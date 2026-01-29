Šance na Cenu literární kritiky za prózu mají Borkovec, Kaprálová a Pánek

O Cenu literární kritiky (CLK) za prózu se bude letos ucházet kniha Petra Borkovce Nějaká Cécile a jiné, titul Dory Kaprálové Mariborská hypnóza a Portrét vědce v systému postindustriální společnosti od Josefa Pánka. K finálovým titulům, které vyšly loni, porota dospěla po sérii debat, z nichž poslední byla ve středu.
Nominace v kategorii poezie vzejdou z její debaty příští středu. Cenu za prózu a poezii udělí 25. března spolek kritiků z literárních časopisů A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar. O nominacích informoval ČTK za spolek Ondřej Nezbeda.
U krátkých textů Borkovce vydaných s názvem Nějaká Cécile a jiné porota vyzdvihla estetizaci ošklivosti. Autor podle ní rozvíjel mystifikaci, afekty, nenaplněná očekávání, a vylíčil a zachytil tak podvojnost krásy a odpornosti v živém světě.
Kaprálová svou Mariborskou hypnózu koncipovala jako specifický záznam pobytu ve slovinském městě. Noří se při něm do minulosti a postavy, s nimiž se setkala, se mísí s těmi, které patrně vymyslela a které se často pohybují na okraji.
Pánek v Portrétu vědce v systému postindustriální společnosti vyslal astrofyzika na konferenci do Irska, kde hlavního a jediného hrdinu urazí přístup kolegů. Místo sezení na konferenci se tak potuluje po irských městech včetně Dublinu a vede monology v hovorovém jazyce. Snaží se podle odborníků pojmenovat stav vědy, potažmo světa, v němž se smysl těžko hledá.
Tituly se podle expertů věnují motivům existenciální úzkosti, ztráty kontroly či pocitu vlastní bezmoci. "Literatura, která tuto dynamiku reflektuje, dokáže prostřednictvím drobných, realistických situací a autentických postav naznačit, jak moderní člověk nahrazuje konfrontaci s vlastní konečností rutinou," řekla publicistka a překladatelka Olga Pavlova.
Cílem CLK je sledovat a propagovat vydaná literární díla a rozvíjet a podporovat myšlení o literatuře. Ceny vznikly jako určitá protiváha širokým cenám Magnesia Litera a týkají se jen prózy a poezie. Z nominovaných titulů bude porota vybírat jedno dílo. Na jejich autory vedle odměny 50 000 korun a signovaného tisku od Petra Síse čeká i možnost měsíčního stipendijního pobytu v Mikulově.
Loni si Cenu literární kritiky za prózu odnesla Emma Kausc s titulem Narušení naděje a za poezii Iryna Zahladko se sbírkou Jak se líčit v nemoci.
Bělorusko-ukrajinský souboj o finále patřil v Melbourne jasně světové jedničce
Běloruská tenistka a světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do finále Australian Open, v němž zabojuje o třetí titul z Melbourne.
Velká drogová kauza v Liberci: 11 obžalovaných, hrozí do 18 let vězení
Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení, uvedla v tiskové zprávě mluvčí národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. V souvislosti s případem s krycím názvem Haka požádala státní zástupkyně zároveň o vydání dvou cizinců k trestnímu stíhání.
Herní gigant znovu řeže. Zrušený Princ z Persie otevřel staré rány
Některé hry se stanou legendami, aniž by si je kdokoli zahrál. Aktuálně zrušený Princ z Persie znovu připomněl, jak křehké jsou i velké herní projekty a slavné značky. Ubisoft v rámci restrukturalizace škrtá, kde se dá, rozjeté tituly nevyjímaje. I ty, které měly ambice, rozpočty a roky vývoje. Podcast Krotitelé bossů se proto vrací k titulům, které měly vyjít – ale hráči se jich nikdy nedočkali.
Éra Modelu S a X je u konce. Tesla dala přednost humanoidním robotům
Tesla se loučí s auty, které ji zviditelnily. V příštím čtvrtletí ukončí výrobu modelů Model S a Model X, tedy aut, která jí před lety pomohla prorazit mezi zavedené automobilky. Prostor v kalifornské továrně Fremont chce firma využít jinak, místo aut se tam mají začít montovat humanoidní roboti
Zavedl ji Napoleon, teď ji Francie ruší. Co znamená konec „manželské povinnosti“?
Francouzské Národní shromáždění ve středu jednomyslně schválilo návrh zákona, který ruší tzv. „manželskou povinnost“ — právní výklad, podle něhož společné soužití či manželství automaticky zavazovalo partnery k pohlavním stykům. Koncept „manželské povinnosti“ vychází z Napoleonova občanského zákoníku z roku 1804.