Rock for People ulovil hvězdy, přijedou Linkin Park s novou zpěvačkou

Americká kapela Linkin Park, která po smrti frontmana teprve před pár měsíci obnovila činnost s novou zpěvačkou, bude hvězdou příštího ročníku festivalu Rock for People. Na jubilejním 30. ročníku akce, jež se uskuteční od 11. do 14. června v královéhradeckém areálu Park 360, dále vystoupí metaloví Slipknot, irští Fontaines D.C nebo bristolská kapela Idles.

Program tento čtvrtek oznámili pořadatelé. Největší pozornost vzbuzuje angažmá Linkin Park, jejichž zpěvák Chester Bennington před sedmi lety spáchal sebevraždu, bylo mu 41 let. Letos v září se jeho spoluhráči opět dali dohromady s novou zpěvačkou Emily Armstrong a bubeníkem Colinem Brittainem.

"Nikdy by mě nenapadlo, že budeme mít na Rock for People umělce, který je pro danou sezonu nejvíc 'hot jménem' v celosvětovém kontextu, a budeme jedním z prvních vyvolených festivalů, který kapelu získal," říká zakladatel festivalu Michal Thomes.

Nováčky v sestavě Linkin Park doplňují původní členové, tedy raper, kytarista a klávesista Mike Shinoda, hlavní kytarista Brad Delson, baskytarista Dave Farrell známý jako Phoenix a dýdžej Joe Hahn. Tento pátek vydávají desku nazvanou From Zero, kterou představí právě na Rock for People.

Metalová kapela Slipknot se na festival vrátí po dvou letech, oslaví na něm 30. výročí. K dalším čerstvě oznámeným účinkujícím patří americká uskupení Skillet a Motionless In White, švédští metaloví In Flames nebo česko-polská zpěvačka Ewa Farna.

Prodej vstupenek je nyní "z důvodu očekávaného obrovského zájmu" pozastaven, znovu budou k mání v síti GoOut od pondělního dopoledne, uvedla agentura Ameba Production, která festival Rock for People organizuje.

Linkin Park bývali spojováni s nálepkami alternativní rock nebo nu-metal. Prosluli spojením rocku s heavy metalem, hip hopem a později také prvky elektronické hudby nebo pop-music.

Ke slávě vystřelili roku 2000 debutovým albem Hybrid Theory, koncem dekády již patřili k nejslavnějším skupinám na světě. Dodnes prodali přes 100 milionů nahrávek a získali dvě ceny Grammy.

Jejich frontman Chester Bennington si vzal život krátce poté, co v květnu 2017 vydali album One More Light. Od té doby Linkin Park pouze zveřejnili remasterované edice svých starších počinů Hybrid Theory, Meteora a naposledy svého best of Papercuts.

Původní bubeník Rob Bourdon se "rozhodl nepokračovat", uvedl mluvčí kapely na dotaz agentury AP. "Už je to pár let, co nám Rob řekl, že se chce od kapely trochu vzdálit. Nepřekvapilo nás to, omezoval s námi kontakt, i fanoušci si toho všímali. Jako kamaráda mě to mrzelo, ale zároveň chceme, aby byl šťastný, takže mu přejeme jen to nejlepší," okomentoval to Mike Shinoda.

Linkin Park zatím hráli v Česku čtyřikrát, naposledy v červnu 2017 na letišti v pražských Letňanech. Devět dnů nato zpěvák Bennington zemřel. O dva roky později jejich repertoár připomněl Mike Shinoda na koncertu v pražském Foru Karlín, kde představil i vlastní sólové album.

Video: Singl Heavy Is the Crown z nové desky Linkin Park