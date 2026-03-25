Vycházky po stopách Brownovy knihy nově povedou na Folimanku i Pražský hrad

Když loni na podzim vyšel nový román Dana Browna Tajemství všech tajemství, inspiroval Prahu k organizaci vycházek s průvodci, které zájemce dovedou na místa spojená s dějem knihy. Nyní budou mít dvě nové trasy. Povedou do krytu Folimanka a na Pražský hrad. Informovala o tom mluvčí městské firmy Prague City Tourism (PCT) Klára Janderová.
První trasu Starým Městem nabídla PCT loni v září po vydání knihy. Zájem Čechů i zahraničních návštěvníků je podle Janderové vysoký a termíny se rychle vyprodávají.
"Od dubna se zájemci budou moci vydat na vycházku Praha Dana Browna: Skrytá laboratoř v srdci Evropy, která odhalí, kde se na bastionu U Božích muk skrývala románová laboratoř PRÁH a kde postavy profesora Roberta Langdona a Katherine Solomonové zažívaly napínavé a dramatické chvíle," řekla Janderová. Poté se účastníci podívají i do krytu Folimanka.
Od vydání knihy roste zájem o jeho prohlídky. "Tento úkryt civilní ochrany s rozlohou přibližně 1332 metrů čtverečních a kapacitou až 1300 osob patří k největším podzemním stavbám na území městské části Praha 2 a představuje významnou technickou památku z období studené války," uvedl Dalibor Sadovský, ředitel Správy služeb hlavního města, která se o kryt stará.
Další nová trasa povede do Valdštejnské zahrady, Vladislavského sálu na Pražském hradě a ke katedrále svatého Víta. V nabídce bude od 26. dubna a zaměří se na symboliku a mystiku těchto míst.
Podle předsedy představenstva PCT Františka Cipra Brownova kniha podporuje značku Prahy jako kreativního města literatury a přitahuje kulturně motivované cestovatele, o které město stojí.
Od loňského září se uskutečnilo zhruba 100 vycházek s průvodci na téma knihy Tajemství všech tajemství a zúčastnilo se jich přes 680 lidí. Cena skupinové vycházky s průvodcem je 666 korun a je v ní zahrnuto vstupné. Individuální vycházku lze objednat za 4900 korun v 28 cizích jazycích. Individuální vycházky se může účastnit až 20 osob.
Kniha Tajemství všech tajemství je v prodeji od 9. září 2025. Odehrává se z části v Praze, například v Klementinu, Staronové synagoze, na Karlově mostě, v krytu Folimanka či v Bastionu U Božích muk na Karlově.
Prague City Tourism zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.
