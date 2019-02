Recenze: Seriál Most! zlidověl. Něžná i sprostá satira dál ničí stereotypy

Facebooková stránka Snědá tíseň byla založena jen pro potřeby seriálu Most!. Donedávna o ní nikdo nevěděl, po odvysílání čtvrté epizody z minulého týdne však začala nabírat fanoušky po stovkách. Teď už jich má 21 tisíc.

Na fiktivní neziskovou organizaci pomáhající Romům je to slušné číslo. A když se člověk projde po pražském Hlavním nádraží, na dveřích doplňovačů zboží do jídelních vozů si může všimnout cedule s nápisem Hnutí Snědá tíseň.

Seriál Most! se lidem vepisuje pod kůži jako málokterý porevoluční televizní počin.

Včerejším pátým dílem se přehoupl do druhé poloviny a je čím dál lepší. Režisér Jan Prušinovský a scenárista Petr Kolečko vytvořili lidovou zábavu, která zabírá na obyvatele Mostu i Prahy, na dělníky i intelektuály.

Tvůrčí dvojice, která poprvé zabodovala roku 2010 seriálem Okresní přebor, tvoří výborný tandem právě proto, že nejde o dokonalé splynutí myslí. Scenárista Kolečko ze sebe chrlí gagy, nezajímají ho lidi, ale pointy. Až režisér Prušinovský dává scénářům také sociální rozměr, aniž by však na něj prvoplánově myslel. Zásadní devízou Mostu! je tak přirozenost.

Od jednoho z prvních seriálových vtipů "on není rasista, on je jen debil" se nejen protagonista Luďan, ale celá hospodská parta, která s ním vysedává v mostecké hospodě Severka, profilovali jako sebranka lidí, kteří jsou trochu rasisté a trochu "debilové". Přitom se mají rádi, jen o tom zatím nevědí.

Na televizní poměry se tu nezvykle silně vykresloval obraz města, v němž lidé skutečně žijí. Nevysedávají jen v oblíbené hospodě, ale míjejí se na ulicích, jsou na sebe hnusní, jindy drží pospolu.

A takto nastavená optika, v níž si každý mohl najít své, vyvolávala také občasnou kritiku, že seriál, byť dovede být třeskutě vtipný, může sloužit jako stvrzení stereotypů a xenofobních postojů. Že Rom Franta, kterým Zdeněk Godla definitivně potvrdil svůj neskutečný herecký talent, je oním takřka příslovečným "slušným Romem", na jejichž existenci se xenofobové mnohdy odkazují, aby vyvrátili, že jsou xenofoby.

Se čtvrtým a pátým dílem se však do děje zapojila nejen "půlka Chánova", ale také silná romantická linka. A ukazuje se, jak promyšleně tvůrci postupují. Netočí ostrou sociální satiru, která by ihned nastavila nepříjemné "zrcadlo", která by donutila diváky buď se sebereflexivně chytit za nos, nebo naštvaně odvrátit zrak. Naopak publikum přitahují na vtípky, které okamžitě stihly zlidovět, a pozvolna otáčejí perspektivu na všech barikádách.

Luďan v podání výtečného Martina Hofmanna už se nepotýká jen s kolegou štamgastem Frantou. Okolnosti ho uvrhly ke stolu, kde je jediným bílým. Kde se v Luďanovi perou jeho abstraktní a zažité předsudky s konkrétní situací a konkrétními lidmi, ale kde také tvůrci pestře vykreslují romské osazenstvo seriálu.

Mnohé z těchto přirozeně talentovaných romských neherců pro kameru objevil režisér Petr Václav. Ve svých sociálních dramatech je vyvezl na prestižní světové festivaly, kde například Zdeňka Godlu americký filmový tisk přirovnával k hollywoodskému herci Eriku Banovi.

Nyní však jeho a další romské hrdiny na obrazovkách pravidelně sleduje kolem milionu a čtvrt televizních diváků. A vidí sebevědomé, vtipné, různorodé postavy.

V jedné chvíli například Luďan vysvětluje, co by organizace Snědá tíseň - jejímž mluvčím se stal, jen aby unikl výprasku - mohla udělat pro romské děti. V kolotoči lží a improvizací ho napadne skauting.

"Každý dítě bude mít svoji přezdívku, jako Černej tesák, Černej panter, Černá perla…" shrnuje nechtěně jednou větou stereotypní pohled na menšinu jako na sumu stejných jedinců. "Nebo třeba delfínek," zarazí ho hbitě Franta. "Delfínek, to by byla bomba, to je dobrý, to by moh’ bejt zrovna můj kluk," přikyvuje místní romský chlap jako hora.

Most! je seriál, kde Romové někdy hlučí a přiznávají, že kradou. Ale kde také dělají spoustu jiných věcí.

Je tu mladík, co všechny prudí a nezastaví pusu, ale je tu i spousta jeho sousedů, kteří jsou srdeční a okřiknou ho. A jindy si neváhají dobírat Luďana, že je romským zvykem pohostit návštěvu vlastním psem. Nejlépe ho opéct na medu.

Lopy, nejlepší na medu… 🐕🍯🍖 Kulinářská ukázka z 5. dílu seriálu Most! Už dnes večer v 21:05 na ČT1 a v iVysílání! → http://bit.ly/2REHGQA Zveřejnil(a) Most! dne NaN. undefined NaN

Možná ještě víc než Romové diváky dráždí postava Dáši, což byl před změnou pohlaví Luďanův bratr Pavel. Ty konzervativní provokuje už faktem, že jde o nejsympatičtější hrdinku a ne tradičního karikaturního "bábochlapa", kterému by se mohli smát. Ty progresivní pak popuzuje, že Dášu nehraje skutečný transsexuál, ale herečka Erika Starková.

Tvůrci přitom měli vážnou snahu najít transsexuálního herce, což se nakonec nepovedlo. A některým kritikům to nahrálo k poznámkám, že takhle sledujeme hezkou ženu, která je jen potěchou mužskému oku.

Jde o poněkud bizarní výtku, která jednak jako by předpokládala, že transsexuál nemůže vypadat jako krásná či svůdná žena. A především ignoruje jádro zápletky, v níž Dáša pomotá hlavu hned několika hrdinům - navzdory faktu, že spolu jako kluci čurali sousedům přes plot.

Most! je seriál rovnou měrou sprostý a chlapácký i něžný, romantický. V tom je jeho největší kouzlo. Neproměňuje stereotypy nejsilněji pomocí vtípků na účet "domestikovaného cikána" Franty a dalších podobných gagů. Nakonec nejvíc působí na emoce, kde se skutečně "láme chleba".

Stereotypy se racionálním způsobem nepřekonají. Ale může je nahlodat pohled na frajerského i romantického Frantu či bezprostřední Žanetu v podání Klaudie Dudové, kteří nehrají Romy, ale prostě fajn lidi. S nimiž se dá jít na rande nebo na pivo.

Teprve uvidíme, kam se rozvine zápletka se Snědou tísní, tedy zápletka založená na jedné velké lži, z níž se ovšem stala skutečnost schopná mimoděk přinést něco dobrého. Také ale jde o něco, co lze snadno zneužít.

Zatím však Most! boduje přinejmenším tím, že ukazuje množství postav prolezlých traumaty soužití na maloměstě, kde není práce ani budoucnost, se kterými se však hrdinové pozvolna perou, neboť nakonec musí obývat společný prostor. V něm k sobě mají blízko. Ať chtějí, nebo ne.

Filmový kritik Kamil Fila hodnotí seriál Most!