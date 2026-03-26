Cenu literární kritiky za rok 2025 si odnesli Borkovec za prózu a Kauer za poezii

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami.
Na vítěze kromě finanční odměny 50 000 korun čeká také signovaný print od výtvarníka Petra Síse a možnost měsíčního stipendijního pobytu v Mikulově. Ocenění byla vyhlášena ve středu v pražském Centru současného umění DOX.
V případě sbírky krátkých próz Nějaká Cécile a jiné porotce Kryštof Eder ocenil, že Borkovec převrací naruby klasickou představu o próze, pro niž je zásadní příběh, a to podstatné se u něj děje naopak v jazyce, popisu prostředí.
Básně překladatele a publicisty Borkovce byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků; knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.
U Kauerovy sbírky Lebka hoří neonovým snem porotkyně Jitka Bret Srbová vyzdvihla, jak básník burcuje ke změně postoje k velkým krizím současného světa. "O utrpení obětí píše Kauer veden soucitem, o válce sužován pochybnostmi, zda jazyk poezie má k tomu právo – výsledkem je osobní manifest, kniha-protest, kniha-pochodeň. Vzdor proti veřejnému světu, který nenabízí smysl a často ani naději," uvedla Srbová.
Básník a výtvarník Kauer v roce 2007 založil v Šumperku nakladatelství Adolescent. Spolu se Zdeňkem Stejskalem stál u zrodu Divadelního studia D 123, kde následně působil i herecky.
Cena literární kritiky si klade za cíl sledovat a propagovat literární díla vydaná v příslušném roce, ale zároveň i rozvíjet a podporovat myšlení o literatuře. Ceny uděluje stejnojmenný spolek sdružující literární časopisy A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.
Laureátkami prvního ročníku Ceny literární kritiky za rok 2024 v kategorii próza se stala Emma Kausc a v kategorii poezie Iryna Zahladko.
Cenu organizátoři vymysleli jako protiváhu Magnesia Litery. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je podle jejich organizátorů propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Chtějí tak činit bez omezení a bez ohledu na žánry. Proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, porotu k nim delegují oborově příslušné obce a organizace.
ŽIVĚ Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí a předsedu parlamentu
Izrael podle pákistánského zdroje obeznámeného s jednáními dočasně stáhl z „likvidačního seznamu“ íránského ministra zahraničí Abbáse Arákčího a předsedu parlamentu Mohammada Báqera Qálibáfa poté, co Pákistán požádal Washington, aby na ně nebylo cíleno. Zdroj to ve čtvrtek řekl agentuře Reuters.
Korupční skandál: Pět obviněných zůstává za mřížemi, státní zástupce žádá vazbu
Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva soud Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl dnes ČTK olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun.
Budí český Kromlech oprávněné rozpaky? Hratelnost skřípe, potenciál je ale obrovský
České studio Perun Creative vydalo do předběžného přístupu ambiciózní RPG Kromlech, které sází na obtížnost, keltskou estetiku a netradiční herní systémy. V novém díle podcastu Krotitelé bossů PR manažer studia Pavel Makal vysvětluje, proč hra vyšla právě teď – a proč podle něj má být náročná, i když se to mnohým nelíbí.
Česko čeká studený závěr pracovního týdne, víkend přinese oteplení i přeháňky
O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na 13 stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky a hlavně na horách může padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sněžit asi začne už ve čtvrtek. Podle ústavu může na východě Česka napadnout do pátečního rána na severním návětří hor až 30 centimetrů sněhu.