Recenze: Napínavé tenisové drama. Film Rivalové podvratně mísí sex se sportem

Art Donaldson nezažívá nejlepší sezonu. Luxusní prostory bílošedě zařízeného bytu napovídají, že řadu úspěchů na kurtu už má za sebou. Teď přichází klíčový okamžik kariéry: tenista potřebuje zjistit, zda má nějaké vítězné grandslamy ještě před sebou. Navzdory zdánlivě jednoduché zápletce však americké drama Rivalové, které nově promítají česká kina, není pouze o tenisu.

Italský režisér Luca Guadagnino patří k nejpozoruhodnějším stylistům současné kinematografie. Autor, který proslul letní gay romancí Dej mi své jméno a poté si pohrával třeba s konvencemi hororů ve filmech Suspiria a Do morku kostí, nyní natočil svůj nejdiváčtější snímek.

Rivalové začínají jako příběh o sportovní a zjevně i partnerské krizi. Hrdina Art dostává od manželky a zároveň trenérky v podání Zendayi jasný pokyn: vydat se na menší turnaj, aby získal sebedůvěru. Rozhodnutí vede k nečekanému setkání. Spouští se strhující sportovní romance, celá vystavěná jako tenisový zápas. Diváky zavádí do několika časových rovin a odhaluje komplikovaný vztahový trojúhelník. To vše s razancí smeče, která má moc urvat publiku hlavu - či cokoli jiného, co se vypálenému míčku postaví do cesty.

Děj se záhy vrací do doby, kdy Art hraný Mikem Faistem a jeho nejlepší kamarád Patrick v podání Joshe O'Connora patřili k nadějím amerického tenisu. Jen jedna hvězda jejich generace byla zářivější: nynější Artova manželka a matka jeho dcery Tashi, nedostižně krásná, s nedostižně rychlým, silovým podáním.

Na luxusním večírku jejího hlavního sponzora Adidasu chlapci zapomínají upíjet limonádu, jak na dívce visí pohledem. A ona si je oba omotá kolem prstu. Nyní, po dekádách, ti dva stojí proti sobě na hřišti. A Tashi jejich soupeření pozoruje.

Scénář Justina Kuritzkese nekončí u jednoduché a neproblematické milostné scény. Režisér Guadagnino naplňuje intenzitou a vášní nejen situace v posteli, ale také na kurtech. Sportovní mač možná nikdy neoplýval tak lascivní, až znepokojivou energií. Filmař neusiluje o realismus, fanoušci tenisu jistě najdou větší uspokojení u sportovních dramat jako snímku Borg/McEnroe z roku 2017.

Rivalové se tolik nesoustředí na čistě tenisové spory či frustrace, rivalita tu probíhá na dalších osách. Protagonisté se topí v drobných i větších zradách, manipulacích. Jednou napětí vzniká na ose kariéra versus láska, další se dotýká hranice mezi kamarádstvím a milostnými city. Do toho si Guadagnino pohrává s genderovými stereotypy.

Když se tak bývalí přátelé a spoluhráči Art s Patrickem po dekádách potkávají na opačných stranách kurtu při řadovém kvalifikačním turnaji, ve hře je mnohé. A zisk místní trofeje vlastně až na posledním místě.

Tvůrci rozehrávají divoké formální hrátky s prostorem kurtu, které zápas mění v cosi až nadpozemského. Neustále střídají perspektivu, od napínavých výměn odbíhají do různě vzdálené minulosti, aby mezi jednotlivými "fifteeny" zaplnili mezery ve vztazích postav. A předestřeli tak publiku, co vše stojí v pozadí tenisového utkání, které má svou intenzitou parametry takřka zápasu v kleci.

Rivalové možná rafinovanou vypravěčskou strukturou místy maskují, že nejsou zase tak sofistikovaní, jak by se mohlo zdát. Jde o variaci na milostný trojúhelník i témata sportovních dramat.

Tvůrci hledají někdy zjevné, někdy překvapivé dvojznačnosti - třeba o tom, jak se i milostný vztah dá budovat podobně výkonnostně a cíleně jako sportovní kariéra. Guadagnino však tyto paralely a schémata lehce rozrušuje svoji queer perspektivou a také tím, že i z hlediska stylu hraje s publikem zvláštní hru.

1:48 Film Rivalové česká kina promítají od uplynulého čtvrtka. | Video: Vertical Entertainment

Estetika Rivalů částečně stojí na jasných útocích na diváky: míčky létají těsně vedle kamery, v sálu se to hemží skoro jako u nějaké 3D projekce.

Podobný dopad mají ataky intenzivní techno hudby Trenta Reznora a Atticuse Rosse či záběry z nečekaných úhlů, třeba z extrémního podhledu, jako kdyby se kamera nacházela pod zemí a kurt byl průhledný. Vše vrcholí v momentu, kdy je kamera nalepená přímo na míčku obou protivníků.

I melodramatická linka místy až ostentativně zesiluje, jedna ze závěrečných scén se odehrává uprostřed apokalypticky působící vichřice. Přitom sledujeme hrdiny, kteří si v minulosti provedli různé věci.

Není tu kladných a záporných postav, některá příkoří jsou zjevná, přesto do poslední chvíle zůstává záhadou, kdo tu koho opravdu miluje, kdo se přetváří, kdo je ztroskotanec a kdo ten úspěšný.

Rivalové jsou intenzivní drama i proto, že jak na vypravěčské, tak na formální rovině neustále prolínají, kde začíná a končí vášeň ke sportu či k druhému, respektive kdy se do tenisových výkonů a partnerských svazků vkládají postranní úmysly, rušivé faktory a manipulace různého druhu.

Luca Guadagnino natočil film, ve kterém se obrazně řečeno - na kurtu i mimo něj - skutečná citová vzplanutí prolínají s akty připomínajícími spíše tvrdé porno, jakkoli nahota se ve snímku prakticky nevyskytuje, pokud nepočítáme nějaké ty penisy v pánských šatnách. Právě to, jak obtížné je občas rozlišit mezi výkonem a city a nakolik Guadagnino klame tím, co nám vlastně servíruje, dělá z Rivalů pozoruhodné dílo.