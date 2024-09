Lady Gaga překvapila fanoušky. V pátek vydá album, které natočila k Jokerovi 2

Americká zpěvačka Lady Gaga podpoří celovečerní film Joker: Folie à Deux, v němž hraje sociopatku Harley Quinn, novým albem. Svou první studiovou desku po čtyřleté pauze nazvala Harlequin a vydá ji už tento pátek. Oznámením na sociálních sítích hvězda zaskočila fanoušky, píše agentura DPA.

Nahrávka má sloužit jako doprovod k filmu. Obsáhne 13 skladeb včetně podle všeho coververzí známých písní jako Get Happy z repertoáru Judy Garland, I've Got The World On A String proslulou v podání Franka Sinatry nebo spirituálu When the Saints Go Marching In. Lady Gaga některé z nich zpívá ve filmu sama nebo s představitelem hlavní role Joaquinem Phoenixem.

Známé šlágry doplní původní kompozice. Jednu takovou, rockově laděnou, Lady Gaga zpívá v čerstvém videoklipu. Natočila ho v pařížském Louvru. Její postava z filmu se tu dostane až k obrazu Mony Lisy od Leonarda Da Vinciho, které rtěnkou na sklo přimaluje úsměv.

Osmatřicetiletá zpěvačka na sociálních sítích ukázala také obal desky, na němž stojí ve sprše s mokrými vlasy a rozmazanou rtěnkou, oblečená v oranžové plovací vestě. Nahrávku zveřejní gramofirma Interscope Records.

Film Joker: Folie à Deux měl světovou premiéru začátkem měsíce na benátském festivalu, kde vyvolal smíšené reakce. Česká kina ho začnou promítat příští čtvrtek. Novinka navazuje na oceňovaný komiksový snímek z roku 2019, který představiteli hlavní role Joaquinu Phoenixovi vynesl Oscara za herectví a celosvětově utržil přes miliardu dolarů.

Pokračování opět režíroval Todd Phillips. Oproti předešlému snímku výrazněji pracuje s hudbou. "Používáme ji tak, aby postavám poskytla způsob, jak vyjádřit to, co chtějí říct, když dialogy a scéna nestačí," řekla Lady Gaga na benátském festivalu. Ohradila se však proti tomu, aby byl snímek označován za hudební.

"Pro ten film jsem složila valčík. Celou dobu jsem měla po ruce klavíristu Alexe Smithe, chtěla jsem, aby byl u mých scén. V některých hraju dospělou ženu, která zpívá jako holčička a chová se hrozně nedospěle, což mi přišlo zajímavé," zmínila Američanka v nedávném rozhovoru pro časopis Vogue.

V prvním dílu nájemný klaun a neúspěšný stand-up komik Arthur Fleck marně hledal své místo v roztříštěné společnosti města Gotham. V důsledku špatných rozhodnutí se změnil v nelítostného zabijáka Jokera, který rozvířil vlnu násilí.

Novinka začíná v Arkhamově ústavu pro duševně narušené zločince, kde Flecka čeká soud za vraždu z prvního filmu. Tady se seznamuje s další místní svěřenkyní, sociopatkou Harley Quinn hranou Lady Gaga, která se stane jeho velkou láskou.

Lady Gaga celosvětově prodala přes 170 milionů nahrávek a získala 13 cen Grammy. Své poslední album Chromatica vydala před čtyřmi roky.

Nedávno časopisu Vogue řekla, že v pořadí sedmou studiovou desku pracovně nazvanou LG7 chystá na únor 2025. Půjde tak o zcela jiný projekt než Harlequin, kterému zpěvačka interně přezdívá LG6.5, vysvětluje server Pitchfork.com.

V posledních letech Lady Gaga rozvíjí i hereckou kariéru. Výrazně na sebe upozornila roku 2018 v romantickém dramatu Zrodila se hvězda, kde účinkovala po boku Bradleyho Coopera.

Za song Shallow, který v něm zpívali, dostala Oscara pro nejlepší filmovou píseň.

Letos zpěvačka slavila úspěch s vystoupením na Letních olympijských hrách v Paříži. Momentálně se duet Die With A Smile, který natočila se zpěvákem Bruno Marsem, už čtvrtým týdnem drží na vrcholu americké hitparády Billboard 200.

Video: Ukázka z nového alba Lady Gaga