Mezi deseti z celého světa. Do výběru Books at Berlinale se dostal román Eliho Beneše

Kniha Nepatrná ztráta osamělosti českého spisovatele Eliho Beneše se dostala do výběru Books at Berlinale, který organizuje filmový festival Berlinale společně s Frankfurtským knižním veletrhem. V tiskové zprávě o tom informovali zástupci Moravské zemské knihovny.
Během přehlídky Books at Berlinale se deset knih z celého světa příští pondělí představí více než 180 filmovým producentům. Jde o tituly, které mají největší potenciál pro filmové zpracování.
Benešova kniha Nepatrná ztráta osamělosti vypráví příběh židovského chlapce, který přežije nacistický vyhlazovací tábor a po útěku z pochodu smrti se v květnu 1945 na pokraji fyzických i duševních sil vrací do rodné Prahy. Loni vyšel německý překlad knihy.
"Psát román jako filmový obraz by byla chyba, ale je fakt, že plno lidí mi to rovnou po přečtení (Nepatrné ztráty osamělosti) říkalo: 'Tohle by bylo dobré pro Netflix'," řekl Beneš. Dodal však, že úvahy o filmovém ztvárnění jeho knihy jsou v počátcích a nemusí se vůbec realizovat.
Projekt Books at Berlinale vznikl v roce 2006 jako první trh s filmovými právy na adaptace literárních předloh na filmovém festivalu kategorie A, do níž spadají nejvýznamnější filmové přehlídky světa.
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
Přílišný risk, startovat neměla. Drsný pád Vonnové budí vášně v lyžařském světě
V neděli všichni tajili dech, pak se rozjela živelná diskuze. Drsný pád Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu rozdělil lyžařský svět na dva tábory, které rozebírají, zda americká veteránka zbytečně neriskovala zdraví, když pod pěti kruhy startovala s přetrženým zkříženým vazem.
Studovat bez přerušení kariéry? Online forma mění pravidla
Vysokoškolské studium nemusí být jen o pevném rozvrhu a každodenní docházce do poslucháren. Online studium dnes nabízí flexibilní a plnohodnotnou alternativu ke klasické výuce.
ŽIVĚ3. den OH: Curleři zakončili turnaj výhrou, Zabystřanovi kombinační sjezd nevyšel
Sledujte události a zajímavosti ze třetího dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Národní rozpočtová rada je zbytečná, řekl Babiš. Řídit se jí nechce, zrušit ji nemůže
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) nepřipravuje zrušení Národní rozpočtové rady (NRR). Na tiskové konferenci po jednání vlády v pondělí upozornila, že rada je zřízena zákonem. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu označil NRR za zbytečnou, o jejím zrušení mluvil náměstek Schillerové Petr Mach (SDP).