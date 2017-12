Kdo získá cenu Apollo za nejlepší českou desku 2017? Nominaci mají mazáci J.A.R. i nastupující Role

před 1 hodinou

Cenu Apollo za nejlepší album roku 2017 si 8. března 2018 z Paláce Akrpolis odnese jedna z nominovaných kapel Cold Cold Nights, Fiordmoss, J.A.R., Kalle, Role, Wild Tides nebo raper Kapitán Demo. Apollo se předává od roku 2011 a o vítězi rozhodují novináři, kteří aktivně sledují českou hudební scénu.

Posedmé se bude předávat hudební cena Apollo, která upozorňuje na nejlepší tuzemská alba.

Sošku od Maxima Velčovského z dílny sochaře Jana Jaroše a 60 tisíc od Ochranného svazu autorského k tomu získá 8. března 2018 během slavnostního večera v Paláci Akropolis jedna z těchto skupin:

Během předávání Apolla by kapely měly, jak bývá zvykem, naživo zahrát. Vstupenky budou k dispozici v předprodeji.

O vítězi rozhodne porota ve složení Petr Adámek (Fakker!, Aktuálně.cz), Miloš Hroch (Radio Wave), Antonín Kocábek (Radio 1), Petr Korál (Rock’n’All), Pavel Kučera (nezávislý), Michal Pařízek (Full Moon), Hana Slívová (Akutálně.cz), Pavel Turek (Respekt), Honza Vedral (Headliner) a Karel Veselý (nezávislý).

Historicky prvním vítězem Apolla se stal v roce 2011 s albem Náměstí míru písničkář, raper a autor scénické hudby Bonus, v současné době vystupující pod jménem Martin Tvrdý.

Loni uspěl producent dné se introverní deskou postavenou na zvucích okolí These Semi Feelings, They Are Everywhere.

Nominace mají mazáci i nováčci

Skupina Cold Cold Nights okolo režiséra Jakuba Jiráska hraje pestrý melancholický indierock ovlivněný americkou písničkářskou scénou, funkoví J.A.R. v čele s Romanem Holým a Danem Bártou se vrátili s albem Eskalace dobra plným více či méně povedených vtipů.

Elektronickou scénu zastupují s albem Kingdom Come v Berlíně usazení Fiordmoss, táborské duo Kalle na Saffron Hills zase k dokonalosti dotáhlo svůj intimní výlet do světa snění mezi kytarou a efekty.

Role s debutem Rána je mladá "městská" kapela hrající indierock se zvukovým odkazem na kapely začátku 90. let, Jiří Burian si v převleku za obtloustlého rapujícího Kapitána Dema dělá na albu Bez klobouku Boss legraci z kamionů i trendsetterů.

Wild Tides se zpěvákem Jakubem Kaifoszem zase rockovým písničkářstvím a dobrými texty vzdávají hold oblíbencům ze šedesátých let.