Literatura

Cenu literární kritiky za rok 2025 si odnesli Borkovec za prózu a Kauer za poezii

ČTK

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami.

Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec (vlevo) za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer (vpravo) za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem.Foto: ČTK
Na vítěze kromě finanční odměny 50 000 korun čeká také signovaný print od výtvarníka Petra Síse a možnost měsíčního stipendijního pobytu v Mikulově. Ocenění byla vyhlášena ve středu v pražském Centru současného umění DOX.

V případě sbírky krátkých próz Nějaká Cécile a jiné porotce Kryštof Eder ocenil, že Borkovec převrací naruby klasickou představu o próze, pro niž je zásadní příběh, a to podstatné se u něj děje naopak v jazyce, popisu prostředí.

Básně překladatele a publicisty Borkovce byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků; knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.

U Kauerovy sbírky Lebka hoří neonovým snem porotkyně Jitka Bret Srbová vyzdvihla, jak básník burcuje ke změně postoje k velkým krizím současného světa. "O utrpení obětí píše Kauer veden soucitem, o válce sužován pochybnostmi, zda jazyk poezie má k tomu právo – výsledkem je osobní manifest, kniha-protest, kniha-pochodeň. Vzdor proti veřejnému světu, který nenabízí smysl a často ani naději," uvedla Srbová.

Básník a výtvarník Kauer v roce 2007 založil v Šumperku nakladatelství Adolescent. Spolu se Zdeňkem Stejskalem stál u zrodu Divadelního studia D 123, kde následně působil i herecky.

Cena literární kritiky si klade za cíl sledovat a propagovat literární díla vydaná v příslušném roce, ale zároveň i rozvíjet a podporovat myšlení o literatuře. Ceny uděluje stejnojmenný spolek sdružující literární časopisy A2, Host, Souvislosti, Prostor a Tvar.

Laureátkami prvního ročníku Ceny literární kritiky za rok 2024 v kategorii próza se stala Emma Kausc a v kategorii poezie Iryna Zahladko.

Cenu organizátoři vymysleli jako protiváhu Magnesia Litery. Úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je podle jejich organizátorů propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Chtějí tak činit bez omezení a bez ohledu na žánry. Proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, porotu k nim delegují oborově příslušné obce a organizace.

Krotitelé bossů - Kromlech
Budí český Kromlech oprávněné rozpaky? Hratelnost skřípe, potenciál je ale obrovský

České studio Perun Creative vydalo do předběžného přístupu ambiciózní RPG Kromlech, které sází na obtížnost, keltskou estetiku a netradiční herní systémy. V novém díle podcastu Krotitelé bossů PR manažer studia Pavel Makal vysvětluje, proč hra vyšla právě teď – a proč podle něj má být náročná, i když se to mnohým nelíbí.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Podzim / Počasí / Špatné počasí / Déšť / Deštivo / Sychravo / Oblačno
Česko čeká studený závěr pracovního týdne, víkend přinese oteplení i přeháňky

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na 13 stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky a hlavně na horách může padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sněžit asi začne už ve čtvrtek. Podle ústavu může na východě Česka napadnout do pátečního rána na severním návětří hor až 30 centimetrů sněhu.

