Nick Cave vydal nové album s kapelou The Bad Seeds. Není tak temné jako dřív

Po pěti letech vydal australský zpěvák Nick Cave nové album s kapelou The Bad Seeds. Desku nazvanou Wild God naživo představí 17. října v pražské O2 areně. Podle kritiků není tak temná jako předchozí nahrávky Skeleton Tree a Ghosteen ani koncerty, které ovlivnil zármutek nad smrtí hudebníkových dvou synů.

Novinka spojuje světlo a stín. Dává nahlédnout do vnitřního života výjimečného umělce, píše agentura DPA o albu, jímž prý šestašedesátiletý Nick Cave po ranách osudu našel novou cestu. "Ta deska je komplikovaná, ale také hluboce a nakažlivě radostná. Když ji slyším, mám pocit, že jsme při natáčení byli šťastní," cituje jej agentura AFP.

Frontman formace Nick Cave & The Bad Seeds má za sebou více než čtyřicetiletou kariéru. Dnes už vyprodává stadiony, přesto se nikdy nezařadil do středního proudu. V hitparádách měl úspěch jen se songem Where the Wild Roses Grow, roku 1995 natočeném s australskou popovou hvězdou Kylie Minogue. V novém tisíciletí zněla jeho skladba Red Right Hand v televizním krimi Gangy z Birminghamu.

V poslední dekádě Cave zažíval těžké časy. V roce 2015 jeho patnáctiletý syn Arthur zemřel po pádu z útesu v jihoanglickém Brightonu poté, co poprvé vyzkoušel LSD. Předloni pak Cave oznámil úmrtí svého jedenatřicetiletého syna Jethra. Příčina nebyla zveřejněna.

Za syny rocker na koncertech truchlil společně s posluchači. "Svým způsobem mě zachránili," vysvětluje, proč na oplátkou založil web The Red Hand Files, kde fanouškům odpovídá na dotazy.

V australské televizi nedávno přiznal, že byl dlouho unešený sám sebou a považoval se za génia. Jeho život měl pevný rytmus. Každý den sedl, psal a všechno ostatní šlo stranou. Po smrti synů tento způsob existence přehodnotil. "Najednou jsem viděl, jak je tohle hanebné sebeuspokojování pošetilé," konstatuje.

Smrt je přítomná také v kolekci Wild God. V pořadí osmnácté album Nicka Cavea s The Bad Seeds obsahuje deset songů včetně O Wow O Wow (How Wonderful She Is) věnovaného jeho bývalé partnerce a spoluhráčce Anitě Lane, jež zemřela roku 2021.

Jinak je hudba na nové desce intenzivní, avšak zjemněná sbory, poznamenává agentura AFP. Sám muzikant říká, že písně jako Frogs nebo Conversion ho ponoukají k úsměvu. Novou desku prý málem nazval Joy, v překladu Radost, což je nakonec jen název jedné z písní.

Nick Cave zůstává švihákem v tmavém obleku, s dlouhými tmavými vlasy. Vypadá, že za posledních dvacet let se nezměnil. "Nevím, co to způsobilo. Možná dvacetiletá závislost na heroinu? A dobrý pleťový krém," žertuje.

Místo ponurých, bouřlivých balad s emocionálně intenzivními texty tentokrát vtipkuje, působí uvolněně a novou deskou jako by se nadechoval k o trochu radostnější etapě, poznamenává agentura AFP. "Wild God je zvukem nadzvednuté opony, která dovolila pustit dovnitř místy skoro oslepující světlo. Naděje existuje. Zázraky se dějí," poznamenává Nick Cave.

Nové album s kapelou The Bad Seeds naživo představí na podzimním turné, v jehož rámci vystoupí 17. října také v pražské O2 areně. "Bude to skvělé," slibuje.

Video: Jak Nick Cave natáčel album Wild God