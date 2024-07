Rusové na Krymu hrají Philipa Glasse. Je to pirátství, reaguje skladatel

Za "pirátství" označil renomovaný americký skladatel Philip Glass skutečnost, že divadlo v Rusy okupovaném Sevastopolu toto pondělí večer uvedlo balet s jeho hudbou. Američan se od projektu dopředu distancoval, zabránit mu však nedokázal. O kauze informovala agentura AFP.

Sedmaosmdesátiletý Glass před několika dny zveřejnil prohlášení na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. "Dozvěděl jsem se, že ve vašem divadle má mít premiéru balet nazvaný Na Větrné hůrce, který používá mou hudbu a operuje s mým jménem v propagačních materiálech. Nikdy jsem k tomu nedal svolení ani mě o něj nikdo nežádal," uvedl skladatel.

Reakci sevastopolské scény přinesl ruský internetový list Gazeta.ru. "Oficiálně prohlašujeme, že divadlo postupuje v rámci ruské legislativy. K žádnému porušování autorských práv nedochází," stojí v prohlášení.

Philip Glass však nesouhlasí. Připomíná, že použití jeho hudby a jména bez výslovného souhlasu znamená porušení Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, která byla uzavřena roku 1886 a již podepsalo také Rusko. To kontroluje Sevastopol od roku 2014, kdy toto černomořské přístavní město ležící na jihozápadě Krymského poloostrova anektovalo.

"Jsem si vědom, že vzhledem k současné situaci na okupovaném Krymu nemám, jak se domáhat svých práv. Ale vězte, že tohle je pirátství," vzkazuje Glass.

Podle agentury AFP sevastopolské divadlo uvedlo balet, jejž současný britský choreograf a tanečník Jonah Cook vytvořil na motivy románu Na Větrné hůrce od britské autorky Emily Brontëové z roku 1847. První premiéra se uskutečnila toto pondělí večer, druhá následuje v úterý.

Hlavní roli ztvárnil Sergej Polunin, ruský tanečník ukrajinského původu, jenž začátkem minulé dekády zářil v londýnském Královském baletu, než se stal hlasitým stoupencem ruské invaze na Ukrajinu a podporovatelem prezidenta Vladimira Putina.

Právě z jeho pověření dnes Polunin řídí sevastopolské divadlo a zdejší taneční akademii. Její studenty, kteří v nové inscenaci účinkují, Putinovi představil v roce 2019. Ruský prezident se mu pak vloni odměnil za přízeň, když v Kremlu udělil Poluninovi cenu právě za práci s mladými tanečníky v Sevastopolu.

Kromě Polunina v novince tančí Ksenija Ryžkovová. O projektu na sociální síti Telegram informoval Moskvou dosazený sevastopolský gubernátor Michail Razvožajev.

Sergej Polunin se narodil roku 1989 na Ukrajině. Od čtyř do osmi let trénoval balet na tamní akademii, následující čtyři roky navštěvoval Státní choreografický institut v Kyjevě. Od 13 let žil ve Velké Británii, v 19 letech se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně, ve 23 letech jeho uměleckým šéfem.

V roce 2012 překvapil taneční svět, když oznámil, že končí, protože se chce věnovat herectví. Později se ale přesunul do Ruska a tančí dál. V roce 2018 získal ruské občanství a nechal si vytetovat na tělo první podobiznu Vladimira Putina. Později k ní přibyly další dvě. V jednu chvíli je umělec odstranil, podle nejnovějších videí na Instagramu už ale všechny tři Putiny na hrudi opět obnovil.

V Česku tanečník poprvé vystoupil roku 2017, kdy v pražském Národním divadle zatančil a představil film líčící jeho vzestup a pád Dancer. Dva roky nato s projektem Satori pětkrát po sobě vyprodal Forum Karlín uzpůsobené na menší kapacitu sálu. Znovu se pak vrátil se čtyřicetiminutovým sólem inspirovaným slavným tanečníkem a choreografem Václavem Nižinským nazvaným Up, Close & Personal.

Z posledního plánovaného účinkování Sergeje Polunina v Kroměříži roku 2022, tedy už po začátku ruské invaze na Ukrajinu, sešlo právě kvůli sympatiím k Vladimiru Putinovi. Umělec měl vystoupit v kroměřížské Podzámecké zahradě, již spravuje olomoucké arcibiskupství. "Požadovali jsme umělcovo stanovisko k situaci na Ukrajině, toto vyjádření jsme neobdrželi a s pořadatelskou agenturou jsme se dohodli na neuskutečnění a zrušení koncertu," sdělil tehdy mluvčí arcibiskupství.

