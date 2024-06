Mizerové na prahu důchodu. Jak pokračuje resuscitace slavné akční ságy z 90. let

Jsou filmové série, které nestárnou. A pak ty, co zamrzly v době svého vzniku. Když se před čtyřmi lety Hollywood rozhodl „rozmrazit“ dvojici hrdinů z dvoudílné franšízy Mizerové, zdálo se, že to musí být přešlap. Pár infantilních policistů však v kombinaci s moderní akcí zafungoval překvapivě dobře. Totéž platí o čtvrté části Mizerové: Na život a na smrt, která ještě přidává plyn.

Will Smith a Martin Lawrence coby policisté Mike Lowery a Marcus Burnett měli v 90. letech jeden prostý důvod, proč se mohli chovat jako Bad Boys, jak zní anglický název filmu, "zlobiví kloučci", co všechny problémy řeší tím, že kdykoli a na kohokoli vytasí kvér. A ještě se u toho jako páťáci pohádají, čí táta dá někomu větší ránu.

Tehdejší Hollywood si pro drsné, ale kapku dětinské akční hrdiny udržoval slabost. O takřka tři dekády později však má jejich infantilnost další vysvětlení. Jmenuje se stáří.

Na začátku nového dílu, který od čtvrtka promítají česká kina, Marcus málem umře. Nikoli v akci, ale během svatebního večírku. Od scenáristů tak dostává nový důvod, aby byl tím přihlouplejším a otravnějším z dvojice "mizerů".

Zatímco lékaři nahazují jeho nemocné srdce, Marcus má vizi. A vrací se zpět s pocitem, že je nesmrtelný. Načež se začne chovat tak, aby všem divákům poskytl argument, proč už tuto sérii nebylo třeba resuscitovat.

Podobně může leckomu brnkat na nervy zápletka, už minule vystavěná jako v laciné telenovele - a bylo na obecenstvu, nakolik to dovedlo brát jako trochu záměrnou hru s přepálenými emocemi a zběsilými rodinnými konstelacemi.

Tentokrát zápletka dává smysl ještě o něco méně, a především jsou o poznání hůře uchopitelné motivace některých postav. Než ji tu rozplétat, snad postačí poznamenat, že Mike a Markus se neprávem ocitají v roli štvanců, musí se očistit a rozmotat korupci i spiknutí ve vlastních řadách. Plus vyřešit pár rodinných problémů.

Jenže pak je tu druhý úhel pohledu. Režiséři filmu Adil El Arbi a Bilall Fallah nadále potvrzují, že jsou mistři akce, která je opět rozmanitá. A ještě o kousek velkolepější i nápaditější než minule.

Zároveň ale tvůrci umí občas vystavět reálné mezilidské chvilky, které drží snímek nad vodou, i když scénář provádí podivné veletoče.

Čtvrtý díl chce zjevně budovat franšízu, která už výhledově nemusí stát na obou hrdinech. Ostatně nový akční a komediální talent se tu klube z postavy, která v druhé části byla jen kloučkem a jeho jedinou rolí bylo utrpět psychickou újmu, neboť na něj hrdinové vytasili kvér.

Nyní je to voják, jenž s kamennou tváří zlikviduje patnáctinásobnou přesilu a se stejným výrazem bez jediného slova vyžene hrdiny od natolik posvátného místa v macho hierarchii, jako je gril.

Na každý takový gag tu sice připadají dva nebo tři, které už tak dobře nezabírají, ale coby adrenalinová jízda nabízejí čtvrtí Mizerové stále uhrančivou podívanou.

V jedné akční scéně hrdina ve stísněných prostorách bytu likviduje přesilu, natočené je to v efektivním stylu videoherních stříleček typu Counter-Strike, ve druhém plánu akci sledují další protagonisté na bezpečnostních monitorech, a navrch je celá ta jinak emotivní i napínavá situace vystavěná jako gag.

Další akce je pak doslova lunaparkem výbuchů, v němž nechybí obří krokodýl, celá řada bizarních propriet a také plynulé záběry dronů, s lehkostí přenášející opuletní exploze režiséra původních dvou dílů Michaela Baye do 21. století.

Stačí to jako důkaz, že si Mizerové své místo "pod sluncem" obhájili? Těžko říci, protože navzdory sympatickým chvilkám a skvělé akci se čtvrtý díl marně pokouší být chytřejší a modernější. A vlastně tím jen podtrhuje, jak moc se oba hrdinové nehodí do dnešního akčního Hollywoodu, který přeje buď dramatičtějším a temnějším polohám, nebo jinému typu komiky - a to i v ranku té takzvaně "nekorektní".

Místo komplikovanějšího vyprávění scénář Mizerů bezradně bloudí ve vlastních zákrutách, děj zalidňuje mnoha postavami, avšak jen málokteré dá prostor.

Noví Mizerové tak nejlépe fungují, když se přemrštěná, přitom propracovaná akce pojí s přepáleným humorem. Tehdy se snímek mění v přiznanou "ódu na blbost". A publikum může s rozkoší přitakávat třeba tomu, když Marcus uprostřed přestřelky v nočním klubu v ultrazpomaleném záběru zkouší pojíst sladké barevné bonbóny, které víří prostorem, neboť obří dózu s nimi zasáhla smršť kulek.

Pokud vám takové momenty stačí ke štěstí a nestydíte se za toho nedospělého chlapce či dívku, co stále dříme kdesi uvnitř vás, pak není důvod, proč se nevydat do kina.