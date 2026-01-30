Přeskočit na obsah
Kultura

Nenechte si ujít: Silná Sorrentinova novinka či hra o společnosti rozklížené strachem

Jaroslav Totušek

Film s nejvyšším počtem nominací na letošního Českého lva na Netflixu, skvělý snímek Milost výrazně autorského Paola Sorrentina, koncert charismatického písničkáře s hlubokými texty, překvapivě aktuální hra Satan v Goraji o zhroucení světového řádu v brněnské Huse na provázku či výstava výborného, i když dnes již pozapomenutého českého malíře.

Streamovačky: Franz (Netflix)

Film Franz
Idan Weiss jako spisovatel Franz Kafka ve filmu režisérky Hollandové Franz.Foto: Marlene Film Productions

Loňský film Franz s letošními patnácti nominacemi na Českého lva je nyní nově dostupný na Netflixu. Nabízí volně pojatý portrét spisovatele Franze Kafky, inspirovaný jeho životem, dílem i vnitřním světem. Režisérka Agnieszka Hollandová nevytvořila klasický biografický příběh, ale fragmentární mozaiku složenou ze snů, dopisů, každodenních situací i literárních motivů. Snímek pracuje s fantazií, humorem i existenciální úzkostí a záměrně stírá hranice mezi realitou a představami hlavního hrdiny. Hollandová se soustředí na Kafkovu vnitřní nejistotu, komplikované vztahy a permanentní hledání identity, které se odráží v jeho textech. Ostatně, podívejte se sami na to, z čeho jsou kritici tolik nadšení.

