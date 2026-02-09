Přeskočit na obsah
9. 2. Apolena
Literatura

Mezi deseti z celého světa. Do výběru Books at Berlinale se dostal román Eliho Beneše

ČTK

Kniha Nepatrná ztráta osamělosti českého spisovatele Eliho Beneše se dostala do výběru Books at Berlinale, který organizuje filmový festival Berlinale společně s Frankfurtským knižním veletrhem. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci Moravské zemské knihovny.

Eli Beneš, spisovatel
Spisovatel Eli Beneš převzal v roce 2024 v rámci knižních ocenění Magnesia Litera Cenu Dilia pro debut roku za román Nepatrná ztráta osamělosti.Foto: Profimedia
Během přehlídky Books at Berlinale se deset knih z celého světa příští pondělí představí více než 180 filmovým producentům. Jde o tituly, které mají největší potenciál pro filmové zpracování.

Benešova kniha Nepatrná ztráta osamělosti vypráví příběh židovského chlapce, který přežije nacistický vyhlazovací tábor a po útěku z pochodu smrti se v květnu 1945 na pokraji fyzických i duševních sil vrací do rodné Prahy. Loni vyšel německý překlad knihy.

"Psát román jako filmový obraz by byla chyba, ale je fakt, že plno lidí mi to rovnou po přečtení (Nepatrné ztráty osamělosti) říkalo: 'Tohle by bylo dobré pro Netflix'," řekl Beneš. Dodal však, že úvahy o filmovém ztvárnění jeho knihy jsou v počátcích a nemusí se vůbec realizovat.

Projekt Books at Berlinale vznikl v roce 2006 jako první trh s filmovými právy na adaptace literárních předloh na filmovém festivalu kategorie A, do níž spadají nejvýznamnější filmové přehlídky světa.

