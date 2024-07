Prezident Pavel na festivalu ve Varech ocenil film ukrajinského poručíka Sencova

Prezident Petr Pavel na karlovarském festivalu ocenil film Real ukrajinského režiséra Oleha Sencova, který se odehrává přímo v zákopech. Podle hlavy státu je důležité mít tak autentické obrázky z ukrajinské války, protože mohou lidem zprostředkovat víc než deset televizních reportáží nebo celá kniha, řekl Pavel po setkání s tvůrcem.

"Můžeme stokrát přesvědčovat lidi o tom, že válka na Ukrajině se nás týká, protože případný úspěch Ruska by měl dopad na nás všechny. Pokud si to nedokážou představit tak, aby je to zasáhlo i emocionálně, což dokáže film lépe než jakékoliv slovo, tak si tu hrůzu představit nedokážeme," řekl Petr Pavel. "Záběry, jaké jsou ve filmu Real, pokud někdo vydrží, mu naženou husí kůži a řekne si, že tohle nemůžeme nechat běžet dlouho a musíme to zastavit," dodává.

Sencovův dokumentární snímek Real uvedl karlovarský festival mimo soutěž za osobní účasti autora. Znovu ho diváci budou moci vidět ve čtvrtek večer.

Prezident Pavel při setkání se Sencovem probral především aktuální situaci na Ukrajině a pokračující podporu její obrany. "Protože to je to, co Ukrajince zajímá. Ne žádné velké sliby, ale spíše to, s čím mohou počítat," dodal Pavel.

Oleha Sencova v roce 2014 zatkli Rusové na anektovaném poloostrově Krym a následně jej odsoudili ke 20 rokům vězení za údajné plánování teroristických útoků na Krymu. Režisér vinu nepřiznal, obvinění odmítal jako vykonstruované za pomoci zfalšovaných důkazů. Tvrdil, že jej agenti ruské tajné služby mučili, aby ho přiměli k doznání. Za Sencovovo propuštění se zasazovali i čeští představitelé a filmaři.

Ruské úřady Sencova dlouho odmítaly vydat na Ukrajinu, také kvůli ruskému občanství, které automaticky dostal při anexi Krymu, jakkoli s tím nesouhlasil. Nakonec byl filmař propuštěn v září 2019 při výměně vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem.

Nyní filmař brání vlast coby poručík ukrajinské armády. Jeho snímek Real nabízí dokumentární pohled na realitu války očima jednoho z jejích účastníků. Držitel Sacharovovy ceny za svobodu myšlení Sencov vstoupil do armády hned v prvních dnech vpádu ruské armády na Ukrajinu v únoru 2022. Při jedné z útočných akcí bylo jeho bojové vozidlo pěchoty zničeno nepřátelským dělostřelectvem. Z nedalekých zákopů se pokusil rádiem zorganizovat evakuaci části své jednotky, což zásadně zkomplikoval nedostatek munice a neustávající ruská palba. Tato akce se stejně jako film jmenovala Real.

Rusko jen tento týden svrhlo na Ukrajinu více než 800 řízených leteckých bomb, napsal v neděli na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Opět vyzval západní spojence, aby jeho zemi dodali dalekonosné zbraně. S jejich pomocí by Ukrajinci mohli zničit základny, ze kterých startují ruské bombardéry.