Kulturní „must have“. Co byste si neměli tento týden nechat ujít.

Výstava: Enter the Room, GHMP Dům U Kamenného zvou v Praze, 28. 03 - 14. 09. 2025

I díky fenomenálnímu a relativně čerstvému úspěchu české hry Kingdom Come: Deliverance 2 se videohry jako médium opět dostávají do popředí. Právě prolnutí této stále oblíbenější zábavy a výtvarného umění nabízí výstava Enter the Room. Ta zkoumá, jak herní prostředí a narativní principy ovlivňují současné umělecké přístupy mladé generace. Hry zde nejsou chápány jen jako zábava, ale jako kulturní jazyk, nástroj imaginace i prostředek pro přehodnocení našeho vnímání prostoru, času a interakce. Výstava přetváří galerii v rozšířené herní pole, které se mění podle pohybu a rozhodnutí návštěvníků, čímž je zapojuje do tvorby samotného vyprávění. Enter the Room navazuje na tradici Bienále mladých a poskytuje platformu pro nastupující české i mezinárodní umělce, jako jsou Jan Boháč, Viktor Dedek, Jonáš Richter, Natália Sýkorová nebo Ondřej Trhoň.