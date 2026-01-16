Nenechte si ujít: Skvělý film s Mikkelsenem či koncert kytaristy ze Stingovy kapely

Válečná podívaná z kokpitu tanku, hořkosladká severská road movie s Madsem Mikkelsenem, koncert kytaristy z doprovodné kapely Stinga, francouzská divadelní pohádka v režii Juraje Deáka i výstava o odhalování vlastního nitra v pražském Ateliéru Josefa Sudka.
Streamovačky: Der Tiger (Amazon Prime Video)
Nekorunovaným králem válečných „tankových“ filmů je sice americký snímek Železná srdce (Fury, 2014), Němci ale s touto novinkou, která se z většiny natáčela v České republice, nezůstávají o nic pozadu. Film se odehrává na východní frontě během roku 1943 a sleduje posádku německého tanku Tiger, která je vyslána na riskantní misi hluboko za frontovou linii. Nepřítel číhá na každém kroku a stísněná kabina tanku je klaustrofobní nádobou, v níž se hromadí všechny pochyby a mentální vyčerpání. Snímek kombinuje realistické válečné sekvence s komorním pohledem na jednotlivé postavy a jejich morální dilemata. Režisér a scenárista Dennis Gansel (seriál Ponorka) dokazuje, že žánr válečného filmu ještě zdaleka neřekl své polední slovo.
Streamovačky: Der Tiger (Amazon Prime Video)
Nekorunovaným králem válečných „tankových“ filmů je sice americký snímek Železná srdce (Fury, 2014), Němci ale s touto novinkou, která se z většiny natáčela v České republice, nezůstávají o nic pozadu. Film se odehrává na východní frontě během roku 1943 a sleduje posádku německého tanku Tiger, která je vyslána na riskantní misi hluboko za frontovou linii. Nepřítel číhá na každém kroku a stísněná kabina tanku je klaustrofobní nádobou, v níž se hromadí všechny pochyby a mentální vyčerpání. Snímek kombinuje realistické válečné sekvence s komorním pohledem na jednotlivé postavy a jejich morální dilemata. Režisér a scenárista Dennis Gansel (seriál Ponorka) dokazuje, že žánr válečného filmu ještě zdaleka neřekl své polední slovo.
Film: Poslední Viking, česká premiéra 15. ledna
Největší boj člověk svádí se svou vlastní pamětí. Dánský film Poslední Viking vypráví příběh muže, který je po patnácti letech propuštěn z vězení a snaží se získat peníze z dávné loupeže. Klíčem k jeho získání je jeho bratr, jenž úkryt zná, ale kvůli psychickým potížím si na něj nepamatuje. Společná cesta za penězi se tak mění v komplikovanou výpravu, která diváka pobaví i dojme zároveň. Snímek kombinuje kriminální zápletku s prvky road movie a soustředí se zejména na vztah dvou hlavních postav. Oba herci v hlavní roli, Mads Mikkelsen i Nikolaj Lie Kass, jsou vždy zárukou skvělé divácké zábavy. Režisér a scenárista Anders Thomas Jensen pak u diváků a kritiky bodoval v roce 2020 podobně laděným snímkem Rytíři spravedlnosti.
Hudba: Rufus Miller, Ostrava, Praha a Brno, 20., 21. a 22. ledna
Britský hudebník Rufus Miller přijíždí představit svou autorskou tvorbu na pomezí psychedelického rocku, alternativy a grunge. Vystupuje v triu, kde kromě zpěvu a kytary doplňuje jeho výrazný projev baskytara Andyho Thompsona a bicí Boba Kesselse. Miller má za sebou několikaleté působení v doprovodné kapele Stinga, kde získal výrazné pódiové zkušenosti, jež dnes využívá ve vlastní kariéře. Jeho hudba je osobní, přímočará a neuhlazená. I vy se nechte strhnout Millerovou autentičností.
Divadlo: Ondina, Divadlo na Vinohradech, Praha, 26. 1. v 19 hodin a 31. 1. v 10:30
Nové nastudování inscenace Ondina uvádí dramatickou verzi známého mýtu o vodní bytosti, která se zamiluje do člověka a vystaví se tak nebezpečí skrývajícímu se v lidské společnosti. Francouzský dramatik Jean Giraudoux zpracoval příběh jako poetickou jevištní pohádku, v níž se prolíná snový svět vodní říše s racionalitou a vypočítavostí lidské společnosti. Režie se ujal Juraj Deák, překlad připravili David a Karel Krausovi, scénu navrhl Martin Černý a hudbu složil Ondřej Brousek. V titulní roli Ondiny se představí Kateřina Elizabeth McIntosh a rytíře Hanse ztvárňuje Ondřej Kraus. V dalších rolích se pak objeví např. Igor Bareš, Naďa Konvalinková, Aneta Krejčíková nebo Jan Šťastný.
Výstava: Ondřej Kubeš – Scars and Other Fragments, Ateliér Josefa Sudka, Praha, 23. 12. 2025 až 1. 2. 2026
Kdo z nás zvládne naplno odhalit vlastní zranitelnost a jít s kůží na trh? Výstava Scars and Other Fragments (volně se dá přeložit jako Jizvy a ostatní fragmenty) představuje tvorbu intermediálního umělce Ondřeje Kubeše, který pracuje s osobní pamětí, tělesností a tématy identity. Kubeš využívá různé materiály a média, zejména fotografii, textil a objekt, a soustředí se na jejich fyzickou i symbolickou rovinu. Výraznou součástí výstavy jsou autoportréty přenesené na kůži a ručně sešívané, práce s textilem i instalace evokující intimní prostory, v nichž se střídá odhalování a skrývání. Kubeš kombinuje osobní motivy s obecnějšími zkušenostmi spojenými s dospíváním, pamětí a hledáním bezpečného místa. Celek doplňují videoprojekce a fotografie krajiny.
Trump se konečně dočkal, má vysněnou Nobelovu cenu míru. Přestože je nepřenosná
Venezuelská opoziční politička a lauerátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová po čtvrtečním setkání v Bílém domě předala své ocenění americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi svou medaili. Ten se podle zdroje z Bílého domu rozhodl si medaili ponechat, přestože je podle Nobelova výboru nepřenosná. Otázkou podle médií je, jestli tím Machadová něco získá.
ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony
Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.
Neměl Turek s rozšiřováním NATO pravdu? Trochu ano, ale…
Poslanec a čestný předseda Motoristů a nejnověji také zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek vyvolal bouři kritiky svými výroky v Kyjevě o tom, že za válku může i špatná zahraniční politika velmocí a rozšiřování NATO. To, že úvahy o členství Ukrajiny v NATO přispěly k ruskému rozhodnutí zahájit agresi, ale většina expertů potvrzuje. Důležitý je ale kontext.
Skvělí M+M. Macháč i Menšík jsou ve finále, zahrají si o druhý titul
Čeští tenisté Tomáš Macháč a Jakub Menšík si zahrají v generálkách na Australian Open o trofeje. Pětadvacetiletý Macháč postoupil do finále na turnaji v Adelaide, o pět let mladší Menšík v Aucklandu. Oba si zahrají o druhý titul na okruhu ATP v kariéře.
Češi řádí v NHL. Pastrňák pečetil výhru Bostonu, Hertl v závěru zachránil Vegas
Český útočník David Pastrňák pečetil v NHL výhru hokejistů Bostonu 4:2 nad Seattlem. Tomáš Hertl gólem sedm vteřin před třetí sirénou pomohl Vegas k výhře 6:5 v prodloužení s Torontem.