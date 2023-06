Zpěvačka Madonna skončila na jednotce intenzivní péče, odkládá turné

Americká popová zpěvačka Madonna ve čtvrtek pozdě večer odložila začátek světového turné, které má trvat půl roku. Stalo se tak poté, co strávila několik dnů na jednotce intenzivní péče v důsledku vážné bakteriální infekce, potvrdil její manažer agentuře Reuters.

Čtyřiašedesátiletá Američanka měla sérii vystoupení zahájit 15. července v kanadském Vancouveru. Šňůra má vyvrcholit v lednu v Mexiku.

"Její zdravotní stav se zlepšuje, nicméně je stále v péči lékařů," napsal na Instagramu její manažer Guy Oseary. Podle něj byla Madonna do nemocnice přijata v sobotu, očekává se plné zotavení. "V tuto chvíli však musíme pozastavit veškeré závazky včetně turné," doplnil manažer s tím, že brzy zveřejní nová data a rozpisy koncertů.

Turné, jímž chce oslavit 40 let na scéně, Madonna oznámila v lednu prostřednictvím pětiminutového videa, v němž s celebritami hraje společenskou hru vadí nevadí. Šňůru nazvala Madonna: The Celebration Tour, v jejím rámci by ráda absolvovala 84 koncertů v několika desítkách měst. Česku měla být nejblíž 28. listopadu v berlínské Mercedes-Benz areně.

Madonna je nejprodávanější hudebnicí všech dob, mezi její největší hity patří La Isla Bonita, Material Girl nebo Like a Prayer. Všechny měly zaznít na turné, jež pokryje období od jejího debutového alba z roku 1983 po zatím poslední Madame X z roku 2019. Tuto nahrávku naživo doprovodila spíš experimentálními, napůl divadelními inscenacemi, z nichž některé musela nejprve zrušit kvůli zranění a posledních deset večerů v Paříži odpadlo kvůli pandemii koronaviru, napsala britská BBC.

Podle ní už Madonna dlouho žádné "best of" turné neudělala, nejblíž mu byly setlisty její šňůry Reinvention z roku 2004. "Některých písní už mám tak akorát, proto je nechci zpívat furt dokola naživo," zdůvodnila před časem zpěvačka. Ta se poslední dobou těšila znovuobnovené vlně zájmu díky sociální síti Tiktok, kde kolovaly její hity jako Frozen z roku 1998.

Madonna celosvětově prodala přes 335 milionů desek, což je výrazně víc než Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift nebo Beyoncé. Její šňůra Sticky and Sweet Tour z let 2008 a 2009 dosud zůstává komerčně nejúspěšnějším turné jakékoliv hudebnice v dějinách, utržila 411 milionů dolarů.

Češi ji zažili pětkrát, poprvé roku 2006, kdy dva večery po sobě zaplnila pražskou O2 arenu, tehdy zvanou Sazka arena. Podařilo se jí to navzdory vysoké ceně vstupenek, průměrná cena dosahovala čtyř tisíc korun. Mezi diváky se objevil i exprezident Václav Havel, jenž se před koncertem zúčastnil Madonniny meditace. Za scénu, při níž na vysokém kříži uprostřed pódia při zpěvu imituje "ukřižování", si zpěvačka už v předstihu vysloužila výtku od kardinála Miloslava Vlka. Zatím naposledy Madonna přijela do Česka v listopadu 2015.

