18. 3. Eduard
Reklama
Reklama
Literatura

Máte práci na h*vno? Známý antropolog vysvětluje, proč je moderní ekonomika na scestí

Kultura

Kdyby vaše pracovní pozice zítra zanikla, všiml by si toho někdo? Máte-li pocit, že nikoliv, nejspíš vykonáváte profesi, kterou David Graeber nazývá „prací na hovno“. Nakladatelství Malvern vydává jednu z nejvlivnějších antropologických knih poslední dekády, analyzující psychické utrpení z nesmyslného zaměstnání.

David Graeber photo shoot, Aldwych, London, UK - 30 Aug 2018
Americký profesor antropologie na Londýnské škole ekonomie a politických věd a také anarchistický aktivista David Graeber.Foto: Profimedia
Reklama

Autor, který je považovaný za punkera mezi antropology, v knize Práce na hovno vysvětluje, proč moderní společnost generuje zástupy „lokajů“ a „úkolovačů“ na úkor skutečně prospěšných profesí. A zároveň nabízí lepší model pro budoucnost. Český čtenář tak dostává do rukou provokativní klíč k pochopení vlastní profesní frustrace. Publikace vychází v překladu Davida Šíra.

Pokud vám vaše práce nedává smysl, možná je to proto, že skutečně žádný smysl nemá. David Graeber, americký antropolog a autor bestsellerů jako Dluh. Prvních 5000 let či Úsvit všeho, vychází z provokativního zjištění, že až 40 % lidí má podezření, že kdyby jejich zaměstnání zmizelo, nikdo by si toho pořádně nevšiml. Meziváleční ekonomové přitom věřili, že technologický pokrok nás dovede k patnáctihodinovému pracovnímu týdnu. Výsledkem je pravý opak: exploze „práce na hovno“, tedy zaměstnání, která nevyrábějí nic než pocit zmaru — a podle Graebera i společenskou nevraživost, která dnes nachází politické vyústění v autoritářských a krajně pravicových hnutích.

Obálka knihy Práce na hovno.
Obálka knihy Práce na hovno.Foto: Nakladatelství Malvern

Graeber s typickým vtipem a lehkostí popisuje zákon nepřímé úměry mezi společenskou užitečností práce a výdělkem: zatímco učitelé, zdravotní sestry, hudebníci či investigativní novináři sotva vyžijí, armády středních manažerů, HR konzultantů, koordinátorů komunikace a firemních právníků pohodlně předstírají činnost v podivně sadomasochistické kancelářské hře, v níž všichni vědí, že ve skutečnosti vlastně nedělají nic.

Kniha vychází ze stovek neuvěřitelných svědectví, která Graeber obdržel po virálním úspěchu eseje Práce na hovno z roku 2013 a která se snaží vysvětlit pomocí velkých společenskovědních teorií pracovní hodnoty, psychologie smyslu i moralistických představ o práci jako svaté povinnosti.

Reklama
Reklama

Jeho kniha tak není jen satirou, ale i pokusem o skutečnou antropologickou teorii podivného světa, v němž považujeme nesmyslnou práci za samozřejmost. Český překlad navíc vychází právě v době, kdy umělá inteligence slibuje automatizovat — spíš dříve než později — velkou část oné zmíněné zbytečné práce. Graeberova utopická vize společnosti volného času, péče a kreativity tak nabývá ještě větší naléhavosti.

David Graeber (1961–2020) nebyl jen jedním z nejvýznamnějších antropologů své generace. Byl to anarchista s profesurou na Londýnské škole ekonomie a politických věd, který dokázal s akademickou přesností pojmenovat pocity, jež moderní člověk zažívá každé pondělí ráno při příchodu do prosklené kanceláře. Jako klíčová postava protestního hnutí proti ekonomické nerovnosti a korporátní chamtivosti s názvem Occupy Wall Street se stal mluvčím těch, kteří vnímají, že systém je chybně nastaven.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ústřední vojenská nemocnice Praha, ilustrační foto

Policie obvinila bývalého náměstka pražské ÚVN z padělání a podvodu

Vojenská policie obvinila bývalého náměstka ředitele pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zdeňka Brabce. Podle vyšetřovatelů zfalšoval své lustrační osvědčení, aby získal hodnost a mohl působit ve vedení nemocnice. Brabec, který je plukovníkem ve výslužbě, vinu odmítá a trestní kauzu považuje za vykonstruovanou. Ve středu to napsal server iROZHLAS.cz.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama