Přeskočit na obsah
Benative
16. 1. Ctirad
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Nenechte si ujít: Skvělý film s Mikkelsenem či koncert kytaristy ze Stingovy kapely

Jaroslav Totušek

Válečná podívaná z kokpitu tanku, hořkosladká severská road movie s Madsem Mikkelsenem, koncert kytaristy z doprovodné kapely Stinga, francouzská divadelní pohádka v režii Juraje Deáka i výstava o odhalování vlastního nitra v pražském Ateliéru Josefa Sudka.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Der Tiger (Amazon Prime Video)

David Schütter v německém filmu Der Tiger.
David Schütter v německém filmu Der Tiger.Foto: Amazon Prime

Nekorunovaným králem válečných „tankových“ filmů je sice americký snímek Železná srdce (Fury, 2014), Němci ale s touto novinkou, která se z většiny natáčela v České republice, nezůstávají o nic pozadu. Film se odehrává na východní frontě během roku 1943 a sleduje posádku německého tanku Tiger, která je vyslána na riskantní misi hluboko za frontovou linii. Nepřítel číhá na každém kroku a stísněná kabina tanku je klaustrofobní nádobou, v níž se hromadí všechny pochyby a mentální vyčerpání. Snímek kombinuje realistické válečné sekvence s komorním pohledem na jednotlivé postavy a jejich morální dilemata. Režisér a scenárista Dennis Gansel (seriál Ponorka) dokazuje, že žánr válečného filmu ještě zdaleka neřekl své polední slovo.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, in Washington
U.S. President Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, in Washington
U.S. President Trump meets with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, in Washington

Trump se konečně dočkal, má vysněnou Nobelovu cenu míru. Přestože je nepřenosná

Venezuelská opoziční politička a lauerátka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová po čtvrtečním setkání v Bílém domě předala své ocenění americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi svou medaili. Ten se podle zdroje z Bílého domu rozhodl si medaili ponechat, přestože je podle Nobelova výboru nepřenosná. Otázkou podle médií je, jestli tím Machadová něco získá.

Petr Pavel, prezident, politik, Vasyl Zvaryč, velvyslanec, diplomat
Petr Pavel, prezident, politik, Vasyl Zvaryč, velvyslanec, diplomat
Petr Pavel, prezident, politik, Vasyl Zvaryč, velvyslanec, diplomat

ŽIVĚPrezident Petr Pavel dorazil do Kyjeva, na ukrajinskou metropoli mezitím útočily ruské drony

Český prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě Ukrajiny. V pátek ráno přicestoval vlakem do Kyjeva, kde jej na hlavním nádraží uvítal šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Ukrajinská strana vyjádřila jednoznačný vděk za to, že se Česko rozhodlo pokračovat ve své muniční iniciativě, řekl český prezident Petr Pavel po čtvrtečním jednání s ukrajinskými představiteli ve Lvově.

Schůze Sněmovny a vyslovení důvěry vládě, Filip Turek
Schůze Sněmovny a vyslovení důvěry vládě, Filip Turek
Schůze Sněmovny a vyslovení důvěry vládě, Filip Turek

Neměl Turek s rozšiřováním NATO pravdu? Trochu ano, ale…

Poslanec a čestný předseda Motoristů a nejnověji také zmocněnec vlády pro Green Deal Filip Turek vyvolal bouři kritiky svými výroky v Kyjevě o tom, že za válku může i špatná zahraniční politika velmocí a rozšiřování NATO. To, že úvahy o členství Ukrajiny v NATO přispěly k ruskému rozhodnutí zahájit agresi, ale většina expertů potvrzuje. Důležitý je ale kontext.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama