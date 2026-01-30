Nenechte si ujít: Silná Sorrentinova novinka či hra o společnosti rozklížené strachem

Film s nejvyšším počtem nominací na letošního Českého lva na Netflixu, skvělý snímek Milost výrazně autorského Paola Sorrentina, koncert charismatického písničkáře s hlubokými texty, překvapivě aktuální hra Satan v Goraji o zhroucení světového řádu v brněnské Huse na provázku či výstava výborného, i když dnes již pozapomenutého českého malíře.
Streamovačky: Franz (Netflix)
Loňský film Franz s letošními patnácti nominacemi na Českého lva je nyní nově dostupný na Netflixu. Nabízí volně pojatý portrét spisovatele Franze Kafky, inspirovaný jeho životem, dílem i vnitřním světem. Režisérka Agnieszka Hollandová nevytvořila klasický biografický příběh, ale fragmentární mozaiku složenou ze snů, dopisů, každodenních situací i literárních motivů. Snímek pracuje s fantazií, humorem i existenciální úzkostí a záměrně stírá hranice mezi realitou a představami hlavního hrdiny. Hollandová se soustředí na Kafkovu vnitřní nejistotu, komplikované vztahy a permanentní hledání identity, které se odráží v jeho textech. Ostatně, podívejte se sami na to, z čeho jsou kritici tolik nadšení.
Streamovačky: Franz (Netflix)
Loňský film Franz s letošními patnácti nominacemi na Českého lva je nyní nově dostupný na Netflixu. Nabízí volně pojatý portrét spisovatele Franze Kafky, inspirovaný jeho životem, dílem i vnitřním světem. Režisérka Agnieszka Hollandová nevytvořila klasický biografický příběh, ale fragmentární mozaiku složenou ze snů, dopisů, každodenních situací i literárních motivů. Snímek pracuje s fantazií, humorem i existenciální úzkostí a záměrně stírá hranice mezi realitou a představami hlavního hrdiny. Hollandová se soustředí na Kafkovu vnitřní nejistotu, komplikované vztahy a permanentní hledání identity, které se odráží v jeho textech. Ostatně, podívejte se sami na to, z čeho jsou kritici tolik nadšení.
Film: Milost, česká premiéra 29. ledna
Nový snímek režiséra Paola Sorrentina přináší zábavnou podívanou s extrémně výrazným autorským rukopisem. Film Milost sleduje poslední dny italského prezidenta, který před odchodem z úřadu musí rozhodnout o dvou žádostech o milost v případech vražd z vášně a zároveň zvážit podpis kontroverzního zákona. Politické dilema se prolíná s osobní krizí: prezident se vyrovnává se smrtí své manželky a s podezřením, že mu byla nevěrná. Právě neuzavřená minulost zásadně ovlivňuje jeho schopnost učinit konečné rozhodnutí. Oscarový Sorrentino (Mládí, Velká nádhera) se v komorně laděném dramatu zaměřuje jak na politický mechanismus, tak na morální odpovědnost jednotlivce v mocenské pozici. To vše okořeňuje charakteristickým humorem. V hlavní roli filmu září italský herec Toni Servillo, jehož výkon chválí diváci i kritika.
Hudba: Johnnie Guilbert, Café V lese, Praha, 1. února
Hudební balzám na nalomenou duši. Johnnie Guilbert patří k výrazným osobnostem současné alternativní scény, kde propojuje emo, punk a alternativní rock s otevřeně osobními texty. Na hudební scéně se pohybuje od roku 2015, kdy debutoval EP Not So Perfect, a postupně si vybudoval vlastní zvuk. Jeho tvorba se dlouhodobě dotýká témat duševního zdraví, úzkostí a hledání identity. Vedle hudby je Guilbert známý i jako úspěšný youtuber, což zásadně ovlivnilo podobu jeho publika i způsob komunikace s fanoušky. Z původně komornějších, akustických poloh se jeho nahrávky posunuly k temnějším aranžím a výraznější produkci, přičemž si stále zachovaly svou autenticitu.
Divadlo: Satan v Goraji, Divadlo Husa na provázku, Brno, 2. 2. a 3. 3. od 19 hodin
Inscenace vychází z téměř sto let staré apokalyptické prózy Isaaca Bashevise Singera, kterou vnímá jako překvapivě aktuální varování promlouvající k současnosti. Příběh společnosti rozklížené strachem, krizemi a nedůvěrou sleduje, jak snadno lidé podléhají falešným prorokům a jednoduchým řešením. Divadelní adaptace se soustředí na mechanismy manipulace, kolektivní hysterie a ochotu přenášet odpovědnost na druhé ve chvíli, kdy se hroutí dosavadní řád. Režie a adaptace se ujal Janusz Klimsza, který se na scéně Divadla Husa na provázku představuje poprvé. Inscenaci pojímá jako přesnou studii rozkladu hodnot a fungování moci strachu, bez aktualizačních berliček, ale s jasnou vazbou k dnešní zkušenosti. Výsledkem je kompaktní, zneklidňující jevištní tvar, který pracuje s velkým příběhem jako nástrojem k pojmenování současných nejistot.
Výstava: Jan Vochoč – Poutník životem malíře, Galerie Lázně Liberec, 18. 10. 2025 až 15. 2. 2026
Výstava připomíná malíře Jana Vochoče (1865–1920), dnes spíše pozapomenutou postavu českého umění přelomu 19. a 20. století. Vochoč studoval v Praze a Mnichově, část života strávil na Balkáně a na hoře Athos, kde vznikla výrazná část jeho malířské tvorby. Právě obrazy inspirované klášterním prostředím patřily už za jeho života k nejvýraznějším pracím. Expozice představuje Vochoče jako portrétistu a krajináře pohybujícího se od akademického realismu k vlivům pařížského neoimpresionismu. Doplněna je o práce jeho generačních souputníků z mnichovského spolku Škréta, včetně autorů, kteří později výrazně ovlivnili českou výtvarnou scénu. Výstava kombinuje díla z veřejných sbírek, soukromých kolekcí i rodinné pozůstalosti.
ŽIVĚMusíme se připravit na válku. Írán zahájí vojenské manévry ve strategickém zálivu
Íránské revoluční gardy budou v Hormuzském průlivu v neděli a pondělí provádět námořní cvičení, píše agentura Reuters s odkazem na íránskou stanici Press TV. Írán musí být připraven pro případ války, uvedl mezitím íránský viceprezident Mohammad Rezá Áref.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
„Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!“ Film Postřižiny si svůj vznik musel vybojovat
Před 45 lety vstoupil do kin legendární snímek Jiřího Menzela, který je dodnes považován za klenot české kinematografie. Jeho lehkost a divácká vstřícnost ale zakrývají skutečnost, že vznikal po letech odkladů, zákazů a kompromisů.
ŽIVĚPutin zastaví palbu na Kyjev, slíbil mi to, říká Trump. I Zelenskyj s tím počítá
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
Přenos skončilNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
Od úterního rána se napříč Českem očekávají kluzké chodníky a neošetřené komunikace, protože teplota na většině míst klesla pod nulu. Největší mráz je na hřebenech hor, v Krkonoších klesla teplota na -8 °C. V příštích dnech bude v noci také většinou mrznout, ale teploty nebudou klesat příliš hluboko, v nižších polohách nejvíc na -6 °C.