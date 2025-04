Seriálové klenoty na streamu. Sarkastický Bílý lotos i adrenalinový Urgent

Bílý lotos III. - thajská tragédie s příchutí satiry v luxusním resortu

Třetí řada seriálu Bílý lotos (The White Lotus) pokračuje v tradici satirického zkoumání světa bohatých hostů luxusních hotelových resortů. Tentokrát nás děj zavádí do Thajska, kde se pod povrchem klidného wellness prostředí odehrávají dramatické příběhy plné intrik, nevěry, pomsty a tragédií. Tvůrce seriálu Mike White opět dokazuje, že jeho koncept je nejen funkční, ale také schopný neustále překvapovat.

Třetí sezona se zaměřuje na několik skupin hostů, včetně rodiny Ratliffových, která se snaží najít vnitřní klid uprostřed osobních krizí. Otec Timothy (Jason Isaacs) čelí tlaku své kariéry finančníka, zatímco jeho děti zápasí s vlastními démony. Vedle nich se objevuje trojice čtyřicátnic snažících se obnovit přátelství a kontrastní pár - mladá Britka Chelsea (Aimee Lou Wood) a její starší partner Rick (Walton Goggins). Klíčovou postavou je také Sritala Hollinger (Lek Patravadi), thajská spolumajitelka hotelu, která je duchovní matkou celého wellness programu. Na pozadí těchto vztahů se rozvíjí temné linky zahrnující pomstu, odhalení rodinných tajemství a nečekané sexuální dynamiky.

Finále třetí řady přináší šokující zvraty. Rick Hatchett, jedna z ústředních postav, se zaplete do spirály násilí, která vyvrcholí smrtí několika hostů i zaměstnanců resortu.

Seriál nadále exceluje v psychologické drobnokresbě postav a břitkých dialozích. Témata jako hledání autenticity či neschopnost bohatých přijmout nepříjemné aspekty života jsou zpracována s ironií a temným humorem. Výrazná je také vizuální stránka - kamera zachycuje idylické prostředí thajského resortu s barevnými lotosy na jezírkách a tropickou faunou, což ostře kontrastuje s děsivými událostmi pod povrchem.

Třetí řada Bílého lotosu potvrzuje výjimečnou schopnost tvůrce Mikea Whitea kombinovat satiru s tragédií. Seriál stále rezonuje díky své aktuálnosti a schopnosti prolamovat tabuizovaná témata. HBO již potvrdilo čtvrtou sezonu, která by mohla zavést diváky do nového prostředí - možná i do Evropy.