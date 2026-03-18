Máte práci na h*vno? Známý antropolog vysvětluje, proč je moderní ekonomika na scestí

Kdyby vaše pracovní pozice zítra zanikla, všiml by si toho někdo? Máte-li pocit, že nikoliv, nejspíš vykonáváte profesi, kterou David Graeber nazývá „prací na hovno“. Nakladatelství Malvern vydává jednu z nejvlivnějších antropologických knih poslední dekády, analyzující psychické utrpení z nesmyslného zaměstnání.
Autor, který je považovaný za punkera mezi antropology, v knize Práce na hovno vysvětluje, proč moderní společnost generuje zástupy „lokajů“ a „úkolovačů“ na úkor skutečně prospěšných profesí. A zároveň nabízí lepší model pro budoucnost. Český čtenář tak dostává do rukou provokativní klíč k pochopení vlastní profesní frustrace. Publikace vychází v překladu Davida Šíra.
Pokud vám vaše práce nedává smysl, možná je to proto, že skutečně žádný smysl nemá. David Graeber, americký antropolog a autor bestsellerů jako Dluh. Prvních 5000 let či Úsvit všeho, vychází z provokativního zjištění, že až 40 % lidí má podezření, že kdyby jejich zaměstnání zmizelo, nikdo by si toho pořádně nevšiml. Meziváleční ekonomové přitom věřili, že technologický pokrok nás dovede k patnáctihodinovému pracovnímu týdnu. Výsledkem je pravý opak: exploze „práce na hovno“, tedy zaměstnání, která nevyrábějí nic než pocit zmaru — a podle Graebera i společenskou nevraživost, která dnes nachází politické vyústění v autoritářských a krajně pravicových hnutích.
Graeber s typickým vtipem a lehkostí popisuje zákon nepřímé úměry mezi společenskou užitečností práce a výdělkem: zatímco učitelé, zdravotní sestry, hudebníci či investigativní novináři sotva vyžijí, armády středních manažerů, HR konzultantů, koordinátorů komunikace a firemních právníků pohodlně předstírají činnost v podivně sadomasochistické kancelářské hře, v níž všichni vědí, že ve skutečnosti vlastně nedělají nic.
Kniha vychází ze stovek neuvěřitelných svědectví, která Graeber obdržel po virálním úspěchu eseje Práce na hovno z roku 2013 a která se snaží vysvětlit pomocí velkých společenskovědních teorií pracovní hodnoty, psychologie smyslu i moralistických představ o práci jako svaté povinnosti.
Jeho kniha tak není jen satirou, ale i pokusem o skutečnou antropologickou teorii podivného světa, v němž považujeme nesmyslnou práci za samozřejmost. Český překlad navíc vychází právě v době, kdy umělá inteligence slibuje automatizovat — spíš dříve než později — velkou část oné zmíněné zbytečné práce. Graeberova utopická vize společnosti volného času, péče a kreativity tak nabývá ještě větší naléhavosti.
David Graeber (1961–2020) nebyl jen jedním z nejvýznamnějších antropologů své generace. Byl to anarchista s profesurou na Londýnské škole ekonomie a politických věd, který dokázal s akademickou přesností pojmenovat pocity, jež moderní člověk zažívá každé pondělí ráno při příchodu do prosklené kanceláře. Jako klíčová postava protestního hnutí proti ekonomické nerovnosti a korporátní chamtivosti s názvem Occupy Wall Street se stal mluvčím těch, kteří vnímají, že systém je chybně nastaven.
ŽIVĚ Izraelské střely v noci zasáhly jadernou elektrárnu v Íránu i centrum Bejrútu
Střela zasáhla areál íránské jaderné elektrárny v Búšehru, škody ani zranění ale hlášeny nejsou, uvedla MAAE. Izrael v noci udeřil i v centru Bejrútu, kde po výzvě k evakuaci zazněla silná exploze. Předchozí úder zabil nejméně šest lidí a 24 zranil, armáda hlásí další útoky na Hizballáh na jihu Libanonu.
Policie obvinila bývalého náměstka pražské ÚVN z padělání a podvodu
Vojenská policie obvinila bývalého náměstka ředitele pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Zdeňka Brabce. Podle vyšetřovatelů zfalšoval své lustrační osvědčení, aby získal hodnost a mohl působit ve vedení nemocnice. Brabec, který je plukovníkem ve výslužbě, vinu odmítá a trestní kauzu považuje za vykonstruovanou. Ve středu to napsal server iROZHLAS.cz.
Izraelští vojáci vpochodovali do Libanonu. „Je to absolutní zlo,“ zní z uprchlických táborů
Izrael vysílá pěchotu na území Libanonu. Obě země si už druhým týdnem vyměňují raketové útoky. Od chvíle, co milice Hizballáh začaly ostřelovat sever Izraele. Podle zahraničních médií může operace přerůst v dlouhodobou okupaci.
ŽIVĚ Sněmovní sociální výbor ani ve druhém kole nezvolil Jurečku za svého předsedu
Sněmovní sociální výbor ani v dnešním druhém kole volby nezvolil exministra Mariana Jurečku (KDU-ČSL) za svého předsedu. V tajném hlasování ho podpořilo devět z 20 poslanců a poslankyň. V čele výboru je od loňska lidovecká poslankyně Monika Brzesková. První kolo se konalo před měsícem, po Jurečkově nezvolení výbor volbu přerušil.
Relikviáře z českých kostelů ukradli v 90. letech, nyní se vracejí domů
Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř 30 lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom dnes informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ.