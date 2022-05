Nebojte, jsme s vámi. Pod hřmotem Rammstein tentokrát prosvítá nostalgie

Členové skupiny Rammstein, už nějakou dobu celosvětově nejžádanějšího německého rockového artiklu, nové album nazvané Zeit původně ani neplánovali. Nebo alespoň ne tak brzy po předchozí desce z roku 2019. Jenže muzikanti míní a covid-19 mění.

Předloni na jaře měli vyrazit na rozsáhlé turné prakticky hned poté, co skončila šňůra sólového projektu jejich zpěváka a textaře. Ten funguje pod jednoduchým názvem Lindemann a byl k vidění také v pražské hale O2 universum. Pak ale svět ochromila koronavirová pandemie a všechny záměry vzaly zasvé. Rammstein nakonec turné museli odložit o dva roky, na pražském Letišti Letňany se představí až 15. a 16. května. Na druhý koncert lze ještě koupit vstupenky.

Frontman Till Lindemann, kytarista Richard Kruspe a jejich kolegové tedy tak trochu z nudy začali tvořit nové skladby a na přelomu předloňského a loňského roku je ve Francii natočili. Na přípravu měli v důsledku nastalé koncertní prohibice dost času, což je na výsledku znát.

Jestliže na šesté desce Liebe ist für alle da z roku 2009 umělecky již stěží popadali dech a stávali se zakaleným odvarem sebe sama, připomínajícím tuctová "europiva" bez výraznější chuti a zápachu, následná desetiletá nahrávací pauza jim pomohla doplnit tvůrčí energii. Nové, v pořadí osmé album Zeit je možná překvapivě ještě o něco kvalitnější a zajímavější než předchůdce, třebaže nově vyrytou brázdu určitě nepředstavuje.

Ale proč by mělo? Rammstein si vytvořili specifický styl a nemíní se mu vzdalovat, to by byla svým způsobem sebevražda. Nejsou chameleoni jako dnes již nežijící zpěvák David Bowie, který si mohl dovolit natočit téměř cokoliv, každou desku jinou, a přesto byl prakticky ve všem přesvědčivý i nápaditý.

Pomiňme, že na Rammstein měl v začátcích také někdo vliv, že nebýt Ministry, Die Krupps či podobných industriálně metalových sestav říznutých elektronikou, nevznikla by ani takzvaná Neue Deutsche Härte - tedy scéna, kde jsou Rammstein otcové zakladatelé a dnes už inspirátoři mnoha dalších, zejména z území bývalé NDR. Mohou si dovolit znít pořád stejně, protože člověk je hned rozpozná. Na svůj zvuk mají pomyslný patent.

To na druhou stranu neznamená, že by na desce Zeit nezkoušeli i pro ně dosud neprošlapané cesty. Například chvílemi znějí až nečekaně vážně a přemýšlivě. Jako v titulní, do jisté míry poklidnější, melancholické skladbě o pomíjivosti času, nepřímo přiznávající stárnutí. V částečně podobném hudebním duchu se nesou songy Schwarz a Lügen.

Videoklip k titulní skladbě Zeit z nového alba Rammstein. Foto: Bryan Adams | Video: Universal Music

Zároveň kapela nerezignovala na snahu znít v rámci možností pořád náležitě hřmotně, tvrdě a řízně. Stačí si pustit píseň o "toxických" vztazích Giftig nebo singl Zick Zack, což je přímo esence těch nejtypičtějších Rammstein. Neboli silný ústřední riff plus chytlavý refrén hodný hitmakerů, byť obalený mocnou "kovovou" slupkou. Totéž platí o kompozicích Meine Tränen, Lügen nebo až odrhovačkové OK.

Království za kytarový riff - to je pořád základ Rammstein. Ovšem na nové desce o něco víc než dřív hrají důležitou roli klávesy. Pokud je vymýšlí a aranžuje sám Christian "Flake" Lorenz, v 80. letech minulého století aktivní punkový hudebník z východního Berlína, dokazuje to, jak je citlivý a nedoceněný.

S ohledem na dosavadní tvorbu Rammstein přináší deska Zeit ještě jeden nepominutelný posun: do určité míry sníženou hranici provokace v textech. Třeba i to souvisí se stárnutím.

Jenže zrovna tohle téma zároveň muzikanti zúročují ve skladbě Zick Zack. Nemilosrdně a sarkasticky se opírají do všech, co se snaží popřít datum vlastního narození pomocí plastických operací a podobných omlazovacích kůr.

Skladba Zick Zack se opírá do všech, kdo se snaží popřít datum vlastního narození a omládnout. | Video: Universal Music

Mluvit se bude určitě také o songu Angst, jehož text se vysmívá xenofobii živené internetovými diskusemi.

Jasný vrchol kontroverze pak představuje otevřeně sexuální popěvek OK, což je v tomto případě zkratka pro Ohne Kondom, a skladba nutně dráždící už vulgárním názvem Dicke Titten, česky Velký kozy.

Zpěvák Lindemann si zde bere na mušku ty, kteří se navenek tváří jako vážení občané a strážci morálky, ve skrytu domova ale masturbují při pornografických videích a je jim upřímně šumafuk, jestli jsou aktérky těch snímků hezké, chytré či bohaté. Hlavně aby měly náležitě velké poprsí.

Album symbolicky uzavírá píseň Adieu. Okamžitě se vyrojily spekulace, že Rammstein se loučí a oznamují "začátek svého konce". Však tu mimo jiné zpívají "Ale nebojte, jsme s vámi / Ještě naposledy, tak si zazpíváme / Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen".

Teoreticky to něco naznačovat může. Ale také nemusí, proto v tom nehledejme šifru. Pokud by Zeit bylo jejich poslední studiovou nahrávkou, pak Rammstein scénu opustí sice zdaleka ne na vrcholu, ale na každý pád důstojně.