Nejočekávanější knihy roku 2026: Nový Murakami, Klabouchová, Javůrek i foglarovky

Ediční plány českých vydavatelství na tento rok sice ještě nejsou úplně kompletní, ale už teď je jisté, že vyjde několik knižních titulů, které čtenáři s napětím očekávají.
Z nabídky zahraniční literatury se můžeme těšit například na nový román Harukiho Murakamiho, detektivku Roberta Galbraitha (alias J. K. Rowlingové), slavnou Septologii nobelisty Jona Fosseho nebo nejnovější biografii Karla IV. z pera německého historika Olafa B. Radera. Z české produkce se pak na pultech objeví třeba hororový román Petry Klabouchové Vona, nový historický román Štěpána Javůrka, dvě knihy Jany Poncarové či další vydání oblíbených foglarovek.
Jon Fosse: Septologie (Host)
Známé prozaické dílo Jona Fosseho o sedmi částech proslulo narativním stylem s minimálním množstvím interpunkce, prozkoumáváním existenciálních témat, jako je smrt, láska, víra či identita, a také příběhem stárnoucího malíře Asleho a jeho dvojníka. Děj románu, který poprvé vyšel v letech 2019 až 2021, se odehrává na norském pobřeží. Kniha bezpochyby přispěla k Fosseho Nobelově ceně za literaturu v roce 2023. Letos ji česky v překladu Daniely Mrázové hodlá vydat nakladatelství Host. Bude mít přes osm set stran a na pulty se dostane v květnu před Světem knihy.
Fosseho dílo zahrnuje přes sedmdesát románů, básní, dětských knih, esejů a divadelních her, které byly přeloženy do více než padesáti jazyků. Rodák z Haugesundu je nejhranějším norským dramatikem hned po Henriku Ibsenovi. O jeho prózách se říká, že se často víc blíží poezii než románu, a také on sám se považuje spíše za básníka bez ohledu na literární formu, kterou zrovna používá.
László Krasznahorkai: Satanské tango (Host)
Nakladatelství Host obnovilo práva na vydání díla tohoto čerstvého maďarského nobelisty krátce po vyhlášení Nobelových cen za literaturu v říjnu 2025. A letos se znovu chystá vydat jeho slavný román, který vyšel v Hostu poprvé roku 2003. Přesné datum však zatím není známo. A o co v Satanském tangu jde? Kdesi v maďarské pustě žije v chátrající nevlídné vsi a neurčité době (i když v současných kulisách) několik posledních obyvatel. Jejich životy, zabředlé do depresivního bezčasí a prázdna, jsou na sobě vzájemně závislé, ale buď jsou plné zloby nebo zcela prázdné. Příchod dvou bývalých obyvatel, kteří podle dosavadních zpráv měli být mrtvi, do této nehybnosti zasáhne a rozhýbe kolotoč vztahů a dějů, ale z beznaděje nikoho z protagonistů nevyvede. Precizní sondy do myslí a duší jednotlivých postav podané košatým knižním stylem v kontrastu se zcela hovorovým jazykem dialogů vytvářejí velmi působivé a silně depresivní čtení.
Haruki Murakami: Město a jeho nejisté zdi (Odeon)
Nový román v Česku velmi oblíbeného japonského autora se v těchto dnes teprve překládá. Nakladatelství Odeon, které připravuje knihu k vydání, hlásí, že by měla vyjít v červenci 2026. Půjde o kombinaci milostného příběhu, dobrodružství, fantasy a ódy na knihy a knihovny. Próza Město a jeho nejisté zdi je také podobenstvím této podivné doby. Když mladému muži záhadně zmizí přítelkyně, rozhodne se vstoupit do imaginárního mystického města, kde údajně žije pravé já jeho milované. Tam se skutečně setkávají v knihovně snů, ale dívka si na jejich společný život ve skutečném světě nepamatuje. Hranice mezi realitou a fantazií se začínají stírat a hlavní hrdina se musí rozhodnout, čeho je ochoten se vzdát. Murakami, jak je jeho zvykem, začleňuje do knihy prvky japonské mytologie i západní kultury a vše mísí v typicky melancholickém tónu.
Štěpán Javůrek: Název románu zatím vydavatelství neoznámilo (Moba)
Autor třídílného bestselleru Sudetský dům se letos na přelomu října a listopadu chystá vydat další historický román, který však zatím nemá jméno. Respektive půjde o první díl, protože už teď Štěpán Javůrek počítá s druhým, případně i třetím pokračováním. Nový román se začíná odehrávat v kritických okamžicích roku 1938 v Praze. Mladá učitelka Josefína sní o tom, že začne učit, najde si hodného muže, založí rodinu a bude šťastná. Ale život se neptá na její plány, tím spíš, že její otec je důstojníkem armády a dědeček sokol a odbojář. Celou rodinu tak rozdělí válečné události a její členové se znovu sejdou až po roce 1945. Josefína vzhlíží ke svému otci, válečném hrdinovi, který si vydobyl ostruhy na východní frontě, a otec (nyní už generál) se rozhoduje, zda bude dál budovat slibně se rozvíjející kariéru. Nakonec vstoupí do komunistické strany a jeho dcera na protest proti tomuto kroku odchází od rodiny učit do neznámé pohraniční vsi... Můžeme ještě prozradit, že v druhém dílu by se hlavní hrdinka měla ocitnout v autorově oblíbeném krušnohorském pohraničí.
