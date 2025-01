Neil Young nezahraje na Glastonbury. "Má ho teď pod kontrolou korporát," tvrdí

Známý kanadský písničkář a rocker Neil Young oznámil, že nevystoupí na letošním ročníku britského festivalu Glastonbury. Podle něj přehlídku "ovládl korporát" v podobě britské veřejnoprávní televize BBC. O kauze informovala agentura AFP.

Devětasedmdesátiletý někdejší člen skupiny Crosby, Stills, Nash & Young se podle prohlášení na svém webu těšil, jak koncem června navštíví Glastonbury, "jedno z mých vůbec nejoblíbenějších míst ke koncertování pod širým nebem".

Vystoupit zde měl s kapelou The Chrome Hearts, kterou sestavil vloni. Nakonec se ale rozhodl pozvání odmítnout. "Řekli nám, že partnerem festivalu je BBC. Ta po nás chtěla spoustu věcí udělat způsobem, který nám nevyhovoval. Zdá se, že Glastonbury má teď pod kontrolou korporát a už není takové, jak si ho pamatuji. Proto jsme se rozhodli Glastonbury na tomto turné vynechat. Je to korporátní zklamání," dodal Neil Young.

Neuvedl, co přesně po něm BBC chtěla. Britská televize, která je partnerem festivalu od roku 1997, na jeho slova nereagovala. Stejně tak se zatím nevyjádřili pořadatelé.

Ti oficiální program teprve zveřejní, dopředu pouze avizovali, že na letošním ročníku akce zahraje sir Rod Stewart. Lístky šly do prodeje v listopadu, zmizely zhruba po 35 minutách. Podle britského deníku Guardian se spekuluje o tom, že letos by se na červnovém Glastonbury mohli představit raper Eminem, hitmaker Ed Sheeran nebo zpěvačky Olivia Rodrigo a Rihanna.

Neil Young na Glastonbury naposledy účinkoval roku 2009, kdy své vystoupení završil dlouhým provedením skladby Rockin' In The Free World a coververzí A Day In The Life z repertoáru The Beatles. Už tehdy někteří jeho fanoušci vytkli BBC, že nevysílala záznam celého dvouhodinového koncertu. Britská televize na svou obranu uvedla, že "celé měsíce" vyjednávala s Youngovým týmem o tom, co z koncertu bude moct přenášet. "Neilův management nakonec povolil video a audio natáčení pěti písní. Věří na to, že koncert se má zažít na místě a že umělec má právo některé věci neukazovat," uvedla televize v roce 2009.

Slavný kanadský rocker je znám dlouhodobou kritikou korporací. V roce 2022 svou hudbu na dva roky odstranil z platformy Spotify na protest proti tomu, že firma uživatelům nabízela podcast populárního moderátora Joea Rogana, jenž toho času zpochybnil bezpečnost vakcín proti nemoci covid-19.

Předloni Young zkritizoval amerického prodejce vstupenek na koncerty Ticketmaster. Později například oznámil bojkot sociální sítě X poté, co její majitel Elon Musk sdílel antisemitský příspěvek.

Neil Young má za sebou úspěšnou dráhu jako člen folkrockové kapely Buffalo Springfield a hvězdných Crosby, Stills, Nash & Young, od roku 1968 ale také udržuje úspěšnou sólovou kariéru. Dvakrát byl uveden do Rokenrolové síně slávy a získal dvě ceny Grammy.