Nenechte si ujít: Film se Sweeneyovou v roli boxerky či pátrání po Masarykově dopise

Sitcomová ikona britského humoru s názvem Kancl na iVysílání, živelná filmová podívaná Christy z boxerského ringu, zasněný alternativní pop z Norska, divadelní cestování časem s T. G. Masarykem nebo výstava maleb Nikoly Kopp Lourkové, která ráda pracuje s detailem a atmosférou.
Streamovačky: Kancl (iVysílání ČT)
Aby slavný americký sitcom Kancl mohl vzlétnout k nebesům, cestu mu musel vyšlapat britský originál. Ten je nově v původním znění s anglickými titulky dostupný ve videotéce Česká televize. Šéfa, jako je David Brentt (Ricky Gervais), by asi nechtěl ve svém open spacu nikdo. Brentt se považuje za ideálního šéfa a baviče, zatímco jeho podřízení čelí rozpakům i trapnosti vyplývajících z jeho stylu vedení. Série sleduje běžný provoz pracoviště i vyhrocené situace, které odhalují vztahy mezi kolegy i absurditu korporátní kultury. To vše dohnané do extrému s typicky britským humorem. Projekt Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta je natočen polodokumentárním stylem bez podkresového smíchu a s improvizačně působící kamerou, čímž posiluje dojem autenticity. Jeho originalita dala vzniknout spoustě napodobitelů. Ostatně kromě slavné americké verze se o svůj Kancl v roce 2014 pokusili i Češi. Šéfa si v ní zahrál Václav Kopta.
Film: Christy, česká premiéra 12. února
Filmový pravý hák. Životopisné drama sleduje kariéru americké boxerky Christy Martinové, která se z maloměstského prostředí Západní Virginie vypracovala mezi výrazné osobnosti profesionálního boxu. Snímek mapuje její sportovní vzestup i osobní zápasy mimo ring, zejména komplikovaný vztah s trenérem a manželem Jimem (Ben Foster), jenž postupně nabývá destruktivní podoby. Film staví na kontrastu mezi veřejným obrazem úspěšné sportovkyně a soukromou zkušeností s tlakem, násilím a ztrátami. V titulní roli se představuje Sydney Sweeneyová, známá mimo jiné ze seriálu Euphorie nebo seriálového hitu Bílý lotos. Film vychází z reálného příběhu jedné z průkopnic ženského boxu a kombinuje sportovní drama s psychologicky laděným portrétem.
Hudba: Anna of the North, Futurum Music Bar, Praha, 14. února
Norská zpěvačka a producentka Anna of the North patří k nejvýraznějším jménům současného alternativního popu. Ve své tvorbě kombinuje syntezátorové melodie, jemný vokál a introspektivní texty, které se pohybují mezi romantickou nostalgií a současným elektropopem. Do širšího povědomí se dostala skladbami Lovers či Dream Girl a spoluprací s Tylerem, The Creatorem na albu Flower Boy. Koncert v pražském Futuru proběhne v době, kdy umělkyně chystá nové album, které podle jejích slov stojí na pomezí hravosti, melancholie a osobních příběhů. Zpěvačka, vlastním jménem Anna Lotterudová, původně studovala grafický design a k hudbě se dostala během pobytu v australském Melbourne. Od té doby se vedle psaní a produkce podílí i na vizuální podobě své tvorby.
Divadlo: Lovci české minulosti, Studio Ypsilon, Praha, 15. 2. v 17 hodin a 26. 2. od 11 hodin
Nová inscenace staví na dobrodružném motivu pátrání po tajemství ukrytém v nedávno objeveném dopise prezidenta T. G. Masaryka. Dvojice badatelů se vydává na cestu českými dějinami, která má podobu hravé a s nadsázkou vyvedené historické výpravy. Představení pracuje s motivem cestování časem a nabízí typicky český humor. Autorem režie je Jan Večeřa, který se podílel i na hudbě společně s Kryštofem Mendem, Dominikem Renčem a Janem Bradáčem. Inscenace je koncipována jako komorní herecké setkání založené na rychlých proměnách situací, výrazné stylizaci a přímém kontaktu s divákem.
Výstava: Nikola Kopp Lourková – Padá ticho, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 23. 1. až 7. 6. 2026
Výstava Padá ticho představuje novou sérii maleb Nikoly Kopp Lourkové, která se soustředí na motivy každodenních předmětů a fragmentů reality zachycených v tlumené barevnosti a měkkém vrstvení. Autorka pracuje spíše s náznakem než s popisem, čímž vytváří obrazy založené na pozorování detailu, atmosféře a jemných posunech významu. Lourková vystudovala pražskou UMPRUM a absolvovala stáže na AVU i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje malbě založené na vrstvení barev a práci s vizuální pamětí všedních situací. Je spoluzakladatelkou Cifra Gallery a její práce jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.
ŽIVĚNejtvrdší zásah do klimatické politiky: USA ruší klíčový základ pro regulaci emisí
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.
ŽIVĚVerdikt k dotacím Agrofertu padne v řádu dnů, říká ministr
Stanovisko k vymáhání dotací po holdingu Agrofert bude podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) dokončeno v řádu dnů. Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) o něm bude poté informovat veřejnost, odpověděl ve čtvrtek poslancům na dotaz bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Promlčení možnosti dotace vymáhat podle ministra nehrozí, lhůta uplyne až v prosinci příštího roku.
ŽIVĚUkrajinská palba odřízla v Belgorodské oblasti 220 tisíc lidí od elektřiny
Kvůli ukrajinské palbě se ocitlo více než 220 tisíc odběratelů v ruské Belgorodské oblasti bez dodávek elektrického proudu, uvedl ve čtvrtek odpoledne na Telegramu regionální gubernátor Vjačeslav Gladkov. Rusko v posledních týdnech útočí na ukrajinskou energetiku pravidelně, zatímco teploty opakovaně padají hluboko pod nulu, a Ukrajinci se tak ocitají bez tepla, elektřiny i tekoucí vody.
„Proč jsi zradila vlastní srdce?“ Snímek Bouřlivé výšiny provokuje svou sexualitou
Premiéra nové adaptace románu Bouřlivé výšiny je načasována ke svátku všech zamilovaných. Knižní předloha Emily Brontëové přitom není čtení pro romantické dívky. Jejím středobodem je sice vášnivá láska, zároveň je to ale krutý příběh o nenávisti a pomstě. Ani filmová novinka, která začíná veřejnou popravou a koketuje se sadomasochismem, se nezdá být nejvhodnější kulisou pro valentýnské oslavy.