Nick Cave se vrátí do Prahy. Přiveze novou desku, která ho celého pohltila

S novým albem "plným tajemství" se do Česka vrátí australský zpěvák Nick Cave. Po boku své nejznámější kapely The Bad Seeds vystoupí 17. října v pražské O2 areně.

Vstupenky za ceny od 1290 korun bude v sítích Ticketmaster a Ticketportal možné koupit od příštího pátku. Oznámila to agentura Fource, která akci pořádá. "Málokdo umí pracovat s publikem jako Nick Cave, málokdo dokáže naživo strhnout jako The Bad Seeds," říká za pořadatele Viktor Palák.

Nick Cave byl naposledy v létě 2022 hvězdou pražského festivalu Metronome. "Kdykoliv se přiblížil k posluchačům, zespoda se po něm sápaly desítky rukou, které svíral, které ho objímaly, hladily, rvaly, úpěnlivě se ho držely," napsalo tehdy Aktuálně.cz. Koncem loňského roku se pak také k českým čtenářům dostala kniha rozhovorů Víra, naděje a masakr, které Cave vedl s irským hudebníkem a novinářem Seánem O’Haganem. Vydalo ji Argo.

Šestašedesátiletý Australan žijící v Británii s kapelou The Bad Seeds posledně vydali plnohodnotné album Ghosteen v roce 2019. Začátkem tohoto měsíce zveřejnili první singl z osmnácté studiové nahrávky, kterou nazvali Wild God.

"Doufám, že na posluchače bude mít stejný efekt jako na mě, kdy ta hudba vytryskne z reproduktorů a celého mě pohltí. Je to komplikovaná, ale také hluboká a nakažlivě veselá deska," řekl zpěvák. "Je plná tajemství a propracovaných, vzájemně propletených příběhů," dodal na webu Red Hand Files, skrze nějž komunikuje s fanoušky.

Podle něj kapela nikdy dopředu neví, co přesně ve studiu vznikne. "Ta alba reflektují spíš emocionální stav lidí, kteří je napsali, a muzikantů, kteří je nahráli. Když to zpětně slyším, mám dojem, že jsme byli šťastní," dodává Cave, podle něhož deska člověka dovede zasáhnout, pozvednout i rozhýbat. Zveřejní ji 30. srpna, zahrnovat má deset skladeb.

Novinku Wild God koprodukoval jeho nejbližší spolupracovník, houslista a multiinstrumentalista Warren Ellis, se kterým už Cave v roce 2021 vydal společné album Carnage.

Kromě členů kapely The Bad Seeds na desce účinkují Colin Greenwood, basista kapely Radiohead, a kytarista Luis Almau.

Do Prahy skupina 17. října zamíří ve složení Nick Cave, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos, Warren Ellis a George Vjestica. Jako předskokané se představí irští The Murder Capital.

Slávu Nicka Cavea, který do Česka jezdí od začátku 90. let minulého století, ale nikdy například nezískal cenu Grammy, by v nejbližší době mohla pozvednout televizní adaptace jeho románu Smrt Zajdy Munroa. Hlavní roli velkohubého obchodního cestujícího s kosmetickými přípravky v šestidílné minisérii ztvární Matt Smith známý ze seriálů Pán času, Rod draka nebo Koruna, informoval server The Hollywood Reporter.

Kapela The Bad Seeds si letos připomene 40. výročí vydání debutového alba From Here To Eternity z roku 1984. Do Prahy přijeli poprvé v září 1993, kdy s Nickem Cavem v čele absolvovali dva koncerty ve velkém sále Lucerny.

Právě tehdy si Cave v Česku začal budovat oddanou posluchačskou základnu, napsala agentura ČTK. Zdejší publikum ho v následujících letech zažilo jako divokého punkera, rockového šansoniéra i autora slavných balad.

Zpěvák s hlubokým hlasem je stále pilný nejen v hudbě, ale také co do literárních a filmových projektů. Jeho komerčně nejúspěšnější deskou zůstávají Murder Ballads z roku 1996 obsahující i opravdový hit, duet Where The Wild Roses Grow s popovou zpěvačkou Kylie Minogue. Cave rovněž účinkoval v několika filmech, k některým napsal hudbu. Jako herec a skladatel se podílel například na snímku Nebe nad Berlínem režiséra Wima Wenderse.

Video: Singl Wild God z nového alba Nicka Cavea