Benative
6. 2. Vanda
Kultura

Nenechte si ujít: Josef Trojan jako filmový Nepela či tóny festivalu JazzFestBrno

Jaroslav Totušek

Slavný krasobruslař ve snímku Nepela na Netflixu, filmová akční nálož V úkrytu, hvězdy současného jazzu v moravské metropoli, originální divadelní pojetí francouzských pohádek od spolku JEDL nebo výstava v MeetFactory o experimentování s materiály.

Streamovačky: Nepela (Netflix)

Josef Trojan ve filmu Nepela.
Josef Trojan ve filmu Nepela.

Příběh krasobruslaře Nepely je nově na Netflixu a už atakuje přední příčky nejsledovanějších titulů. Oceňovaný snímek zachycuje krátké, ale zásadní období v životě krasobruslaře Ondreje Nepely po jeho olympijském vítězství v japonském Sapporu v roce 1972. Tvůrci se soustředí na střet veřejného obrazu sportovní hvězdy s realitou normalizačního Československa, kde je Nepela vystaven tlaku státní moci i očekávání okolí. Režie i scénáře se ujal Gregor Valentovič, pro něhož jde o celovečerní debut. V hlavní roli Ondreje Nepely se představuje Josef Trojan a postavu Nepelovy trenérky ztvárnila Zuzana Mauréry. V dalších rolích se objevili Tereza Smetanová, Adrian Jastraban, Milan Mikulčík, Antonie Formanová nebo Martin Toman.

Nejnovější
Parlamentní volby 2025 - Piráti
Parlamentní volby 2025 - Piráti
Parlamentní volby 2025 - Piráti

ŽIVĚPiráti musí zaplatit pokutu 80 tisíc za porušení pravidel kampaně, rozhodl úřad

Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80 tisíc korun. Straně vytýká třeba to, že z volebního účtu hradila výdaje spadající pod jinou kampaň, než pro kterou daný účet zřídila. Sankce nabyla právní moci koncem ledna. Kritici přitom dlouhodobě upozorňují, že strana není v dobré finanční kondici a musí šetřit.

Zuzana Kocumová na Spartan Race
Zuzana Kocumová na Spartan Race
Zuzana Kocumová na Spartan Race

Odmítla říkat "ová" a dostala padáka. Teď žasne nad novým pravidlem České televize

Přechylování cizích ženských jmen do češtiny, tedy přidávání koncovky "ová", je v poslední době stále častějším terčem kritiky. Mezi nejhlasitější odpůrce, zejména co se týče sportovních přenosů, už léta patří bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová. Kdysi ji za nepřechylování vyhodili z České televize, teď ji zarazilo nové pravidlo, které veřejnoprávní médium zavádí těsně před olympiádou.

