Kapela Linkin Park má novou zpěvačku. Vyráží na turné a vydá desku

Sedm let poté, co její zpěvák Chester Bennington ve věku 41 let spáchal sebevraždu, americká rocková kapela Linkin Park obnovuje činnost. V noci na pátek odstreamovala koncert z Los Angeles, na němž se poprvé představila s novou zpěvačkou Emily Armstrong a bubeníkem Colinem Brittainem. Ten nahradil zakládajícího člena Roba Bourdona, informovala agentura AP.

Nováčky v sestavě doplní původní členové, tedy raper, kytarista a klávesista Mike Shinoda, hlavní kytarista Brad Delson, baskytarista Dave Farrell známý jako Phoenix a dýdžej Joe Hahn. V tomto složení nyní zveřejnili singl nazvaný The Emptiness Machine.

Podle agentury AP v něm nová tvář skupiny, osmatřicetiletá Emily Armstrong známá z alternativní rockové formace Dead Sara, důstojně navazuje na odkaz svého předchůdce. Pěveckým nasazením připomene Chestera Benningtona, aniž by ho parodovala či imitovala. "Tohle je pro nás fakt výjimečný den. Na Chesterově místě jste vy všichni, každý z vás," řekl publiku Mike Shinoda. Ten se bude s Emily Armstrong při zpěvu střídat, doplňuje britská BBC.

Na nový singl 15. listopadu naváže studiová deska nazvaná From Zero, vydá ji gramofirma Warner Records. "Než jsme se přejmenovali na Linkin Park, říkali jsme si Xero. Název alba odkazuje jak k těmhle skromným začátkům, tak k tomu, co zažíváme teď," dodává Shinoda.

Formace také oznámila pětici koncertů tento měsíc v Los Angeles, New Yorku, Hamburku, Londýně a jihokorejském Soulu, načež ještě v listopadu zavítá do kolumbijské Bogoty.

Linkin Park bývali spojováni s nálepkami alternativní rock nebo nu-metal. Prosluli spojením rocku s heavy metalem, hip hopem a později také prvky elektronické hudby nebo pop-music. Ke slávě vystřelili roku 2000 debutovým albem Hybrid Theory, koncem dekády již patřili k nejslavnějším skupinám na světě. Dodnes prodali přes 100 milionů nahrávek a získali dvě ceny Grammy.

Jejich frontman Chester Bennington si vzal život krátce poté, co v květnu 2017 vydali album One More Light. Od té doby Linkin Park pouze zveřejnili remasterované edice svých starších počinů Hybrid Theory, Meteora a naposledy svého best of Papercuts.

Původní bubeník Rob Bourdon se "rozhodl nepokračovat", uvedl mluvčí kapely na dotaz agentury AP. "Už je to pár let, co nám Rob řekl, že se chce od kapely trochu vzdálit. Nepřekvapilo nás to, omezoval s námi kontakt, i fanoušci si toho všímali. Jako kamaráda mě to mrzelo, ale zároveň chceme, aby byl šťastný, takže mu přejeme jen to nejlepší," komentuje to Mike Shinoda.

Jak připomíná BBC, Linkin Park nejsou první formací, jež se rozhodla pokračovat bez původního frontmana. Totéž v minulosti udělaly kapely Alice in Chains, Sublime či Queen, kteří po smrti Freddieho Mercuryho v roce 1991 dál koncertovali, poslední roky s Adamem Lambertem. V podobné situaci se po nedávném odchodu Davida Kollera ocitla česká Lucie. Ta ještě náhradu neoznámila.

Linkin Park čtyřikrát hráli také v Česku, naposledy v červnu 2017 na letišti v pražských Letňanech. Devět dnů nato si zpěvák Bennington vzal život.

O dva roky později jejich repertoár připomněl Mike Shinoda na koncertu v pražském Foru Karlín, kde představil i vlastní sólové album.

Video: Nový singl kapely Linkin Park