Petra Klabouchová: Vona (Host)
I jihočeská rodačka Petra Klabouchová hodlá v tomto roce vydat svůj další román. Půjde o prózu na hraně mezi detektivkou a hororem. Ponese název Vona a je inspirována skutečnými událostmi. Bude se odehrávat opět na Šumavě (podobně jako autorčina kniha Prameny Vltavy nebo Ignis fatuus), tentokrát však v polovině 19. století, a to ve chvíli, kdy zuří nejenom třeskutá zima, ale také hladomor. Anotace knihy už ledacos prozrazuje: „Odlehlé osady pod Huťským štítem čekají v dubnu 1851 na příchod jara. Marně. Dočkají se jen přívalů sněhu, který všechno a všechny pohřbí. A taky hladu, neznámé epidemie, hrůzy a šílenství. Někteří si vyberou smrt, jiní se v boji o přežití zřeknou vlastního lidství. Ozvěnu té dávné tragédie si dodnes předávají potomci jednoho z rodů, zatímco hrůzné dědictví čeká na své odhalení. Román, který ctí horor i detektivku, vypráví prastarý příběh o boji dobra proti zlu a odpuštění proti nenávisti. Příběh o strachu a nepochopení, co přechází z otců na syny. Alespoň do momentu, kdy na scénu vstoupí ta, jež v mužském světě nemá ani právo na jméno — Vona.“
Jana Poncarová: pracovní název Spisovatelky (Motto)
Poeticky psaný průvodce po osudech žen-spisovatelek, které musely svou touhu po psaní prosazovat navzdory očekávání společnosti a svá díla často vydávaly pod mužským pseudonymem, vyjde ve druhém kvartálu roku 2026. Jana Poncarová v knize, která má zatím jen pracovní název Spisovatelky, čtivým a zároveň dokumentárním způsobem předkládá příběhy pozapomenutých českých spisovatelek 19. a 20. století. Jde např. o Popelku Biliánovou, Amálii Kutinovou, Růženu Svobodovou, Vlastu Javořickou, Olgu Bárenyiovou, Marii Majerovou, Felixe Háje (což byla ve skutečnosti Marie Wagnerová, autorka Káji Maříka) nebo o Felixe Tévera, tedy Annu Lauermannovou-Mikšovou, manželku Jungmannova vnuka. Do vyprávění se promítá i osobní zkušenost autorky a text je doplněn také obrazovou přílohou. Janě Poncarové by navíc v říjnu ve vydavatelství Motto měl vyjít i román Neviditelné minuty, který mapuje pobyt Boženy Němcové na Domažlicku.
Robert Galbraith: The Hallmarked Man – volně přeloženo Ocejchovaný muž (Kniha Zlín)
V roce 2026 vyjde také už osmý případ z oblíbené série s Cormoranem Strikem a Robin Ellacottovou z pera J. K. Rowlingové alias Roberta Galbraitha. O co v detektivním románu půjde? V trezoru společnosti Ramsay Silver je nalezeno zohavené tělo muže, které lze jen těžko identifikovat. Podle policie jde o odsouzeného lupiče. Jsou tady však i jiné teorie. Třeba že mrtvý byl svobodný zednář s jistým úkolem. Strikeova agentura dostává výhrůžné telefonáty a Robin je napadena v Harod´s maskovaným útočníkem. Oba vyšetřovatelé se brzy dostanou na stopu obchodu s lidmi, falšování identity i dalším vraždám.
Jussi Adler-Olsen, Stine Boltherová a Line Holmová: Mrtvé duše nezpívají (Host)
Letos na jaře vyjde také jedenáctý případ oblíbené knižní krimi série Oddělení Q, která má už i svoji seriálovou podobu na Netflixu, a dlužno říct, že velmi vydařenou. Pokračování s názvem Mrtvé duše nezpívají však nemocný dánský spisovatel Jussi Adler-Olsen nepíše sám, nýbrž ve spolupráci se dvěma autorkami: Stine Boltherovou a Line Holmovou. V novém krimi románu bude drzý, nicméně geniální detektiv Carl Mørck řešit dávno vyřešenou vraždu, u níž ale policie zřejmě pochybila, jak ukazuje tajemná nahrávka. A do hry vstoupí i nová ženská hrdinka, policistka francouzského původu Helene Henryová.
