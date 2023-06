Vídeňské symfoniky povede český dirigent Popelka. Je to splněný sen, říká

Šéfdirigentem Vídeňských symfoniků se od sezony 2024/25 na pět let stane český rodák Petr Popelka. S odvoláním na zástupce orchestru a rakouské metropole to napsala agentura DPA. Na svých internetových stránkách to potvrzuje i sám Popelka, který právě končí první sezonu v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

"Stát se šéfdirigentem Vídeňských symfoniků je splněný sen," píše anglicky na svém webu. "Už jako dítě jsem pravidelně jezdil s rodiči z Prahy do Vídně poslouchat tamní orchestry, které patří k nejlepším na světě," vzpomíná. Těleso, které si jej nyní jako nového šéfdirigenta vybralo v hlasování hráčů, označuje za ztělesnění rakouské metropole. Petr Popelka jej vyzdvihuje také za "moderního a průkopnického ducha", ať už jde o výběr repertoáru, nebo roli ve společnosti. Podle agentury DPA uvedl Popelka, že kromě děl Roberta Schumanna, Gustava Mahlera nebo Arnolda Schönberga se v čele Vídeňských symfoniků zaměří na tvorbu mladých skladatelů. "Žijeme v dnešní době a musíme hrát hudbu dneška," říká dirigent, jenž sám komponuje. Související Z kontrabasisty dirigentem. Popelka je v zahraničí slavný, na Pražském jaru debutuje "Když přemýšlím nad svou cestou s Vídeňskými symfoniky, myslím na svého malého syna. Jaký typ orchestru chceme předat další generaci? Jak má fungovat moderní těleso, kde spolu hrajeme a působíme na stejné úrovni?" uvažuje. Na šéfdirigentském postu ve Vídni vystřídá Kolumbijce Andrése Orozca-Estradu, jenž v dubnu 2022 náhle skončil kvůli "nepřekonatelným rozdílům", doplňuje agentura AFP. Těleso v minulosti řídili Herbert von Karajan nebo Wolfgang Sawallisch. Vídeňští symfonikové jsou vysoce cenění po celém světě, byť ne tak známí jako Vídeňská filharmonie. Pražský rodák Petr Popelka si původně budoval kariéru kontrabasisty. Deset let byl zástupcem vedoucího skupiny kontrabasů ve slavné Staatskapelle Dresden vedené Christianem Thielemannem. Později se stal asistentem šéfdirigenta NDR Elbphilharmonie v německém Hamburku, šéfdirigentem Norského rozhlasového orchestru v Oslu a šéfem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Věnoval se též opernímu repertoáru, účinkoval například v drážďanské Semperoper a pražském Národním divadle. "Zdejší veřejnost jej začala vnímat teprve nedávno, jako někoho, kdo přišel zvenčí. Kdo jej zažil na nemnoha koncertech s českými orchestry, ještě teď se nemůže probrat z úžasu, kde že se takový úkaz vzal," napsalo o něm Aktuálně.cz. Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který řídí od loňska, už Popelka mimo jiné uvedl světovou premiéru kompozice Presto e lento českého skladatele Martina Smolky. "Orchestr hrál se zaujetím, které do něj dirigent pumpoval takřka fyzicky. Popelkův živý a energický projev byl především zprvu nejméně o jednu emoční úroveň výš než těleso. Šestatřicetiletý Čech, jenž se šéfdirigentské funkce ujal před dvěma měsíci, jako by ho soustavně povzbuzoval pořád k většímu a zaujatějšímu výkonu," vylíčil kritik Boris Klepal. Nadcházející pondělí 12. června Popelka s rozhlasovými symfoniky uzavře sezonu koncertem, při němž Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 od Dmitrije Šostakoviče zahraje renomovaný Daniel Müller-Schott. Pražané se s Petrem Popelkou budou moci setkat také 20. června, kdy ve Státní opeře uvede postromantickou skladbu Písně z Gurre od Arnolda Schönberga. Popelka zde a znovu pak na festivalu Smetanova Litomyšl bude dirigovat těleso, jež čítá 250 umělců a ve kterém spojí síly Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Norským rozhlasovým orchestrem.

