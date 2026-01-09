Přeskočit na obsah
Benative
9. 1. Vladan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Nenechte si ujít: Kulinářská bitva či film Citová hodnota oceněný v Cannes

Jaroslav Totušek

Korejská kuchařská show, kde jde víc o gastronomii než o drama okolo, komediální filmové drama o vztazích mezi rodiči a dětmi, Markéta Foukalová a její propojení jazzu s folkem, Dostojevského Idiot na scéně Národního divadla moravskoslezského nebo obrazy s klidnou atmosférou malířky Ivany Lomové.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast, 2. řada (Netflix)

Pořad Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast, 2. řada.
Pořad Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast, 2. řada. Foto: Netflix

Kulinářská show, která klade skutečný důraz na kuchařské umění, a nikoli na drama okolo. Druhá série korejského pořadu Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast pokračuje v konfrontaci amatérských kuchařů (a přesto mistrů ve svých oborech) se zavedenými profesionály z gastronomické scény. Soutěž staví na střetu rozdílných přístupů k vaření, zkušeností i ambicí, přičemž každá epizoda přináší nové výzvy zaměřené na techniku, chuť i kreativitu. Nová řada rozšiřuje spektrum soutěžících i zadání a klade větší důraz na osobní příběhy účastníků a jejich motivaci prosadit se v kulinářském světě. Série je aktuálně dostupná na Netflixu a cílí na zapálené milovníky gastronomie, ale i na ty, kteří chtějí žasnout nad lidskou vůlí a šikovností.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Většina z nás to vzdá dřív, než má šanci sklízet první výsledky.
Většina z nás to vzdá dřív, než má šanci sklízet první výsledky.
Většina z nás to vzdá dřív, než má šanci sklízet první výsledky.

Zase jste to nevydrželi? Víme, proč se předsevzetí rozpadají a jak tomu předejít

Začátek roku má zvláštní kouzlo. Kalendář je prázdný, hlava plná plánů a představa „nového já“ se zdá být na dosah ruky. Jenže pak přijde realita. Podle dat sportovní sociální sítě Strava právě druhý lednový pátek představuje okamžik, kdy se většina novoročních předsevzetí definitivně rozpadá. Proč tomu tak je?

Reklama
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump

Je na čínském prezidentovi, co udělá s Tchaj-wanem, soudí Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že je na čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale naznačil, že nechce, aby Peking nad ostrovem převzal kontrolu. Šéf Bílého domu to uvedl v rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnil deník The New York Times.

Reklama
Reklama
Reklama