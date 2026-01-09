Nenechte si ujít: Kulinářská bitva či film Citová hodnota oceněný v Cannes

Korejská kuchařská show, kde jde víc o gastronomii než o drama okolo, komediální filmové drama o vztazích mezi rodiči a dětmi, Markéta Foukalová a její propojení jazzu s folkem, Dostojevského Idiot na scéně Národního divadla moravskoslezského nebo obrazy s klidnou atmosférou malířky Ivany Lomové.
Streamovačky: Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast, 2. řada (Netflix)
Kulinářská show, která klade skutečný důraz na kuchařské umění, a nikoli na drama okolo. Druhá série korejského pořadu Outsideři proti mistrům: Bitva kulinářských kast pokračuje v konfrontaci amatérských kuchařů (a přesto mistrů ve svých oborech) se zavedenými profesionály z gastronomické scény. Soutěž staví na střetu rozdílných přístupů k vaření, zkušeností i ambicí, přičemž každá epizoda přináší nové výzvy zaměřené na techniku, chuť i kreativitu. Nová řada rozšiřuje spektrum soutěžících i zadání a klade větší důraz na osobní příběhy účastníků a jejich motivaci prosadit se v kulinářském světě. Série je aktuálně dostupná na Netflixu a cílí na zapálené milovníky gastronomie, ale i na ty, kteří chtějí žasnout nad lidskou vůlí a šikovností.
Film: Citová hodnota, česká premiéra 8. ledna
Snímek Citová hodnota sleduje setkání dvou sester s otcem, který se po letech znovu objevuje v jejich životě, a to v době, kdy se vyrovnávají se ztrátou matky. Gustav, kdysi respektovaný filmový režisér, se pokouší o návrat na scénu a nabízí své dceři Noře hlavní roli v připravovaném projektu. Když spolupráci odmítne, rozhodne se obsadit americkou herečku, což výrazně zasáhne do už tak napjatých rodinných vztahů. Komediální drama režiséra Joachima Triera kombinuje civilní humor s intimním pohledem na komplikované vztahy mezi rodiči a dětmi. V hlavních rolích se představí Renate Reinsveová, Stellan Skarsgård a Elle Fanningová. Film měl premiéru na festivalu v Cannes, kde získal Velkou cenu poroty, a nyní vstoupil i do českých kin.
Hudba: Markéta Foukalová a projekt Folk Q, Jazz Dock, Praha, 12. ledna
Zpěvačka Markéta Foukalová představuje nový projekt, v němž propojuje folkový repertoár s komorním jazzovým obsazením. Známé písně, tradičně spojované spíše s akustickým hraním v neformálním prostředí, zazní v nových aranžích a netradičním zvukovém pojetí. Projekt s názvem Folk Q staví na kontrastu civilních melodií a jazzového výrazu. Foukalovou na pódiu doprovodí klavírista Mikuláš Pokorný, autor většiny aranží, spolu s basistou Jaromírem Honzákem a bubeníkem Markem Urbánkem. Spojení výrazných osobností české jazzové scény vytváří prostor pro osobitou interpretaci i žánrové přesahy.
Divadlo: Idiot, Národní divadlo moravskoslezské – Divadlo Antonína Dvořáka, Ostrava, 10. 1., 14. 1. a 20. 1. od 18.30 hodin
Nadčasová klasika, která neomrzí. Divadelní inscenace vychází z románu Idiot Fjodora Michajloviče Dostojevského a soustředí se na příběh knížete Lva Myškina, který se po návratu do společnosti ocitá v prostředí plném mocenských her, citových zájmů a skrytých konfliktů. Adaptace akcentuje psychologii postav a sleduje, jak se idealistický pohled na svět střetává s realitou mezilidských vztahů. Režie se ujal Jakub Šmíd, dramatizaci připravil Norbert Závodský a český překlad je dílem Libora Dvořáka. V hlavních rolích se představí Robert Finta, Petr Panzenberger a Kamila Janovičová. Představení doprovází scénografie Petra Vítka, kostýmy Martina Chocholouška a hudba Ivana Achera.
Výstava: Ivana Lomová – Obrazy, Galerie Marienbad, Mariánské lázně, 26. 9. 2025 až 13. 1. 2026
Výstava představuje tvorbu české malířky Ivany Lomové, která se po studiích architektury postupně přesunula k volnému výtvarnému umění. Po zkušenostech s ilustrací a animací se v 90. letech začala soustředit na olejomalbu na plátno. Její obrazy vycházejí z realistického zobrazení a z fotografických předloh, které autorka používá jako základ pro svou tvorbu. Tématy jsou především běžné situace a prostředí každodenního života, často inspirované osobními vzpomínkami z dětství prožitého v pražských Střešovicích. Charakteristická je střídmá barevnost a klidná atmosféra obrazů, které se vyhýbají výrazné stylizaci i efektním motivům.
ŽIVĚSilné sněžení i mráz děsí řidiče, kraje ale mají různou předpověď, část dálnic stojí
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
ŽIVĚRusové pokračují v masivních leteckých úderech. Údajně nasadili i nadzvukový Orešnik
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlé útoky na Ukrajinu, při nichž podle úřadů zahynuli nejméně čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny. Moskva tvrdí, že nasadila i novou nadzvukovou střelu Ořešnik při útoku, který měl být reakcí na údajný pokus o útok Ukrajinou na konci loňského roku, Kyjev to ovšem popírá.
Zase jste to nevydrželi? Víme, proč se předsevzetí rozpadají a jak tomu předejít
Začátek roku má zvláštní kouzlo. Kalendář je prázdný, hlava plná plánů a představa „nového já“ se zdá být na dosah ruky. Jenže pak přijde realita. Podle dat sportovní sociální sítě Strava právě druhý lednový pátek představuje okamžik, kdy se většina novoročních předsevzetí definitivně rozpadá. Proč tomu tak je?
Je na čínském prezidentovi, co udělá s Tchaj-wanem, soudí Trump
Americký prezident Donald Trump uvedl, že je na čínském prezidentovi Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale naznačil, že nechce, aby Peking nad ostrovem převzal kontrolu. Šéf Bílého domu to uvedl v rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnil deník The New York Times.