Nothing But Thieves se o pražské fanoušky postarali jako málokdo. Obvinění v kauze #MeToo navzdory

před 33 minutami

Video: YouTube / Nothing But Thieves

Video: YouTube / Nothing But Thieves

Britská kapela Nothing But Thieves je jednou z indierockových hvězdiček současnosti. Letní koncert na festivalu Sziget musela zrušit kvůli zvláštnímu zranění - zpěvák si poranil obličej kouskem nože. Do pražského klubu MeetFactory přijela v situaci, kdy i na ni dopadlo obvinění v rámci kampaně #MeToo. Muzikanti však všechna nařčení odmítají.

Přestože je Conoru Masonovi teprve 24 let, hraje se svou kapelou Nothing But Thieves nečekaně vyspělou hudbu. Inspirují se Muse, Radiohead nebo Jeffem Buckleym, frontman Mason na pódiu předvádí hlasové eskamotérství a jejich písničky mají bohaté aranže.

Chování těchto nadějných muzikantů má ale k rockovým manýrám stejně daleko: vřelejší chlapce je těžké si představit.

Když například poskytovali rozhovory pro tuzemská média před svou první návštěvou Česka na Colours of Ostrava 2016, drandili zrovna v tourbusu napříč USA.

Během interview na sebe přes Skype namířili kameru a nabídli spontánní show komického dua Conor Mason - kytarista Dom Craik. Conor byl za upřímného křehkého kluka, Dom za frajera, který musí každou odpověď obrátit v suchý žert.

"Vylítl mu kus nože do oka"

"Letošní festivalovou sezonu jsme si užili, koncerty byly úžasné. Ale jsme rádi, že už je to za námi. Lítali jsme po celém světě, jenže aerolinky nám ztratily věci, basák Phill měl několik dní otravu jídlem, Conor se nechtěně bodnul do obličeje," vzpomíná na letošní léto Dom Craik. Conorova nehoda se stala na festivalu Sziget a kapela kvůli ní musela zrušit vystoupení.

"Byla to tak divná nehoda. Lidi se nás ptají, jestli si nožem pořezal obličej. Ale on mu vlastně kus nože vletěl do oka. Snažili jsme se to dostat ven, ale pak nás upozornili, že se toho nesmíme dotýkat. Kdyby to prý chytil maličko doleva, mohl oslepnout," pokračují Dom s Phillem. Tentokrát rozhovor poskytují oni dva.

Dnes už se té vzpomínce smějí, zvlášť když se dozvědí, jaké drby se mezitím začaly šířit publikem od těch, co zahlédli část backstage. Rychle se rozneslo, že členové kapely se nějak podezřele motají a že v tom jistě bude hodně alkoholu nebo drog.

"Bohužel to nebyl takový rock-and-roll. Conor si dělal svůj zázvorový čajíček a zrovna při krájení zázvoru to vylítlo," říká Dom. "Když nám v nemocnici řekli, že bude v pohodě, uklidnili jsme se a snažili se si ten zpackaný den užít. Pelášili jsme na alt-J."

Jak je tyhle nástrahy osudu lidsky změnily? "Nezměnilo nás to jako jednotlivce, ale jako kapelu," chápe se slova Dom. "Trochu jsme zmoudřeli. Koncertovali jsme tolik, že jsme padali na držku vyčerpáním. Teď už víme, co dělat, abychom se nezbláznili z toho, že jsme pořád spolu. Už víme, kdy potřebujeme pauzu. Někdo se chodí třeba projít po městě."

I v takovém nasazení stihli nahrát druhé album Broken Machine. Vyčnívá na něm píseň Love Like Animals. "Věděli jsme, že tenhle song bude risk, je jiný než zbytek alba," říká Dom. Formou písnička sklouzává do moderního popu, na textech si však kapela dává hodně záležet.

"Joe píše texty, ale probíráme je společně. Dost toho je už v samotném názvu alba - Broken Machine. Bavili jsme se hodně o tom, co jsme ve světě zažili a viděli. Hodně jsme cestovali po Státech, takže na nás dopadla tamní politická situace. To samé s politikou v Británii."

Na albu se ale zpívá i o věcech, které se kapele děly na turné: Conorovo duševní onemocnění, které málem vyústilo v opuštění skupiny.

Sexuální predátoři?

Hloubka prožitků se na albu Broken Machine nehledá těžko. Jeho atmosféru podtrhují i videa singlů Amsterdam a balady Sorry natáčené na ukrajinském předměstí s tamními tanečníky a herci. V intru k Amsterdam muzikanti dokonce nevědomky v touze, "aby ta videa vyzněla od britské kapely jak z jiného světa", přimíchali češtinu.

Dva týdny před pražským koncertem jejich životy prostřednictvím kampaně #MeToo ovlivnilo obvinění ze sexuálního obtěžování. Kapela vydala oficiální prohlášení na svém Twitteru, kde vyjadřuje lítost nad celou situací, respekt k ženám, ale všechna obvinění stoprocentně odmítá.

Please read our official statement: pic.twitter.com/Zp6bgvT5Id — Nothing But Thieves (@NBThieves) November 15, 2017

Jenže po kauze následovalo zrušení koncertu pro hudební časopis NME a spolupráci s Nothing But Thieves po zbytek turné přerušila předkapela.

Nestává se každý den, aby zpěvák přerušil koncert, ukazujíc do prvních řad: "Hej, ty, jsi v pořádku? Vypadáš, jako že se ti něco stalo. Lidi, uklidněme se a nehádejme se." Anebo aby požádal fanoušky ze zadních řad, aby udělali dva kroky dozadu, protože ti vepředu nemohou dýchat.

Přesně tohle údajný sexuální predátor Conor Mason v Praze udělal. Ten samý Conor Mason, který už se novinářům raději vyhýbá a zdraví je milým, ale posmutnělým hi.

V Praze Nothing But Thieves zahráli 30. listopadu 2017 pro vyprodané MeetFactory. A ani tentokrát nevynechali příležitost pozdravit promrzlé fanoušky, kteří na ně před klubem několik hodin čekali.

Nothing But Thieves v Praze