platit koncoví uživatelé. V tomto případě se však vláda rozhodla argumentovat nikoliv tím, kolik by za knihy platili zákazníci, ale výdělky spisovatelů. A taktika se vyplatila. Ministerstvo přesvědčilo soud, že spojení dvou firem by poškodilo autory potenciálních bestsellerů, kteří jako zálohu nyní dostávají víc než 250 tisíc dolarů, v přepočtu asi 6,1 milionu korun. Nově vzniklá firma by kontrolovala téměř polovinu trhu s právy na bestsellery. Nejbližší konkurent by byl ve srovnání zhruba poloviční.

U soudu se proti slučování vyslovil i populární hororový spisovatel Stephen King, který vydává mimo jiné u Simon & Schuster, předvolala jej americká vláda. "Konsolidace ničí konkurenci a ubližuje trhu. To jsem si za těch 50 let v branži ověřil nesčetněkrát," řekl. Za směšný označil argument, že po fúzi by se značky Penguin Random House a Simon & Schuster dál předháněly v tom, která nabídne autorovi potenciálního bestselleru víc. "To je jako říct, že manžel a manželka proti sobě budou přihazovat na stejný dům. Směšné," uvedl King.

"Navrhované spojení by ohrozilo hospodářskou soutěž, snížilo autorské honoráře a omezilo šíři, hloubku a rozmanitost příběhů i myšlenek, nakonec i naší demokracie," argumentoval za americké ministerstvo spravedlnosti Jonathan Kanter.

Thomas Rabe, šéf německé mediální společnosti Bertelsmann vlastnící Penguin Random House, naopak tvrdil, že akvizice by posílila konkurenci. Podle něj by spojení dvou firem vedlo k úsporám, díky nimž by pak bylo možné vyplácet autorům vyšší honoráře. Kritizoval také obžalobu za to, že argumentuje pouze bestsellery. Proti verdiktu se chce odvolat.

Penguin Random House vlastní okolo 250 nakladatelských značek. Ročně publikuje až 15 tisíc knih včetně bestsellerů Zadie Smithové, Dana Browna či Danielle Steelové. Firma chtěla za 2,18 miliardy dolarů, v přepočtu 54 miliard korun, koupit konkurenta Simon & Schuster. Toho vlastní Paramount Global a kromě Stephena Kinga u něj vydávají Jennifer Weinerová nebo Hillary Clintonová.

Až 90 procent amerického knižního trhu dnes ovládá pět velkých hráčů - kromě Penguin Random House, který roku 2013 vznikl spojením společnosti Penguin s Random House, a Simon & Schuster jsou to dále nakladatelství HarperCollins, Macmillan a Hachette. Nynější rozsudek může vytvořit precedens, kdy pro jakéhokoliv velkého hráče bude v budoucnu těžké převzít jiného, aniž by riskoval soud.

Ten sice podle deníku New York Times zamezil další konsolidaci trhu, jejž v posledních letech formovaly právě akvizice a fúze, nejasná ale zůstává budoucnost obou firem i celého odvětví. Okno, v němž mohl Penguin Random House za dohodnutých podmínek převzít Simon & Schuster, se zavře koncem listopadu a do té doby firma možná nestihne podat odvolání. Soudkyně teprve zveřejní rozsudek, protože ten obsahuje citlivé informace, jež by mohla zneužít konkurence. I tento fakt teď právnímu týmu Penguin Random House komplikuje další postup.

Americký deník ale upozorňuje také ne nejistou budoucnost tamního knižního trhu. Ten v době zpřetrhaných dodavatelských řetězců čelí nižším prodejům a klesajícím maržím v důsledku inflace. Letos bylo zatím v USA prodáno přes 37 milionů knih, meziročně o 6 procent méně, ale pořád víc než v posledním předpandemickém roce 2019.

Více než 1368 amerických nakladatelství mělo za prvních sedm měsíců letošního roku průměrně o 2,5 procenta nižší obrat než vloni. V zemi, kde elektronickým knihám holduje víc lidí než v Evropě, navíc prodej tištěných knih poklesl dokonce o 10,5 procenta, spočítal list.

Výjimku představuje právě firma Simon & Schuster, o jejíž budoucnosti tento týden rozhodoval soud. Ve druhém čtvrtletí jí tržby meziročně stouply o závratných 34 procent díky několika starším titulům nyní propagovaným na sociální síti TikTok, například prózám Námi to končí od Colleen Hooverové a Jeho poslední slova od Laury Daveové. Obě v češtině publikovalo nakladatelství Ikar. Kniha Daveové se rok držela mezi bestsellery a už se prodaly dva miliony výtisků, upozorňují New York Times.

Podle nich i letošní úspěch firmy Simon & Schuster nahrává tomu, aby ji majitel Paramount Global znovu nabídl na trhu. Těžko ale bude hledat kupce, který nabídne částku tak vysokou jako 2,2 miliardy dolarů, jež sliboval Penguin Random House. Dříve zájem projevila společnost HarperCollins, na akvizici však byla připravená vyčlenit méně peněz.

Bertelsmann ve výroční zprávě uvedl, že pokud se Penguin Random House nepodaří dokončit akvizici do listopadu, německý konglomerát zaplatí majiteli Simon & Schuster, tedy firmě Paramount Global, pokutu okolo 200 milionů dolarů, což je zhruba pět miliard korun. Uvedl to deník Wall Street Journal.