Knihy Jussiho Adlera-Olsena byly přeloženy do více než čtyřiceti jazyků a autor za ně získal řadu ocenění. Celosvětově se jich prodalo již více než 27 milionů výtisků. I v České republice jsou knihy ze série Oddělení Q bestsellerem, počet prodaných výtisků přesahuje 250 tisíc.
SenLinYu: Alchemised (CooBoo)
Fanoušci fantasy už netrpělivě očekávají titul Alchemised od autorstva SenLinYu, nebinární osoby známé z platformy Goodreads. Román, který si již před vydáním získal silnou fanouškovskou základnu, slibuje temnou, emocionálně nabitou fantasy s romantickými prvky. Hlavní hrdinkou je žena bez vzpomínek, která se snaží přežít ve válkou zničeném světě alchymie a nekromancie. A také musí čelit muži, který má odhalit temné tajemství její minulosti.
Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ, edice MinaLima (Albatros)
Nestárnoucí příběh z pera Antoina de Saint-Exupéryho okouzluje malé i dospělé čtenáře už desítky let. Tentokrát Albatros vydá Malého prince na začátku dubna 2026 k 80. výročí od jeho prvního vydání v originálním zpracování grafického studia MinaLima (tedy dua designérů Miraphora Mina a Eduardo Lima, kteří se proslavili svou grafikou pro filmy o Harrym Potterovi či sérii Fantastická zvířata). Kniha obsahuje více než 100 nových ilustrací a 8 interaktivních posuvných prvků, které oživují klíčové okamžiky vyprávění. Toto unikátní výpravné vydání potěší každého, kdo chce Malého prince znovu prožít očima dítěte.
Knihy Jaroslava Foglara, pokračování edice Skautské nadace Jaroslava Foglara (SNJF)
Skautská nadace Jaroslava Foglara chystá v roce 2026 pokračování své edice, kdy postupně vyjdou tituly jako Tajemství Velkého Vonta (leden), Hoši od Bobří řeky (únor), Tajemná Řásnovka (únor), Přístav volá (březen), Historie Svorné sedmy a Nováček Bubáček, Když Duben přichází (duben) a Strach nad Bobří řekou (květen). S vydáváním kompletního díla Jaroslava Foglara začala SNJF společně s nakladatelstvím Albatros už vloni a v roce 2026 pokračuje. Klasické romány vycházejí v pevné vazbě s působivými ilustracemi Marko Čermáka a jednotným číslováním celé řady. Během dvou let tak fanoušci foglarovek mohou získat ucelenou kolekci legendárních knih, jejichž vydávání vyvrcholí v roce 2027, kdy si připomeneme 120. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara.
Roger Penrose: Móda, víra a fantazie (Argo)
Držitel Nobelovy ceny za fyziku Roger Penrose dal své knize, shrnující bádání v jeho oboru, záměrně provokativní název, který napovídá, jak se staví k některým proudům v moderní fyzice. Řeklo by se, že podléhání módě, slepá víra a čirá fantazie přece nemají v seriózním bádání co dělat. Penrose ovšem ukazuje, že vůči těmto vlivům nejsou imunní právě badatelé pracující na předních výspách moderní fyziky. Jakkoli fantazie či víra může vědce vést správným směrem, podle autora právě moderní odborníky na teorii strun, kosmologii či kvantovou mechaniku často svádí na scestí. Kniha jednoho z nejvýznamnějších teoretických fyziků světa a autora titulů jako Cykly času nebo Povaha prostoru a času, na němž spolupracoval se Stephenem Hawkingem, by měla vyjít ve druhém čtvrtletí letošního roku.
Olaf B. Rader: Císař Karel IV. – Postrach světa (Argo)
Už koncem března by se v knihkupectvích měla objevit nejnovější biografie českého krále a římsko-německého císaře Karla IV. z pera německého historika Olafa B. Radera. Kniha je založena na důkladné znalosti a mistrné interpretaci vyprávěcích a diplomatických pramenů, stejně jako na kritickém přístupu k dosavadnímu historickému bádání. Rader nahlíží osobu Karla IV. komplexním způsobem, přičemž důraz klade jak na jeho říšskou vládu, tak na její propojení se strukturálně zcela odlišným panováním v českém království. Mnohem více než dřívější bádání akcentuje skutečnost, že Karel začal programově budovat novou říšskou rezidenci v Praze a s Prahou spojoval budoucnost římsko-německé říše. Stejně tak si všímá císařovy podpory a mecenátu umění a vzdělání. Zároveň však nijak nezamlčuje ani temné stránky Karlova politického života, jeho čirý pragmatismus, podíl na pronásledování kacířů a vypočítavý přístup k židovskému obyvatelstvu v mnoha německých městech. Olaf B. Rader (* 1961) přednáší na Humboldtově univerzitě v Berlíně a působí v Monumenta Germaniae Historica na Berlínsko-braniborské akademii věd. V nakladatelství Argo už vyšla jeho úspěšná biografie římsko-německého císaře Fridricha II.
