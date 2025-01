40 nejočekávanějších koncertů roku 2025: Robbie Williams, Billie Eilish, jazz i rap

The Prostitutes

5. února, Roxy, Praha

Zatímco ve Velké Británii se po dlouhé pauze znovu dali dohromady Oasis, v Česku se po sedmi letech probrala z nečinnosti skupina The Prostitutes. Indie-rocková formace, ve které se začátkem tisíciletí potkalo několik pracovníků reklamních agentur v čele s anglickým zpěvákem Adrianem T. Bellem a kytaristou Martinem Přikrylem, se letos vrátí na pódia. Společně s videoklipem k novému singlu Inevitably Delayed zveřejnila data zatím čtyř koncertů. Ten první se uskuteční 4. února v brněnské Flédě, den nato zamíří The Prostitutes do pražského Roxy. V březnu budou následovat Ostrava a Olomouc.