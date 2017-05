před 42 minutami

Byla tu doslova na skok. Ukrajinská baletní hvězda Sergej Polunin přijela do Prahy ke svému historicky prvnímu vystoupení z Japonska a hned po včerejším dvojpředstavení zase odjela. V Národním divadle Polunin předvedl dvě zhruba pětiminutové choreografie včetné té k písni Take Me to Church, která ho mezi laickou veřejností proslavila. Tanci předcházela projekce dokumentu Dancer o jeho životě. Film diváci díky slovenskému producentovi Miloshovi Harajdovi a distribuční síti Aerofilms uvidí v květnu a červnu v kinech.

