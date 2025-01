Recenze: Jak nepřekročit Limity. Zelenka si v novém seriálu vylámal zuby na ekologii

Karel Kadlec s kolegou vyhrál tendr na likvidaci azbestu z dosluhující hnědouhelné elektrárny a to poslední, co spolumajitel malé firmy řeší, je ekologie. Ta naopak leží na srdci jeho dospívajícímu synovi. Režisér Petr Zelenka natočil svůj první klasický seriál Limity, v němž všichni o něco bojují. Hrdinové se svými rodinnými vztahy – a sám autor s aktuálním tématem i zvoleným formátem.

Do ryze současného tématu se Petr Zelenka poprvé pustil roku 2020 snímkem Modelář. Do té doby se svými podvratnými, komediálními díly obracel buď k minulosti, anebo k obecnějším látkám.

Modelář byl však navzdory stopám jeho typického rukopisu relativně vážný film, v podstatě společensko-kritický thriller zabývající se technologiemi, terorismem i politikou.

Tehdy režisérova snaha vyprávět vážný příběh selhala mimo jiné na nedostatečně napsaných postavách. I když dříve se Zelenka také zaobíral společenskou látkou, třeba ve filmu Ztraceni v Mnichově, jeho estetika stála na mystifikačních hrátkách, komplikované formě a faktu, že se snaží revidovat bolavá zákoutí tuzemské historie a nahlížet je z relativně nového úhlu.

V Modeláři však tematizoval aktuální problémy, o kterých všichni víme, nebo si o nich alespoň něco myslíme. A podobné je to v novém seriálu Limity, jehož první díl tuto neděli večer vysílá Česká televize.

Karel Kadlec v podání Aleše Hámy je zvláštní postavička. Neustále řeší nějaké potíže, ať už coby podnikatel, otec, či manžel.

Podruhé ženatý muž žije s Lenkou, již hraje Veronika Khek Kubařová a která rozhodně nesdílí jeho podnikatelské zájmy v oblasti likvidace odpadů či zakládání černých skládek. Věnuje se józe a obdivuje muže, jenž činí zcela opačné věci než manžel: třeba se připoutává k ruským tankerům. Nebo alespoň dříve připoutával, dnes už o tom jen přednáší.

Tuto hvězdu aktivistů zbožňuje i syn Igor ztvárněný Maximiliánem Dolanským, který s kamarádem místo studia vyráží po večerech osvobozovat drůbež z velkochovů.

Pokud tedy Karel Kadlec s někým na něco sdílí stejné názory, je to paradoxně jeho bývalá žena v podání Tatiany Dykové. Ani s tou se však ve skutečnosti neshodne prakticky na ničem kromě jedné věci: kritice aktivistických zájmů jejich syna.

Petr Zelenka doposud točil hlavně epizodické, případně do sebe zvláštně zapouzdřené filmy, které už způsobem vyprávění různě mátly diváky, překvapovaly, zaváděly na scestí. A ve svém jediným autorském seriálu Dabing Street pracoval také spíše s epizodickou situační komikou a půlhodinovou stopáží jednotlivých dílů.

Nyní vytvořil osmihodinovou, poměrně tradičně vyprávěnou sérii. A po prvních dílech je citelně znát, že se v tomto formátu neumí zabydlet. I po dvou hodinách stále sledujeme spíše jakýsi prolog, dílo, v němž se děje relativně hodně drobných věcí, ale přitom se v něm neodehraje vůbec nic. Především se prozatím nevěnuje tématu ekologie, které je tu jen záminkou, aby se postavy někam hnuly z místa.

Limity nefungují ani jako komedie, ani jako drama. Vtípky jsou až příliš často redukovány na sexuální dvojsmysly laciného formátu typu narážek na to, že jakási paní má obouchaný předek, načež ona kontruje, jak doufá, že teprve bude. Jelikož k ní do auta právě nasedá Kadlecův kolega Jarda, známý svůdník, pravděpodobnost je veliká. Akorát se nikdo nesměje. A tak vrchol humoru představuje, když rozdurděný Kadlec během manželské hádky oslovuje ženu Lenine či Leningrade.

První dva díly působí až nekonečným dojmem. Vlastně tu rodiče jen opakovaně zakazují Igorovi demonstrovat či účastnit se podobných aktivit. On se snaží sbalit spolužačku, co má podobné zájmy, avšak Igora okatě přehlíží, a Kadlec řeší problémy s tendrem. Ten kapku zkomplikoval fakt, že jeho opilý zaměstnanec přejel kamaráda z hospody, který byl podobně na šrot jako on.

Pokud jde o synopsi slibující zápletku na téma "protagonista, jemuž je ekologie ukradená, se omylem stane hrdinou aktivistů" - tak k tomu se seriál po první čtvrtině zatím nedostane. A samotná otázka ekologie alespoň zprvu působí, jako by autora také nezajímala. Což by bylo v pořádku, kdyby mu sloužila jen jako rozbuška podnětně vykreslených mezilidských vztahů.

Jenže hrdinové potácející se na hraně karikatury, aniž by bylo zřejmé, nakolik je to záměr, takové vztahy nemají. Není například vůbec zřejmé, proč Kadlec žije s někým, s kým očividně nesdílí nic společného. Protagonista vůbec činí mnoho absurdních rozhodnutí, aniž by jejich absurdita byla jakkoli zábavná, spíše divák kroutí hlavou. Například jde Kadlec do školy vyjednat, aby syn neměl průšvih za své aktivity, ale scéna končí u toho, že chce po učitelce přísnější trest, než jaký navrhuje ona.

Výsledek je prozatím extrémně rozpačitý a o to smutnější, že tvůrci novinku zjevně připravovali poměrně dlouho. Natáčeli v mnoha lokalitách Ústeckého kraje, včetně nefunkčních i funkčních oblastí dolů. Zatímco však Jan Prušinovský dovedl v seriálu Most! ze směsi nadsázky a lokální autentičnosti utvořit enormně atraktivní a podmanivý počin, Petr Zelenka zůstává daleko od svých postav a jejich problémů.

Směšně tu působí jak Kadlec a jeho vekslácký způsob podnikání, tak mladí, jejichž ekologické zájmy mají být podle toho, kolik času jim věnují, středobodem jejich světa, ale přitom během účasti na protestním pochodu působí spíš jako dvanáctileté děti na tobogánu. Není to dost zábavné na sitcom, ani dost promyšlené na satiru. A tak bohužel Limity prozatím dostávají svému názvu jen v tom, že se sám režisér a scenárista stal obětí limitů seriálového formátu a aktuálního tématu. Neumí se jich ani držet, ani je zábavně či podvratně překračovat.