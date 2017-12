Písničkář Bob Dylan přijede s kapelou v dubnu 2018 do brněnské haly Vodova

před 1 hodinou

Bob Dylan. | Video: YouTube

Do brněnské haly Vodova přijede 15. dubna 2018 spolu s kapelou písničkář a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan. "Nikdy nevíte, co zahraje a v jaké podobě to bude. Má tolik největších hitů, že by zaplnil několik večerů," vzkazují pořadatelé, agentura Live Nation. Lístky na koncert stojí 1690 až 2390 Kč. Poslední studiové album Triplicate z letošního jara obsahuje coververze amerických skladeb. Desky coververzí nahrál Dylan i v letech 2016 a 2015, prozatím poslední autorskou nahrávkou je Tempest z roku 2012. Dylan do Brna přijede v rámci evropského turné, během kterého odehraje nejvíc koncertů v Německu a v Itálii.

Související



Hlavní zprávy