Proč lidé opakovaně vedou války? Odpověď nabízí nová kniha antropologů a archeologů

Je válčení biologicky danou dispozicí, nebo jen selháním civilizace? Kniha Násilí a válčení lovců-sběračů (Academia) boří rousseauovské představy o mírumilovném pravěku a ukazuje lidskou historii jako řetězec epizodického násilí. Autoři také zkoumají, proč se lidé v jedné generaci dokážou proměnit z krutých válečníků v přátelské sousedy a proč se k rituálům zabíjení stále vracíme.
Ruská invaze na Ukrajinu a probíhající konflikt v Íránu nám znovu a znovu připomínají, jak nesamozřejmé je to, že naše část světa může po desetiletí žít v míru. O tom, že válčení bylo nedílnou součástí dějin lidstva a že „původní způsob života“ našich dávných předků zjevně neznamenal jen mír, ale také svár a boj, vloni přesvědčivě pojednala kniha Antropologie války od českého antropologa Martina Soukupa. A podobnou zprávu nyní přináší i mnohem obsáhlejší a podrobnější publikace Násilí a válčení lovců-sběračů, i když se zaměřuje jen na jednu etapu vývoje lidstva.
Sepsal ji tým převážně amerických a kanadských antropologů a archeologů, o překlad se pak postaral Roman Šolc. Autoři se zhruba shodují, že válčení „významného rozsahu“ (neboli podle jejich definice „společensky schválený smrtící konflikt mezi nezávislými společenstvími“) existovalo po celou dobu existence lovců-sběračů, těch dávných i současných. To naznačuje extrémně dlouhé dějiny válčení, které lze vysledovat až k raným hominidům. Přičemž i praktiky, jako bylo zabíjení cizinců na potkání či touha po pomstě, platily zřejmě téměř univerzálně. Ostatně i naši příbuzní šimpanzi vzájemně vedou až vyhlazovací kmenové války.
Válčíme znovu a znovu, ale nikoli nepřetržitě
Autoři připomínají, že vždy existovali lidé, kteří věřili v mírumilovné, ušlechtilé divochy, a v současnosti agresi relativizují formou sofistikované terminologie. Například některé z konfliktů, zvláště zabíjení mezi příbuzenskými skupinami, raději klasifikují jako vraždy, a ne jako meziskupinové konflikty; podobně války mezi příbuznými kmeny označují jako „svár“. Kniha ale právem namítá, že v kmenovém světě bývá rodina (příbuzenstvo) totéž co celá společnost. Pokud tedy útočí jedna rodina na druhou, není to jen sousedský spor, ale současně válka mezi dvěma politickými celky. Podobné „sémantické kejkle“ nejsou tedy podle autorů příliš konstruktivní.
Na druhou stranu však kniha připouští, že se možná vyskytovaly výjimky, jako inuitské komunity ve východní a střední Arktidě. Tamní populace byly tak malé a zdroje od sebe tak vzdálené, že by války nemohly mít vítěze: „Smrt byť jediného muže mohla mít pro skupinu katastrofální následky, protože každý lovec byl při získávání zdrojů z moře mimořádně důležitý“. Obecně také autoři ukazují, že intenzita válčení nebyla v průběhu času konstantní, ani nebylo rovnoměrně prostorově rozložené: „Lidé mohou mít tuto biologicky danou dispozici, ale nejednají podle ní neustále. Války jsou ze své podstaty epizodické události intenzivního násilí, k nimž dochází sporadicky, nikoli nepřetržitě“.
Paul Roscoe, sociální antropolog z Mainské univerzity, v publikaci optimisticky tvrdí, že lidé mají hluboko v sobě současně i touhu po míru. Na darwinovském základě je podle něj zcela obhajitelné, že v nás evoluce vypěstovala genetickou dispozici ke smrtícímu násilí, ale současně i averzi vůči němu. Americký archeolog a paleontolog James C. Chatters zase evoluci přibližuje z hlediska partnerských vztahů. V populaci, v níž muži žili o mnoho let déle než ženy, zřejmě kdysi velká část násilí představovala soupeření o partnerky. Ovšem za situace, kdy riskování a agresivita přestaly být pro populaci výhodné, ženy, zvláště ty doposud zneužívané, začaly partnery selektovat ve prospěch jejich poddajnosti. Muže si tak „domestikovaly“.
Bojovalo se v podstatě z racionálních důvodů
Celkově kniha zdůrazňuje, že válčení bylo v podstatě racionální jednání. A když přestalo být užitečné, v mnoha případech se velmi rychle zastavilo: „Inupiaté žijící na západní Aljašce se proměnili z lidí intenzivně válčících v přátelské a mírumilovné lidi, a to během pouhé jedné generace. K podobným rychlým změnám došlo u australských domorodců, Kungů z jižní Afriky a mnoha dalších příkladů“.
Jak ale vidíme na nedávných i současných příkladech, vládci se k bojům mohou zase kdykoli uchýlit, i když racionálnost jejich důvodů může být pro vnějšího pozorovatele sporná (ať už je to snaha odvést pozornost občanů/poddaných od problémů ve svém vlastním státě, touha vybudit jejich vlastenectví obnovením impéria nebo úsilí uspíšit apokalyptickou vizi příchodu Ježíše ve velké bitvě u Jeruzaléma). Ale abychom nepůsobili příliš pacifisticky: bránit vlastní zem proti diktátorovi, který popírá naši národní svébytnost či samotné právo na existenci, racionální je.
Evoluce nás vybavila dispozicí k agresi, ale zároveň nás obdařila rozumem, třeba i k tomu, abychom pochopili, kdy se válčení stává cestou k vlastní zkáze. V éře jaderných zbraní a globálních krizí může být tato schopnost racionální deeskalace tím jediným, co nás dělí od osudu zaniklých kmenů, které svou agresi nedokázaly včas zastavit.
Kniha
Mark W. Allen (ed.), Terry L. Jones (ed.): Násilí a válčení lovců-sběračů
Překlad: Roman Šolc
Academia, 492 stran
ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
ŽIVĚ Na dvou frontách: Trump sjednal vojenskou koalici proti kartelům, řeší i osud Kuby
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters.
V 19 letech si pořídili svůj první dům. Zabodovali s překvapivým způsobem šetření
Mladý pár dokázal něco, co je pro mnoho jejich vrstevníků zatím jen vzdáleným snem. Stali se majiteli svého prvního domu už v 19 letech. Cestu k vlastnímu bydlení jim pomohlo otevřít poměrně jednoduché rozhodnutí, které si však většina teenagerů asi ani nedokáže představit.