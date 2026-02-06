Nenechte si ujít: Josef Trojan jako filmový Nepela či tóny festivalu JazzFestBrno

Slavný krasobruslař ve snímku Nepela na Netflixu, filmová akční nálož V úkrytu, hvězdy současného jazzu v moravské metropoli, originální divadelní pojetí francouzských pohádek od spolku JEDL nebo výstava v MeetFactory o experimentování s materiály.
Streamovačky: Nepela (Netflix)
Příběh krasobruslaře Nepely je nově na Netflixu a už atakuje přední příčky nejsledovanějších titulů. Oceňovaný snímek zachycuje krátké, ale zásadní období v životě krasobruslaře Ondreje Nepely po jeho olympijském vítězství v japonském Sapporu v roce 1972. Tvůrci se soustředí na střet veřejného obrazu sportovní hvězdy s realitou normalizačního Československa, kde je Nepela vystaven tlaku státní moci i očekávání okolí. Režie i scénáře se ujal Gregor Valentovič, pro něhož jde o celovečerní debut. V hlavní roli Ondreje Nepely se představuje Josef Trojan a postavu Nepelovy trenérky ztvárnila Zuzana Mauréry. V dalších rolích se objevili Tereza Smetanová, Adrian Jastraban, Milan Mikulčík, Antonie Formanová nebo Martin Toman.
Film: V úkrytu, česká premiéra 5. února
Britský mistr akčních filmů znovu úřaduje. Thriller V úkrytu sleduje Michaela Masona (Jason Statham), bývalého nájemného zabijáka, který se stáhl do dobrovolné izolace na opuštěném ostrově. Jeho pečlivě chráněný úkryt naruší náhodná událost: prudká bouře a setkání s mladou ženou, jež mu zajišťuje zásobování. Ač si to Mason nechce přiznat, minulost ho vždy dožene a on se ocitá v roli ženina ochránce. Film režiséra Rica Romana Waugha (Trestanec, Zločinec) se opírá o přímočarou adrenalinovou akci bez příkras. Čistě žánrová podívaná staví na britském herci Jasonu Stathamovi, jenž vrší jednu roli v akčních filmech za druhou a stále dokazuje, že ještě nepatří do starého železa.
Hudba: JazzFestBrno 2026, 6. únor až 12. květen
Festival JazzFestBrno zahájí svůj jubilejní 25. ročník 6. února v Sono Centru koncertem formace BEATrio, v níž se představí banjista Béla Fleck, harfeník Edmar Castañeda a bubeník Antonio Sánchez. Trio složené z výrazných osobností současného jazzu nabídne program postavený na neobvyklém nástrojovém obsazení a výrazných improvizacích. Pokračovat pak bude například 13. února vystoupením Esperanzy Spaldingové, kontrabasistky, zpěvačky a skladatelky oceněné pěti cenami Grammy. Její tvorba nabízí poutavý žánrový mix, přičemž propojuje jazz s prvky fusion nebo soulu. Festival bude probíhat až do poloviny května.
Divadlo: Tohle se stalo!, Divadlo Rokoko, 7. 2. a 13. 2. od 19:30 hodin
Oblíbený spolek JEDL znovu sází na originalitu. Nová inscenace vychází z lidových povídek a pohádek francouzského spisovatele Henriho Pourrata, které v českém prostředí zdomácněly díky překladu Jiřího Reynka. Tvůrci vycházejí ze syrového vypravěčského materiálu, který Pourrat po celý život sbíral ve svém rodném kraji Auvergne. Režisér Jan Nebeský a autorka dramatizace Lucie Trmíková pojímají představení jako živé vyprávění, v němž se čtveřice herců (Lucie Trmíková, David Prachař, Denisa Barešová nebo Tomáš Havlínek) střídá v rolích vypravěčů a postav. Lidové příběhy plné humoru, brutality, strachu i grotesky doplňuje živá hudba Jana Šikla a výtvarná performance Igora Korpaczewského vznikající přímo na jevišti. Výsledkem je divadelní tvar, který pracuje s tradicí orálního vyprávění a zkoumá její funkci v současném kontextu.
Výstava: Tadeáš Podracký: It Grows With You, MeetFactory, Praha, 30. 1. až 19. 4. 2026
Sólová výstava Tadeáše Podrackého v hlavní galerii MeetFactory představuje výběr prací z posledních pěti let. Autor se dlouhodobě pohybuje na pomezí sochařství, designu a užitého umění a vychází z tvarů běžných předmětů, jejichž původní funkci záměrně narušuje nebo posouvá. Výsledné objekty kladou důraz na vizuální a materiálovou zkušenost a otevírají otázky vztahu člověka k věcem a prostředí, které ho obklopuje. Podrackého tvorba je založena na procesu a experimentu s materiálem, často bez předem pevně stanoveného konceptu. Vedle ruční práce využívá i současné technologie, které však podřizuje fyzickému rozhodování a intuitivnímu hledání tvaru. V novějších dílech se objevují také odkazy k lokálním rituálům a mytologiím, jež autor zapojuje jako jeden z možných rámců čtení vystavených objektů.
ŽIVĚDalší smrtelný zásah USA proti údajným pašerákům drog ve východním Pacifiku
Americká armáda uvedla, že ve čtvrtek zlikvidovala ve východním Pacifiku loď a zabila dva lidi, které označila za pašeráky drog. Počet lidí, kteří zemřeli při amerických úderech na lodě pašující podle Washingtonu ve vodách u Latinské Ameriky narkotika, tím vzrostl na nejméně 128, informovala v pátek agentura AFP.
„Ušetříte celé jmění,“ tvrdí Trump. Spustil web s levnějšími léky
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ve čtvrtek zprovoznila webovou stránku TrumpRx.gov, na níž chce lidem zprostředkovat cenově dostupné léky. Trump dlouhodobě poukazuje na to, že ceny léčebných prostředků jsou ve Spojených státech velmi vysoké.
ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.
ŽIVĚPříští kolo mírových rozhovorů se uskuteční v USA, oznámil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pravidelném večerním videoproslovu uvedl, že příští kolo mírových rozhovorů se pravděpodobně uskuteční ve Spojených státech. "Už nyní lze říci, že následující schůzky jsou plánovány v blízké budoucnosti. Pravděpodobně v Americe," uvedl Zelenskyj.
Odmítla říkat "ová" a dostala padáka. Teď žasne nad novým pravidlem České televize
Přechylování cizích ženských jmen do češtiny, tedy přidávání koncovky "ová", je v poslední době stále častějším terčem kritiky. Mezi nejhlasitější odpůrce, zejména co se týče sportovních přenosů, už léta patří bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Kdysi ji za nepřechylování vyhodili z České televize, teď ji zarazilo nové pravidlo, které veřejnoprávní médium zavádí těsně před olympiádou.