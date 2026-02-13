Přeskočit na obsah
Benative
13. 2. Věnceslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Nenechte si ujít: Film se Sweeneyovou v roli boxerky či pátrání po Masarykově dopise

Jaroslav Totušek

Sitcomová ikona britského humoru s názvem Kancl na iVysílání, živelná filmová podívaná Christy z boxerského ringu, zasněný alternativní pop z Norska, divadelní cestování časem s T. G. Masarykem nebo výstava maleb Nikoly Kopp Lourkové, která ráda pracuje s detailem a atmosférou.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Kancl (iVysílání ČT)

Z britského televizního sitcomu Kancl.
Z britského televizního sitcomu Kancl.Foto: BBC

Aby slavný americký sitcom Kancl mohl vzlétnout k nebesům, cestu mu musel vyšlapat britský originál. Ten je nově v původním znění s anglickými titulky dostupný ve videotéce Česká televize. Šéfa, jako je David Brentt (Ricky Gervais), by asi nechtěl ve svém open spacu nikdo. Brentt se považuje za ideálního šéfa a baviče, zatímco jeho podřízení čelí rozpakům i trapnosti vyplývajících z jeho stylu vedení. Série sleduje běžný provoz pracoviště i vyhrocené situace, které odhalují vztahy mezi kolegy i absurditu korporátní kultury. To vše dohnané do extrému s typicky britským humorem. Projekt Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta je natočen polodokumentárním stylem bez podkresového smíchu a s improvizačně působící kamerou, čímž posiluje dojem autenticity. Jeho originalita dala vzniknout spoustě napodobitelů. Ostatně kromě slavné americké verze se o svůj Kancl v roce 2014 pokusili i Češi. Šéfa si v ní zahrál Václav Kopta.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House
U.S. President Donald Trump makes an announcement with EPA Administrator Zeldin, at the White House

ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.

Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR
Martin Šebestyán, ministr zemědělství ČR

ŽIVĚVerdikt k dotacím Agrofertu padne v řádu dnů, říká ministr

Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.

Power blackout in Kyiv
Power blackout in Kyiv
Power blackout in Kyiv

ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny

Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na Telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně, zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, a Ukrajinci se tak ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.

Reklama
Margot Robbie jako Catherine a Jacob Elordi v roli Heathcliffa ve filmu Bouřlivé výšiny.
Margot Robbie jako Catherine a Jacob Elordi v roli Heathcliffa ve filmu Bouřlivé výšiny.
Margot Robbie jako Catherine a Jacob Elordi v roli Heathcliffa ve filmu Bouřlivé výšiny.

„Proč jsi zradila vlastní srdce?“ Snímek Bouřlivé výšiny provokuje svou sexualitou

Premiéra nové adaptace románu Bouřlivé výšiny je načasována ke svátku všech zamilovaných. Knižní předloha Emily Brontëové přitom není čtení pro romantické dívky. Jejím středobodem je sice vášnivá láska, zároveň je to ale krutý příběh o nenávisti a pomstě. Ani filmová novinka, která začíná veřejnou popravou a koketuje se sadomasochismem, se nezdá být nejvhodnější kulisou pro valentýnské oslavy.

Reklama
Reklama
Reklama