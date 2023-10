Pražské jaro chystá vánoční koncert na Hradě. Přiletí orchestr s dobovými nástroji

Ve slavnostním prostředí Španělského sálu hudebníky povede japonský dirigent Masaaki Suzuki. Kantáty zazpívají novozélandská sopranistka Madison Nonoa, z Británie kontratenorista Hugh Cutting a tenorista Guy Cutting plus německý basbarytonista Florian Störtz, což je letošní vítěz Händelovy pěvecké soutěže. Vstupenky v cenách od 500 do 1900 korun jsou v prodeji na festivalovém webu.

"Vnímáme to jako dárek všem milovníkům klasické hudby. Jsou díla, která na květnovém festivalu uvádět nemůžeme. Jako například Bachovo Vánoční oratorium. Když se nám naskytla příležitost pozvat do Prahy jeden z nejlepších světových ansámblů, neváhali jsme," říká ředitel festivalu Pavel Trojan.

"Chtěli jsme vystoupit z našich tradičních prostor v Obecním domě a Rudolfinu. V souladu se zájmem prezidenta Petra Pavla otvírat Hrad kulturním akcím jsme zvolili Španělský sál," dodává k výběru místa. Na Hradě v poslední době koncertoval klavírista Tomáš Kačo, festival Prague Sounds tu minulý měsíc uvedl Válečné rekviem od Benjamina Brittena.

Orchestra of the Age of Enlightenment patří k prestižním souborům zaměřeným na autentickou interpretaci staré hudby. Jeho repertoár nicméně sahá od Henryho Purcella a Johanna Sebastiana Bacha až po Johannese Brahmse či Richarda Wagnera.

Vznikl v polovině 80. let minulého století, kdy jej založila skupina hudebníků nespokojených s tehdejší praxí.

Orchestra of the Age of Enlightenment existuje od roku 1986. | Foto: Emma Jane

Postupně vybudovali jedinečný ansámbl, jenž nemá šéfdirigenta. V minulosti ho vedli sir Simon Rattle, Vladimir Jurowski, Iván Fischer či William Christie, s nímž se také roku 2017 představil na Pražském jaru. Christie tehdy při vystoupení v Rudolfinu připomněl tvorbu Johanna Sebastiana Bacha i jeho současníků a publikum upozornil na dílo českého barokního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera.

V této sezoně orchestr čeká mimo jiné komplet symfonií Felixe Mendelssohna-Bartholdyho pod vedením sira Andráse Schiffa nebo hostování v hamburské Labské filharmonii.

Pražské jaro příští rok 12. května zahájí provedením Mé vlasti Bedřicha Smetany Berlínští filharmonikové pod taktovkou šéfdirigenta Kirilla Petrenka. Tímto vystoupením festival přispěje k Roku české hudby.

Při jeho příležitosti dále nabídne koncertní provedení Smetanovy opery Libuše s Českou filharmonií vedenou Jakubem Hrůšou a světovou premiérou skladby Svatyně, což je houslový koncert od Kryštofa Mařatky. Zahraje jej Orchestre Philharmonique de Radio France.

Letošní Pražské jaro v červnu zakončilo vystoupení České filharmonie pod taktovkou Christopha Eschenbacha. Festival za tři týdny přilákal zhruba 24 tisíc posluchačů. Na jeho 78. ročníku zazněly čtyři desítky koncertů od středověké hudby po tvorbu žijících autorů. Průměrná návštěvnost se pohybovala okolo 90 procent, ze vstupenek pořadatelé utržili okolo 25,1 milionu korun.

Orchestra of the Age of Enlightenment hraje Bachovo Vánoční oratorium za doprovodu The Choir of Trinity College Cambridge. | Video: The Choir of Trinity College Cambridge