Recenze: Seriál Dabing Street je zábavná “skopičinka”. Do té doby, než se z legrace stane satira

před 3 hodinami

Po třech dílech je seriál (původně divadelní představení) Dabing Street od Petra Zelenky nezávaznou hrou s televizním formátem, v níž se na českou kinematografii objeví nečekaný počet vulgarit i odhalených ňader. Hrdinové jsou typičtí Zelenkovi outsideři, jakými se autor proslavil už ve filmu Knoflíkáři. "Když něco tvoří, jako by se jim to už z podstaty věci nemohlo povést. Podobně rozhrkané bude po zbytek seriálu i seriálové Studio Zero," píše Tomáš Stejskal v recenzi Dabing Street.

Na filmový plac demokracie nepatří. Alespoň podle režiséra Jana Jandy, který však už dávno netočí, sedí v gumácích na zápraží svého polorozpadlého domu za Prahou, myslí si, že Václav Klaus je mamánek, co bude jednou prezidentem, a po příchozích hází vidle. Píše se rok 2001, divoká devadesátá léta už skončila a hrdinům komediálního seriálu Dabing Street, který od 8. ledna vysílá Česká televize, začíná nová éra. Začíná i pro režiséra Dabing Streetu Petra Zelenku, který si odbývá televizní premiéru. Nikoli snad, že by šel dělat dabing, který byl nabídnut hrdinovi jeho seriálu Jandovi: filmový a divadelní tvůrce po natočení několika epizod seriálu Terapie poprvé vytvořil vlastní televizní seriál. Dejvické divadlo se opět vydává do televize Prostředí dabingového studia vypadá jako ideální materiál pro divadlo. Nabízí prostor pro "hraní hlasem", pro slovní gagy, přeřeky a vystačí si s jedinou stísněnou místností. Však ji také Petr Zelenka původně postavil před pěti lety na prknech Dejvického divadla. Nyní se tedy dejvický herecký soubor znovu - po seriálu Čtvrtá hvězda v režii Jana Prušinovského a Miroslava Krobota - vydává do televize. A opět tu může zúročit svou činorodost i touhu podílet se na projektech tvůrčím způsobem. "Jsou jako závodní koně, které dva dny nikdo nejezdil, a oni se těší, až vyběhnou na turf," komentoval tehdy v programu inscenace Dabing Street Zelenka svou spolupráci s divadelním ansámblem. Takhle se natáčel Švankmajerův Hmyz. V traileru je kromě brouků i krev a Jiří Lábus s Janem Budařem prohlédnout galerii I v televizní verzi je "drajv", který na plac vnášejí herci Klára Melíšková, Hynek Čermák, Václav Neužil či Tereza Voříšková, cítit. Tak jako při dabování jde o přesnost, drobnosti, tón hlasu, kterým se postavy doplňují. Další Zelenkovi outsideři Studio Zero, kde se děj odehrává, nezažívá novou éru jen kvůli proměně doby. Musí se především potýkat s tím, že hned v úvodní scéně seriálu zemře jeho zakladatel a dabingová legenda Jiří Arch. Manželka Eva po něm vedle dvojice zaměstnanců Pavla a Karla zdědí i milionový dluh. Což je ta "nejlepší" zpráva, kterou jí notář poté, co se na poslední chvíli rozhodla studio neprodat a pokračovat v nadšené misi za udržení kvality kdysi tak legendárního řemesla, jakým byl tuzemský dabing, může sdělit. Už na základě prvních tří částí dvanáctidílného sitcomu je jasné, že hrdinové jsou typičtí Zelenkovi outsideři, jakými se autor proslavil už ve filmu Knoflíkáři. V prvním díle si tvůrci ještě poněkud ohledávají "terén" a divák může mít problém na Zelenkovu jadrnou poetiku, která pracuje i s laciností televizních dílek, jaká se ve Studiu Zero dabují, přistoupit. Jakmile ale v druhé části naplno zazní chraplák Miroslava Krobota, který ztvárnil bývalého filmového režiséra Jandu, naplno se projeví síla dobře načasovaného vtipu, jenž umí urvat i okap ze střechy. Ve scénářích Petra Zelenky - ať už filmových, či divadelních - se na sebe věci nabalují pozvolna, z hříček, trapnosti a přisprostlých vtípků se stávají obecnější, byť často mimoděčné úvahy o jedinci, společnosti i národní povaze. V Dabing Street lze podobná témata očekávat už jen zasazením do počátku tisíciletí, kdy začal opadat porevoluční elán předchozí dekády. Film Prezident Tonda Blaník jde do kin hned po volbách. Režisér má připravené různé finální verze číst článek Po třech dílech je Dabing Street zatím spíše nezávaznou zelenkovskou hrou s televizním formátem, v níž se objeví na český seriál nečekaný počet vulgarit i odhalených ňader. Situační i slovní srandičky fungují nenuceně, zemitý humor příjemně čeří tuzemské televizní vody. Je tu jen jediná potíž. Zatímco všude ve světě je televize na vzestupu a v lecčem jsou seriály odvážnější než filmy, Zelenka jak na dabing, tak na samotný formát seriálu hledí tak trochu přezíravě. Možná je to dané tématem dabingu, který vždy vyvolával kontroverze jako něco, co i při největší kvalitě ničí kus původního díla. V seriálu tak sice Eva v podání Kláry Melíškové nadšeně hovoří o pokračování tradice, o angažování známých herců, kteří dosud nedabovali. Ambiciózní plán se ale brzy hroutí do boje o přežití. Do něj je povolána Evina kamarádka přes PR, jež však dle pravidla "hlavně být vidět" pošle na stránky časopisů především fotky celého zástupu odhalených prsou před budovou studia. Dabing Street Česká komedie

2018, 12 dílů

Režie, scénář: Petr Zelenka

Hrají: Klára Melíšková, Hynek Čermák, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marek Adamczyk, Miroslav Krobot, Martin Myšička, Pavla Beretová, Berenika Kohoutová, Petra Nesvačilová a další

Premiéra v České televizi: 8. ledna 2018 Zmar a skepse jsou ozdravné. Tím, že Zelenka netočí o dnešku, ale o době, kde má dnešní společenský zmar svůj původ, však hrozí, že se bude trefovat do snadných cílů. Jako když si dělá v druhém dílu legraci z "mamánka" Klause, jenž prý bude jednou prezidentem. V době, kdy už jím dávno zase není, by bylo možná dobré napřít satirické schopnosti i někam jinam. Petr Zelenka se na českou společnost a náturu, ale též na povahu své vlastní umělecké tvorby díval vždycky sebereflexivně a jízlivě. Když jeho hrdinové něco tvoří, jako by se jim to už z podstaty věci nemohlo povést - tak jako natáčení filmu v Zelenkově dosud posledním snímku Ztraceni v Mnichově. Podobně rozhrkané bude po zbytek seriálu i Studio Zero. Dabing Street je díky té rozhrkanosti zábavná i trefná "skopičinka", obzvlášť když se točí třeba kolem toho, jak přehnaně starostlivý Hynek Čermák dává mladší sestře v podání Terezy Voříškové kázání, kdy mají její kalhotky zůstat na svém místě. Jakmile se z legrácek stává satira, je to horší. Byla by škoda, kdyby skončila u ublížených zjištění, že umění se vytrácí a že dneska už je všechno jen o penězích.

autor: Tomáš Stejskal | před 3 hodinami

