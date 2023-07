Večer pod nebem plným hvězd. Ruský klavírista odstartoval krumlovský festival

Okolo 850 lidí přilákal páteční zahajovací koncert krumlovského festivalu nazvaný Francouzská noc. Věnovaný byl výročí pádu Bastily, jenž roku 1789 odstartoval Velkou francouzskou revoluci. V zahradě u letní jízdárny jako první zazněly česká a francouzská hymna, při nichž lidé povstali.

Sólistou večera byl padesátiletý ruský klavírista Alexander Melnikov, který se hned vloni v den zahájení ruské invaze na Ukrajinu distancoval od režimu. "Nežil jsem v Rusku už roky a nikdy jsem nevolil Vladimira Putina ani jeho stranu. Přesto se za tuto válku cítím částečně odpovědný. Já ani mí spoluobčané jsme neudělali dost pro to, abychom jí předešli," řekl tehdy divákům.

Tento pátek Melnikov v Krumlově zahrál Egyptský koncert od Camilla Saint-Saënse za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry. Lidé volali "bravo" a vytleskali si přídavek.

Po přestávce došlo na orchestrální skladbu Moře od Clauda Debussyho, k níž choreografii připravil světoznámý Jiří Bubeníček se souborem Les Ballets Bubeníček a absolventy kurzů pro tanečníky od 14 do 35 let, a jako poslední Bolero od Maurice Ravela. Lidé, kteří se v chladnější části večera zabalili do dek, tleskali vestoje, aplaus trval přes pět minut. Kulisu dotvářelo nebe plné hvězd, jako vrchol následoval před půlnocí ohňostroj.

Na koncert přijeli bývalá první dáma Dagmar Havlová, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela z hnutí Starostové a nezávislí, jeho předchůdce ve funkci Karel Havlíček z ANO, miliardář a neúspěšný prezidentský kandidát Karel Janeček či bývalý předseda vlády Jan Fischer.

Krumlovský festival potrvá do 5. srpna. Letos nabízí 18 koncertů na 12 místech a doprovodný program zdarma v klášterní zahradě. Momentálně je prodaných asi 80 procent vstupenek, upřesnila za pořadatele Marie Rydlová.

Festivalu je 32 let. Letos připravil více novot než jen tu, že součástí zahajovacího večera bylo prvně taneční vystoupení. "Další novinkou je, že jsme se stali spoluorganizátory tanečních kurzů, jejichž vyvrcholením je právě zahajovací koncert. To je jedna z našich nových tendencí, že se chceme víc věnovat mladé generaci, a nejenom hudebníkům, ale i tanečníkům," říká ředitelka festivalu Gabriela Rachidi. Ta v čele krumlovské přehlídky stanula vloni, kdy nahradila svého otce Jaromíra Boháče, napsal Deník.cz.

V dalších dnech a týdnech se představí pěvci z newyorské Broadwaye, které doprovodí Severočeská filharmonie, izraelský houslista ukrajinského původu Vadim Gluzman hrající na housle značky Stradivari, houslista Josef Špaček či varhaník Jaroslav Tůma. Zazní i španělská hudba, na koncertě nazvaném Nevážná klasika se pak objeví herec Jan Budař i sopranistka Patricie Janečková.

Festival chystá mimo jiné obnovenou premiéru baletu Lesní dívka od Pavla Vranického. Ten se na jeviště vrátí po více než 150 letech. Na závěrečném koncertě 5. srpna vystoupí Český filharmonický sbor Brno a zlínská filharmonie, zazní díla Giuseppa Verdiho plus kantáta Carmina Burana od Carla Orffa. Vyprodaný je již večer se Smetanovým triem.

Novinkou jsou koncerty pořádané v Egon Schiele Art Centru, prostoru Prádelna, synagoze a v městském divadle. Jeden se po letech uskuteční také ve zlatokorunském klášteře. Organizátoři rovněž zdvojnásobili program ve festivalové zóně, z 30 na 60 aktivit. "Naším cílem je přinést program nejen pro návštěvníky festivalu, ale i pro místní obyvatele. Přidali jsme v zóně i rozhovory s umělci, máme tam výtvarné dílny i moderní technologie," vypočítává ředitelka.

Rozpočet festivalu je 35 milionů korun, z toho 20 procent tvoří dotace. Město Český Krumlov poskytlo 1,4 milionu, ministerstvo kultury 4,9 milionu a Jihočeský kraj 700 tisíc.

Festival se koná od roku 1992. Od té doby přivítal přes 12 tisíc umělců ze 40 zemí. Mezi nimi byli i operní pěvci Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, slavná Renée Fleming, ale také Karel Gott či Dagmar Pecková. Loni akce včetně festivalové zóny, kam byl vstup zdarma, přilákala přes 10 tisíc diváků.

Video: Davy lze zblbnout během chvilky, varuje Vojtěch Dyk