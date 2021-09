O otci astrobiologovi nebo sourozencích v JAR. Nominace na Bookerovu cenu jsou venku

Porota britské Bookerovy ceny za beletrii zveřejnila jména šesti autorů, kteří se dostali do užšího výběru nominovaných. Jsou mezi nimi dva literáti, kteří už o cenu v minulosti usilovali - držitel Pulitzerovy ceny Richard Powers a Jihoafričan Damon Galgut.

Powers je nominován s románem Bewilderment (Údiv), který vypráví příběh astrobiologa pátrajícího po životě ve vesmíru, zatímco sám vychovává svého syna. Powers v roce 2019 dostal Pulitzerovu cenu za ekologickou ságu The Overstory, která se dostala také mezi finalisty nominované na Bookerovu cenu. Galgut může ocenění spojené s finanční odměnou 50.000 liber (1,5 milionu korun) získat za prózu The Promise, která pojednává o třech sourozencích a jejich oddělených životech v Jihoafrické republice.

Mezi nominovanými jsou také Američanky Patricia Lockwoodová (No One is Talking About This) a Maggie Shipsteadová (Great Circle). Básnířka Lockwoodová ve své románové prvotině zkoumá temné stránky sociálních sítí. Shipsteadová vypráví příběh ženské pilotky, která chce za každou cenu sama určovat smysl svého života.

Šestici uzavírá britsko-somálská autorka Nadifa Mohamedová (The Fortune Men) s románem zachycujícím skutečný příběh somálského námořníka, který byl neprávem popraven za vraždu ve Walesu a Srílančan Anuk Arudpragasam (A Passage North). Ten ve své knize vypráví příběh mladého muže, který cestuje na občanskou válkou zmítaný sever Srí Lanky.

Z nominace vypadl nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2017 Kazuo Ishiguro, který se dostal mezi 13 finalistů s románem Klara and the Sun, v němž je vypravěčem android poháněný solární energií. Ishiguro ocenění získal už v roce 1989 za román Soumrak dne.

Historička Maya Jasanoffová, která předsedá porotě, řekla agentuře AP, že užší výběr je pohlcující, mezinárodní a "zabývá se otázkami života a smrti, což se v tomto katastrofickém roce zdá být docela břitké a relevantní".

Vítěz bude vyhlášen 3. listopadu na ceremonii v Londýně. Bookerova cena, založená v roce 1969, byla původně určena spisovatelům z Británie, Irska a zemí britského Společenství. Od roku 2014 ji mohou získat romány v angličtině vydané ve Spojeném království. Loni cenu dostal skotský spisovatel Douglas Stuart za svůj první publikovaný román Shuggie Bain.