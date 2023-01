Vadí nevadí. Madonna oslaví 40 let na scéně, ke světovému turné natočila video

Od července do prosince potrvá koncertní šňůra nazvaná The Celebration Tour, kterou Madonna oslaví 40 let na scéně. Americká popová zpěvačka to oznámila na konci pětiminutového videa, v němž s celebritami hraje společenskou hru vadí nevadí.

Ve videu s Madonnou u stolu sedí komici Jack Black a Judd Apatow, raper Lil Wayne nebo producent elektronické hudby Diplo. V jednu chvíli komička Amy Schumer vyzve zpěvačku, aby uspořádala celosvětové turné a zazpívala na něm své největší hity. "Ono je to fakt hodně hitů. Ty myslíš, že by lidi přišli?" ptá se nevěřícně hvězda. Nakonec souhlasí a osazenstvo si na to připíjí.

Scéna odkazuje k Madonninu dokumentárnímu filmu Truth or Dare, který roku 1991 natočil Alek Keshishian. V jeho závěru si často provokující zpěvačka s přáteli dávala odvážné úkoly, až nakonec před kamerou s flaškou napodobila orální sex.

Čerstvě oznámené turné pořádá nadnárodní agentura Live Nation. Fanoušky provede Madonninou "uměleckou cestou napříč čtyřmi dekádami a vzdá úctu městu New York, kde její kariéra začala", oznámili v úterý večer organizátoři. Madonna zavítá do 35 měst, dvakrát vystoupí v New Yorku a Paříži. Začne 15. července v kanadském Vancouveru, ze severní Ameriky se přesune do Evropy 14. října koncertem v Londýně a skončí 1. prosince v Amsterodamu.

Nejblíže České republice bude 28. listopadu v berlínské Mercedes-Benz areně. Vstupenky jdou do prodeje v pátek. "Doufám, že fanouškům nabídnu show, na kterou čekali," dodává Madonna. Jako předskokanku si na všechny večery bere Bob the Drag Queen, což je vítězka osmé řady televizní reality show RuPaul’s Drag Race.

Čtyřiašedesátiletá Madonna je nejprodávanější hudebnicí všech dob, mezi její největší hity patří La Isla Bonita, Material Girl nebo Like a Prayer. Všechny nejspíš zazní na turné, jež pokryje období od jejího debutového alba z roku 1983 po zatím poslední Madame X z roku 2019. Tuto nahrávku naživo doprovodila spíš experimentálními, napůl divadelními inscenacemi, z nichž některé musela nejprve zrušit kvůli zranění a posledních deset večerů v Paříži odpadlo kvůli pandemii koronaviru, dodává britská BBC.

Podle ní už Madonna dlouho žádné "best of" turné neudělala, asi nejblíž mu byly setlisty její šňůry Reinvention z roku 2004. "Některých písní už mám tak akorát, proto je nechci zpívat furt dokola naživo," zdůvodnila před časem zpěvačka. Ta se poslední rok těší znovuobnovené vlně zájmu díky sociální síti Tiktok, kde kolují její hity jako Frozen z roku 1998.

Madonna celosvětově prodala přes 335 milionů desek, což je stále výrazně víc než Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift nebo Beyoncé. Její šňůra Sticky and Sweet Tour z let 2008 a 2009 dosud zůstává komerčně nejúspěšnějším turné jakékoliv hudebnice v dějinách, utržila 411 milionů dolarů.

Češi ji zažili pětkrát, poprvé roku 2006, kdy dva večery po sobě zaplnila pražskou O2 arenu, tehdy zvanou Sazka arena. Podařilo se jí to navzdory vysoké ceně vstupenek, průměrná cena dosahovala čtyř tisíc korun. Mezi diváky se objevil i exprezident Václav Havel, jenž se před koncertem zúčastnil Madonniny meditace.

Zpěvačka se před lidmi zjevila v černém kostýmu s cylindrem. Vystoupila z velké diskotékové koule spuštěné na molo, jež z hlavního pódia zasahovalo mezi diváky. Během večera střídala převleky a nezapomněla ani na starší píseň Live To Tell se scénou, při níž na vysokém kříži uprostřed pódia při zpěvu imituje "ukřižování". Za to si ještě před příletem do Česka vysloužila výtku od tehdejšího kardinála Miloslava Vlka.

"My křesťané nehodláme posuzovat uměleckou hodnotu těchto megashow, ale jasně říkáme, že jsou pro nás naprosto nepřijatelné," oznámil Vlk jménem České biskupské konference. Zpěvačku označil za "takzvanou Madonnu" a její vystoupení za "kontroverzní, až skandální".

Jeden z Madonniných největších hitů Frozen pochází z alba Ray of Light, které vydala roku 1998. | Video: Warner Records

Podruhé celebrita zavítala do Prahy v srpnu 2009, kdy do přírodního amfiteátru u dálnice na Chodově přilákala 42 tisíc diváků. "První skladbu začíná zpívat v křesle, publikum je jako roj světlušek a na plátně projekce jako z Karlíka a továrny na čokoládu," referovalo tehdy Aktuálně.cz.

Potřetí a zatím naposledy přijela v listopadu 2015, a to znovu do libeňské haly. I tehdy musela pro velký zájem přidávat druhý koncert. Oba večery se na jeviště snesla v kleci, kde ji čekali tanečníci odění jako asijští bojovníci. Po jejich boku divákům představila tehdejší album Rebel Heart.