Zájem byl příliš velký. Rammstein přidávají druhý koncert v Praze

Teprve ve středu dopoledne začal pro širokou veřejnost prodej vstupenek na koncert německé kapely Rammstein, která se v květnu 2024 vrátí do Prahy. Po necelé hodině už síť Ticketportal hlásila vyprodáno a v internetové frontě na webu Ticketmaster čekaly stovky lidí. Pořadatelé proto přidávají další termín.

Kromě 11. května 2024 na Letišti Letňany tak Rammstein na stejném místě zahrají ještě následující den 12. května. "Díky obrovskému zájmu o koncert se kapela rozhodla přidat druhý termín," oznámil ve středu Ondřej Pojzl z agentury Live Nation, která akci organizuje.

Vstupenky na druhý večer za stejné ceny od 1990 korun už jsou v prodeji. Také pro druhý večer platí, že jeden zákazník si může pořídit maximálně šest lístků a každý je vázaný na kupujícího. "Personalizace vstupenek a omezený počet vstupenek se provádí z důvodů férovosti a zamezování sekundárnímu trhu, kdy se vstupenky často nabízejí za navýšené ceny," vysvětlil Pojzl.

Rammstein se do Česka vrátí po dvou letech a poprvé od chvíle, kdy zpěváka Tilla Lindemanna policie zprostila obvinění z údajného sexuálního obtěžování. Jeho vyšetřování zastavilo berlínské státní zastupitelství teprve předminulý měsíc. Lindemann od jara čelil obvinění z možných sexuálních deliktů, nařčení však odmítal a také státním zástupcům se nepodařilo shromáždit důkazy, že by měl nedobrovolný pohlavní styk se ženami, uvedla agentura DPA.

Média předtím otiskla svědectví několika mladých žen. Ty tvrdily, že dostaly pozvánky do zákulisí, předních řad nebo na večírek po koncertě s očekáváním, že budou mít s Lindemannem pohlavní styk. Jedna vyjádřila podezření, že jí bez jejího svolení byla podána omamná látka, a že když se zpěvákem odmítla sex, on reagoval podrážděně. Další tvrdila, že ji v 90. letech minulého století takto frontman patrně zneužil.

Vyšetřovatelé odmítli, že by v kterémkoliv případě došlo ke znásilnění. "Vyhodnocení dostupných důkazů a výslech svědků neumožnily určit, že stíhaný měl pohlavní styky se ženami bez jejich souhlasu," citovala agentura AFP rozhodnutí berlínské prokuratury.

Kvůli obviněním na Lindemannovu adresu nicméně Rammstein ve více zemích čelili protestům. Před červencovým vystoupením ve Vídni proti nim demonstrovaly stovky lidí, a dokonce téměř dvě desítky tisíc jich podepsaly petici označující formaci za "platformu pro násilníka".

Před koncertem v Berlíně se sešlo asi 300 demonstrantů, před vystoupením ve Švýcarsku uspořádaly mítink proti Rammstein organizace nazvané Švýcarská socialistická mládež a Švýcarské socialistické ženy.

Hudební vydavatelství Universal Music kvůli kauze dočasně přerušilo spolupráci s kapelou. Ta pak své večírky po koncertech zrušila. Od Lindemanna se zároveň odstřihlo německé nakladatelství Kiepenheuer & Witsch, které publikovalo dvě frontmanovy sbírky poezie. Součástí jedné z nich je i Lindemannova báseň psaná optikou ženy, které byl před sexem vhozen do nápoje rohypnol.

Hudebníci pocházející z východní části Německa založili Rammstein v roce 1994. Název kapely připomíná město, kde se koncem 80. let během letecké přehlídky stala nehoda, při níž zahynuly desítky lidí. Samotný výraz rammstein v němčině znamená beranidlo.

Příznivce si skupina získala již roku 1995 debutovou deskou Herzeleid. Z ní pocházejí singly Du riechst so gut, Asche zu asche nebo Rammstein, které jsou dosud součástí koncertního repertoáru.

Poté co americký režisér David Lynch zařadil jejich skladby na soundtrack k filmu Lost Highway, začala mít formace ohlas také v USA.

"Rammstein jsou jako lesní požár. To také ve své podstatě není nic hezkého, ale pokud už se člověk stane jeho svědkem, fascinovaně na něj hledí, protože má v sobě nějakou neodolatelnou přitažlivost," řekl kytarista Paul Landers. Kapela dnes platí za největší hvězdu žánru neue deutsche Härte, což lze přeložit jako "nová německá tvrdost".

"Přitahují nás témata z okraje společnosti, z tenké hranice mezi povoleným a zakázaným," komentuje Landers texty skupiny, jež se zabývají sadomasochismem, homosexualitou, nekrofilií, sexem či násilím.

Rammstein od roku 1995 vydali osm studiových alb, to poslední nazvané Zeit vloni představili právě v pražských Letňanech. Opět zde uvedli až divadelní show plnou ohňostrojů, ohňů, dělbuchů a světel. "O načasování efektů ve spojení s hudbou darmo mluvit: soubor využil dokonce i černého kouře z ohňů, který se vznášel nad Letňany, a promítal do něj světelné efekty. Bylo to dokonalé," napsalo o koncertu Aktuálně.cz.

Video: Ukázka z koncertu Rammstein v Praze