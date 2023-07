Přijeli Deep Purple a kapela s Johnnym Deppem, místo Slavkova zahráli v Brně

Americká kapela Hollywood Vampires se známým hercem Johnnym Deppem tuto neděli zakončila dvoudenní festival Slavkov Open, který byl oproti původním plánům přesunut do brněnské Winning Group areny, dříve známé jako Rondo. V sobotu na stejném místě zahráli britští rockeři Deep Purple.

Akce se měla konat v zámeckém parku ve Slavkově u Brna, zhruba před měsícem to ale pořadatelská agentura Live Nation změnila.

"Převážně z ekonomických, ekologických a organizačních důvodů v současné době nejsme schopni adekvátně splnit všechny požadavky spojené s logistikou celé akce v prostorách zámeckého areálu," napsala na Facebooku, proč oba plánované večery pod širým nebem přesouvá pod střechu brněnské areny. "Náklady na techniku a zabezpečení parku ve Slavkově by byly příliš drahé a bylo by to složité," doplnil promotér Aleš Hrbek pro server Idnes.cz.

Deep Purple založení roku 1968, kteří byli sobotními hvězdami, staví na desítkami let prověřeném repertoáru. Nedělní hlavní účinkující Hollywood Vampires na tuto dobu vzpomínají. Sestava, ve které kromě Johnnyho Deppa působí zpěvák Alice Cooper nebo kytarista Joe Perry z formace Aerosmith, vznikla před deseti lety. Klade si za cíl připomínat tvorbu rockových hvězd zesnulých v 70. letech minulého století.

Tomu hudebníci zůstali věrní také při nynějším vystoupení v Brně. Začali vlastní skladbou I Want My Now ze čtyři roky starého druhého alba nazvaného Rise. Alice Cooper zavzpomínal na jeden ze svých největších hitů ze 70. let I'm Eighteen, který často hrává i na samostatných koncertech. Jeden se před lety také uskutečnil v brněnském Rondu.

Prostřednictvím písně Break On Through připomněli Hollywood Vampires slavné The Doors, jejichž zpěvák Jim Morrison je po smrti už více než půlstoletí. Zazněla také skladba Baba O'Riley od britských The Who nebo Heroes z repertoáru Davida Bowieho.

Hollywood Vampires dosud natočili dvě alba. Název skupiny odkazuje k pijáckému spolku rockových hvězd v čele s Alice Cooperem. Kdo se chtěl stát součástí, na jednom z večírků, které se konaly v Londýně stejně jako v Los Angeles, údajně musel "přepít" ostatní členy.

V Česku už kapela vystoupila jako předskokan Ozzyho Osbourna roku 2018 v pražských Letňanech. Johnny Depp se kromě toho představil na loňském koncertu s dnes již nežijícím anglickým kytaristou Jeffem Beckem v pražském O2 universu, dříve byl hostem karlovarského festivalu. Deep Purple už ve Slavkově hráli, vystoupení v roce 2013 museli odložit kvůli dešti.

Video: Hollywood Vampires v Brně zahráli skladbu Heroes