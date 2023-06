Přijíždějí rockové hvězdy, v Praze zahrají Mötley Crüe a Def Leppard

Slavné rockové kapely Mötley Crüe a Def Leppard i populární český Kabát vystoupí tento pátek na akci Prague Rocks, kterou počtvrté hostí pražské Letiště Letňany. Uplynulé ročníky představily skupiny Metallica, Kiss nebo zpěváka Ozzyho Osbournea.

Vstupenky za ceny od 1490 korun jsou stále k dispozici v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Jednodenní festival pořádá česká pobočka agentury Live Nation, kromě skupiny Kabát vystoupí ještě australští rockeři Wolfmother a švédští Eclipse.

"Díky silnému line-upu očekáváme návštěvníky z celého světa a věříme, že letošní ročník bude nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné," říká za organizátory Ondřej Pojzl.

Počátky britských Def Leppard, prvních hvězd večera, sahají do roku 1977. Od té doby v kapele nepřetržitě působí zpěvák Joe Elliott a baskytarista Rick Savage. V současné sestavě s nimi od roku 1978 hraje bubeník Rick Allen. Zůstal i po autonehodě, která ho začátkem 80. let připravila o levou ruku. Od roku 1982 je členem formace kytarista Phil Collen, deset let nato přibyl další kytarista Vivian Campbell.

Vloni v květnu Def Leppard vydali dvanácté studiové album nazvané Diamond Star Halos. Do Česka skupina jezdí od poloviny 90. let minulého století, naposledy se představila roku 2019 v pražské O2 areně na společném koncertu s kapelou Whitesnake.

Druhými hlavními hvězdami pátečního večera budou američtí Mötley Crüe, považováni za jedny z největších hvězd metalu. Vznikli v americkém Los Angeles roku 1981. Díky kombinaci prvků žánru glam rock, teatrálního vystupování, heavymetalových riffů a atraktivních rockových refrénů už v 80. letech slavili úspěch v televizi MTV.

Roku 1989 prorazili do hlavního proudu s albem Dr. Feelgood. Dnes patří k jedněm z nejznámějších metalových sestav světa, prodali přes 100 milionů nahrávek. Jejich název odkazuje k sousloví "nesourodě vypadající parta", anglicky "a motley looking crew".

Vedle hudby na sebe Mötley Crüe upozornili skandály a drogovými excesy. O jejich zběsilém životním tempu vyšla kniha The Dirt, v Česku známá pod názvem Mötley Crüe: Zpověď rockové skupiny s nejhorší pověstí na světě. Podle ní roku 2019 natočil Netflix celovečerní hraný film nazvaný Hnüs. Kapela se do Česka vrací po 14 letech, zatím jedinkrát se tu představila roku 2009 v pražské O2 areně.