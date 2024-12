Festival Rock for People si nadělil dárek. Přijedou obnovení Sex Pistols

Proslulá britská punková kapela Sex Pistols, která letos po 16 letech začala znovu koncertovat, vystoupí na příštím ročníku královéhradeckého festivalu Rock for People. Na Štědrý den to oznámili pořadatelé. Jubilejní 30. ročník akce dále přivítá skupiny Slipknot, Linkin Park nebo na přidaný "narozeninový den" Guns N’ Roses.

Sex Pistols se letos vrátili na pódia bez původního zpěváka Johna Lydona alias Johnnyho Rottena. Tři původní členové skupiny s novým frontmanem Frankem Carterem chtěli původně odehrát jen tři charitativní koncerty v britské metropoli, pro velký zájem ale nakonec vyrazí také do světa.

Na prvním obnoveném vystoupení Sex Pistols zahráli všechny písně z alba Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, které vyšlo roku 1977 a obsahuje i hity God Save the Queen nebo Anarchy in the UK. Publiku se představili devětašedesátiletý kytarista Steve Jones, o rok mladší bubeník Paul Cook s baskytaristou Glenem Matlockem a v čele sestavy čtyřicetiletý zpěvák Frank Carter ze skupin Rattlesnakes a Gallows. Ten ještě nebyl na světě, když jediná studiová deska Sex Pistols vyšla.

Ve stejném složení přijedou Sex Pistols v roce 2025 do Česka. "Legendy a jedni ze zásadních průkopníků punk-rockové subkultury míří do České republiky. Britští revolucionáři, kteří na Rock for People oslaví neuvěřitelné půl století na hudební scéně, se představí ve staronovém složení," potvrdila pořadatelská agentura Ameba Production. Sex Pistols konkrétně v Hradci Králové zahrají v pátek 13. června.

Sex Pistols se od rozpadu v lednu 1978 již několikrát znovu dali dohromady. Poprvé v roce 1996, kdy absolvovali šestiměsíční turné nazvané Filthy Lucre. Jednou ze zastávek byla i pražská Sportovní hala. Další dvě koncertní šňůry následovaly v letech 2002 až 2003 a naposledy 2007 až 2008.

Původní zpěvák John Lydon se svou další skupinou Public Image Ltd nedávno vystoupil v Praze a Brně. Příští rok se vrátí, vedle českých Monkey Business, Pražského výběru, Jasné páky, Visacího zámku nebo Redzeda bude hlavní hvězdou Trutnoff Open Air Festivalu, jenž se uskuteční ve dnech 21. až 24. srpna.

Jubilejní 30. ročník Rock for People s hvězdami Slipknot, Avenged Sevenfold, Biffy Clyro nebo Linkin Park se uskuteční od středy 11. do soboty 14. června. Na přidaný "narozeninový den" v neděli 15. června pak zahrají slavní Guns N’ Roses. Na toto vystoupení však bude nutné si koupit vstupenky samostatně.