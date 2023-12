Nebát se mluvit nahlas o rakovině. V komediálním seriálu o ní hraje Bartoška

První lednovou neděli začne Česká televize vysílat osmidílný komediální seriál o rakovině nazvaný Smysl pro tumor, který natočila Tereza Kopáčová. Vypráví o šestadvacetiletém ambiciózním studentovi medicíny, jemuž nemoc změní život, ale zároveň mu umožní najít lásku a začít si vážit vlastní rodiny.

Projekt vznikl podle belgické předlohy nazvané Gevoel voor tumor, oceněné cenou Prix Europa pro nejlepší televizní sérii roku 2018. Autorem české adaptace je scenárista Matěj Podzimek.

První díl tvůrci představili na brněnském festivalu Serial Killer a nyní také v Praze za účasti spoluautora belgického originálu Leandera Verdievela. Ten při psaní vycházel z vlastní zkušenosti s onkologickým onemocněním.

"Můj otec mě chodil do nemocnice často navštěvovat, ale nikdy neprojevoval emoce. A pokaždé, když z mého pokoje odcházel, říkával, že ať se stane cokoliv, mám si uchovat svůj smysl pro tumor," vypráví Verdievel, kterého slovní hříčka nejprve iritovala. Pak si ale uvědomil, že je to otcův způsob, jak se vypořádat se synovou nemocí a udržet si víru, že vše dobře dopadne. "Pro mě to byl ten jediný možný název. Chtěl jsem jím vzdát hold svému otci," doplňuje.

"Dialog s Leanderem byl pro mě nesmírně obohacující v mnoha rovinách. Nejvíc v tom, že on si uvědomuje, proč je tak důležité nebát se o rakovině mluvit nahlas, a ne o ní jen šeptat," přitakává scenárista Podzimek, kterému Belgičan svým přístupem ukázal, že je možné zůstat optimistou za všech okolností. "Tak vznikl seriál, ve kterém od slz ke smíchu není daleko," tvrdí.

Hlavní postavu úspěšného medika a ragbisty hraje Filip Březina. Pro roli v seriálu, jehož natáčení zabralo víc než 80 dní, obětoval nejen vlasy, ale také stálé divadelní angažmá. V dalších rolích diváci uvidí Terezu Brodskou, Alžbětu Malou, Pavla Řezníčka, Natálii Řehořovou či Jiřího Bartošku.

"Většinu času ležím v posteli. Neznám geniálnější roli," popsal svou úlohu v seriálu šestasedmdesátiletý Bartoška. Tomu se nedávno po devíti letech vrátila rakovina a nyní se léčí na onkologii. Koncem listopadu to napsal server Idnes.cz. "Absolvuje onkologickou léčbu. Nepodstoupil žádnou novou operaci," potvrdila webu mluvčí karlovarského festivalu Uljana Donátová.

Představitel hlavní role Březina očekává, že bude dostávat otázky, jak se na roli kluka s rakovinou připravoval, kdo mu pomáhal a s kým o tom mluvil z lékařského hlediska.

"V tomhle případě na tom ale absolutně nezáleželo. I kdybych si maximálně důkladně nastudoval chování a emoce někoho, kdo to všechno reálně prožil, tak bych si s tím nevystačil. Jenom bych kopíroval. Navíc každý v takových nečekaných situacích reaguje jinak. Musel jsem to najít v sobě. A byla to velká cesta sebepoznání," popisuje osmadvacetiletý herec, který působil v Městských divadlech pražských a účinkoval ve filmu Zátopek nebo seriálu Odznak Vysočina.

Smysl pro tumor režírovala Tereza Kopáčová, podepsaná pod televizním filmem Metanol nebo předloňským seriálem Ochránce. Se štábem natáčela v autentickém prostředí Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Některé scény filmaři situovali do prostor urgentní medicíny a laboratoří, gastroenterologického oddělení či do sálů neurochirurgické, hematologické a radiologické kliniky.

2:02 První díl Smyslu pro tumor uvede ČT1 v neděli 7. ledna večer. | Video: Festival Serial Killer

Každá z osmi epizod končí krátkými rozhovory s mladými lidmi, kteří absolvovali léčbu na onkologii a aktivně se zapojili do pacientského projektu nazvaného Fuck Cancer.

"Náš seriál je o tom, že hluboký smysl může mít i rakovina. A pacienti, kteří si touhle nemocí prošli, to potvrzují. Nepotkala jsem nikoho, kdo by měl ve stejném věku tak srovnané životy a hodnoty jako ti, kteří si v mládí prošli těžkým bojem s touhle nemocí. Spontánně se přiznávali, že teď mají šťastnější život," uzavírá režisérka.